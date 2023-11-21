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    Dünyanın en büyük enerji depolama tesisi çöle kuruluyor

    Atacama çölü, dünyanın en büyük enerji depolama projesine ev sahipliği yapacak. Devasa proje aynı zamanda 1 GW güneş enerjisi kapasitesini de içererek üretim gerçekleştirecek.
    Dünyanın en büyük enerji depolama tesisi çöle kuruluyor Tam Boyutta Gör
    Yenilenebilir enerji kaynaklarının kısmi sürekli üretimi cazip olsa da üretilen enerjinin bir şekilde depolanması da kritik öneme sahip. Bu bağlamda son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarıyla paralel olacak şekilde depolama tesis yatırımlarının da arttığını gördük. Şimdi ise İspanyol yenilenebilir enerji şirketi Grenergy, Şili'nin Atacama Çölü'nde dünyanın en büyük enerji depolama tesisini inşa etmeye başladı.

    Dünyanın en büyük enerji depolama tesisi

    Grenergy, inşa etmeye başladığı 4,1 GWh'lik ‘Oasis de Atacama’ enerji depolama projesini dünyanın en büyüğü olarak nitelendiriyor. Firma, önümüzdeki 36 ay içinde aşamalı olarak faaliyete geçmesi beklenen projeye 1,4 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Grenergy, 1GW'lık bir güneş enerjisi çiftliği de içerecek olan proje için ne tür bir depolama kullanılacağını belirtmedi.

    Şili'nin kuzeyindeki Atacama Çölü dünyanın en kurak toprağı olmasının yanı sıra dünyanın en yüksek güneş ışınımına sahip olması nedeniyle böyle bir proje için belki de en ideal konum. Grenergy CEO'su David Ruiz de Andres, “Oasis de Atacama, Grenergy ve tüm yenilenebilir enerji sektörü için ikonik bir proje olacak” ifadelerini kullanırken Şili'deki ana yakıt dağıtım şirketlerinden biri olan COPEC'in bir yan kuruluşuna 8TWh'den fazla temiz enerji tedarik etmek üzere 15 yıllık bir elektrik satın alım sözleşmesi imzaladığını söyledi.

    Beş uluslararası bankanın desteğine sahip olan proje aynı zamanda güneş enerjisi ve depolama projelerini bir arada satarak Grenergy’yi bu alanda ilk şirketlerden biri haline getiriyor. Şirket ayrıca 2026 yılına kadar 2,6 milyar Euro (2,8 milyar $) tutarında küresel yatırım yapma planını da açıkladı. Şirket, 2026 yılına kadar 5GW kurulu güneş enerjisi kapasitesine ve 4.1GWh enerji depolama kapasitesine sahip olmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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