Samsung, ilk gözlüksüz 3D oyun monitörünü duyurdu: Odyssey 3D

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Tam Boyutta Gör Samsung, gözlük gerektirmeyen ilk üç boyutlu oyun monitörünü duyurdu. Almanya'nın Köln kentinde devam eden Gamescom 2024 etkinliğinde tanıtılan Odyssey 3D isimli monitör, 2D görüntüleri 3D'ye dönüştürmek için göz izleme teknolojisini kullanıyor.

Samsung Odyssey 3D özellikleri

Odyssey 3D, Samsung'un oyun monitörü serisindeki ilk 3D monitör olma özelliği taşıyor. 27 inç ve 37 inç boyutlara sahip monitör, 4K QLED panel (muhtemelen VA panel) ile geliyor ve 165 Hz değişken yenileme hızı sunuyor. Ayrıca, AMD FreeSync Premium ve 1ms tepki süresi özelliklerini barındırıyor.

Tam Boyutta Gör Monitör, iki kamera kullanarak kullanıcının gözlerini üç boyutlu alanda takip ederken, Samsung'un görüntü eşleme teknolojisi, net bir üç boyut efekti sunmak için görüntüyü gerçek zamanlı olarak ayarlıyor. Daha sonra, panelin önüne takılı mercekli bir lens kullanarak biri sol göz, diğeri sağ göz için olmak üzere hafifçe farklı iki görüntü oluşturarak 3D efekti yaratıyor.

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Samsung, monitörün VR oyunlarını oynatabildiğini ve normal 2D içeriği 3D'ye dönüştürebildiğini belirtiyor. Monitör, istenildiği takdirde 2D modunda çalışabiliyor. Odyssey 3D'de 2 adet HDMI 2.1 portu, 1 adet DisplayPort 1.4 ve yüksekliği ayarlanabilir bir stand yer alıyor.

Samsung, Odyssey 3D oyun monitörünün fiyatını ve çıkış tarihini açıklamadı, ancak bu yılın sonundan önce piyasaya çıkması bekleniyor.

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