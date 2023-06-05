Heyecan verici gelişme: Yeni akciğer kanseri ilacı ölüm riskini yarı yarıya azaltıyor

Ölüm risikini yüzde 51 azaltıyor
Akciğer kanseri, her yıl yaklaşık 1,8 milyon kişinin ölümüne neden oluyor. Yale Üniversitesi tarafından yürütülen son aşama çalışmanın sonuçları Amerikan Klinik Onkoloji Derneği'nin (Asco) Chicago'daki yıllık toplantısında sunuldu. Yale Kanser Merkezi Müdür Yardımcısı ve çalışmanın başyazarı Dr. Roy Herbst, "Otuz yıl önce bu hastalar için yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Şimdi elimizde bu güçlü ilaç var.” ifadelerini kullandı.
Herbst, ilacın "heyecan verici" sonuçları sayesinde hastalığın nüksetme riskinin de yarıya indirdiğini söyledi. Yapılan açıklamada ilacın, dünya çapında EGFR mutasyonuna sahip akciğer kanseri hastalarının dörtte biri için "bakım standardı" haline gelmesi gerektiğini söylendi. Herbst, çalışmanın bulguları göz önüne alındığında, akciğer kanseri teşhisi konan herkesin EGFR mutasyonu için test edilmediğini ve bunun değişmesi gerektiğini söyledi.
Yüzde 88 başarı oranı
Çalışmadaki 682 hastanın yaklaşık üçte ikisi kadındı. Hastaların yaklaşık üçte ikisinde sigara içme geçmişi de yoktu, bu da hapın akciğer kanseri teşhisi konan sigara içen ve içmeyenler için işe yaradığını gösteriyor. Akciğer kanseri yardım kuruluşu olan EGFR Positive UK'in başkanı Angela Terry, bulguların "çok heyecan verici" ve "son derece önemli" olduğunu söyledi. Geliştirilen ilaca halihazırda İngiltere ve ABD başta olmak üzere birkaç ülkedeki hastanın erişebildiği belirtiliyor. İlaç, AstraZeneca’nın Türkiye sitesinde de listeleniyor.Kaynakça https://www.astrazeneca.com.tr/urunlerimiz.html https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2304594 https://www.theguardian.com/science/2023/jun/04/lung-cancer-pill-cuts-risk-of-death-by-half-says-thrilling-study Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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