Samsung, ilk gözlüksüz 3D oyun monitörünü duyurdu: Odyssey 3D

Samsung Odyssey 3D özellikleri
Odyssey 3D, Samsung'un oyun monitörü serisindeki ilk 3D monitör olma özelliği taşıyor. 27 inç ve 37 inç boyutlara sahip monitör, 4K QLED panel (muhtemelen VA panel) ile geliyor ve 165 Hz değişken yenileme hızı sunuyor. Ayrıca, AMD FreeSync Premium ve 1ms tepki süresi özelliklerini barındırıyor.
Samsung, monitörün VR oyunlarını oynatabildiğini ve normal 2D içeriği 3D'ye dönüştürebildiğini belirtiyor. Monitör, istenildiği takdirde 2D modunda çalışabiliyor. Odyssey 3D'de 2 adet HDMI 2.1 portu, 1 adet DisplayPort 1.4 ve yüksekliği ayarlanabilir bir stand yer alıyor.
Samsung, Odyssey 3D oyun monitörünün fiyatını ve çıkış tarihini açıklamadı, ancak bu yılın sonundan önce piyasaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.