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    Anlık Bildirim

    Samsung, ilk gözlüksüz 3D oyun monitörünü duyurdu: Odyssey 3D

    Samsung, gözlüksüz ilk üç boyutlu oyun monitörünü duyurdu. Gamescom 2024 etkinliğinde tanıtılan Odyssey 3D isimli monitör, 2D görüntüleri 3D'ye dönüştürmek için göz izleme teknolojisini kullanıyor.
    Samsung, ilk gözlüksüz 3D oyun monitörünü duyurdu: Odyssey 3D Tam Boyutta Gör
    Samsung, gözlük gerektirmeyen ilk üç boyutlu oyun monitörünü duyurdu.  Almanya'nın Köln kentinde devam eden Gamescom 2024 etkinliğinde tanıtılan Odyssey 3D isimli monitör, 2D görüntüleri 3D'ye dönüştürmek için göz izleme teknolojisini kullanıyor.

    Samsung Odyssey 3D özellikleri

    Odyssey 3D, Samsung'un oyun monitörü serisindeki ilk 3D monitör olma özelliği taşıyor. 27 inç ve 37 inç boyutlara sahip monitör, 4K QLED panel (muhtemelen VA panel) ile geliyor ve 165 Hz değişken yenileme hızı sunuyor. Ayrıca, AMD FreeSync Premium ve 1ms tepki süresi özelliklerini barındırıyor.

    Samsung, ilk gözlüksüz 3D oyun monitörünü duyurdu: Odyssey 3D Tam Boyutta Gör
    Monitör, iki kamera kullanarak kullanıcının gözlerini üç boyutlu alanda takip ederken, Samsung'un görüntü eşleme teknolojisi, net bir üç boyut efekti sunmak için görüntüyü gerçek zamanlı olarak ayarlıyor. Daha sonra, panelin önüne takılı mercekli bir lens kullanarak biri sol göz, diğeri sağ göz için olmak üzere hafifçe farklı iki görüntü oluşturarak 3D efekti yaratıyor.

    Samsung, monitörün VR oyunlarını oynatabildiğini ve normal 2D içeriği 3D'ye dönüştürebildiğini belirtiyor. Monitör, istenildiği takdirde 2D modunda çalışabiliyor. Odyssey 3D'de 2 adet HDMI 2.1 portu, 1 adet DisplayPort 1.4 ve yüksekliği ayarlanabilir bir stand yer alıyor. 

    Samsung, Odyssey 3D oyun monitörünün fiyatını ve çıkış tarihini açıklamadı, ancak bu yılın sonundan önce piyasaya çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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