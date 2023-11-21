Dünyanın en büyük enerji depolama tesisi çöle kuruluyor

Dünyanın en büyük enerji depolama tesisi
Grenergy, inşa etmeye başladığı 4,1 GWh'lik ‘Oasis de Atacama’ enerji depolama projesini dünyanın en büyüğü olarak nitelendiriyor. Firma, önümüzdeki 36 ay içinde aşamalı olarak faaliyete geçmesi beklenen projeye 1,4 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Grenergy, 1GW'lık bir güneş enerjisi çiftliği de içerecek olan proje için ne tür bir depolama kullanılacağını belirtmedi.
Şili'nin kuzeyindeki Atacama Çölü dünyanın en kurak toprağı olmasının yanı sıra dünyanın en yüksek güneş ışınımına sahip olması nedeniyle böyle bir proje için belki de en ideal konum. Grenergy CEO'su David Ruiz de Andres, “Oasis de Atacama, Grenergy ve tüm yenilenebilir enerji sektörü için ikonik bir proje olacak” ifadelerini kullanırken Şili'deki ana yakıt dağıtım şirketlerinden biri olan COPEC'in bir yan kuruluşuna 8TWh'den fazla temiz enerji tedarik etmek üzere 15 yıllık bir elektrik satın alım sözleşmesi imzaladığını söyledi.
Beş uluslararası bankanın desteğine sahip olan proje aynı zamanda güneş enerjisi ve depolama projelerini bir arada satarak Grenergy’yi bu alanda ilk şirketlerden biri haline getiriyor. Şirket ayrıca 2026 yılına kadar 2,6 milyar Euro (2,8 milyar $) tutarında küresel yatırım yapma planını da açıkladı. Şirket, 2026 yılına kadar 5GW kurulu güneş enerjisi kapasitesine ve 4.1GWh enerji depolama kapasitesine sahip olmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.