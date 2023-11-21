Dünyanın en büyük enerji depolama tesisi çöle kuruluyor

Tam Boyutta Gör Yenilenebilir enerji kaynaklarının kısmi sürekli üretimi cazip olsa da üretilen enerjinin bir şekilde depolanması da kritik öneme sahip. Bu bağlamda son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarıyla paralel olacak şekilde depolama tesis yatırımlarının da arttığını gördük. Şimdi ise İspanyol yenilenebilir enerji şirketi Grenergy, Şili'nin Atacama Çölü'nde dünyanın en büyük enerji depolama tesisini inşa etmeye başladı.

Dünyanın en büyük enerji depolama tesisi

Grenergy, inşa etmeye başladığı 4,1 GWh'lik ‘Oasis de Atacama’ enerji depolama projesini dünyanın en büyüğü olarak nitelendiriyor. Firma, önümüzdeki 36 ay içinde aşamalı olarak faaliyete geçmesi beklenen projeye 1,4 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi. Grenergy, 1GW'lık bir güneş enerjisi çiftliği de içerecek olan proje için ne tür bir depolama kullanılacağını belirtmedi.

Şili'nin kuzeyindeki Atacama Çölü dünyanın en kurak toprağı olmasının yanı sıra dünyanın en yüksek güneş ışınımına sahip olması nedeniyle böyle bir proje için belki de en ideal konum. Grenergy CEO'su David Ruiz de Andres, “Oasis de Atacama, Grenergy ve tüm yenilenebilir enerji sektörü için ikonik bir proje olacak” ifadelerini kullanırken Şili'deki ana yakıt dağıtım şirketlerinden biri olan COPEC'in bir yan kuruluşuna 8TWh'den fazla temiz enerji tedarik etmek üzere 15 yıllık bir elektrik satın alım sözleşmesi imzaladığını söyledi.

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Beş uluslararası bankanın desteğine sahip olan proje aynı zamanda güneş enerjisi ve depolama projelerini bir arada satarak Grenergy’yi bu alanda ilk şirketlerden biri haline getiriyor. Şirket ayrıca 2026 yılına kadar 2,6 milyar Euro (2,8 milyar $) tutarında küresel yatırım yapma planını da açıkladı. Şirket, 2026 yılına kadar 5GW kurulu güneş enerjisi kapasitesine ve 4.1GWh enerji depolama kapasitesine sahip olmayı hedefliyor.

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