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    Anlık Bildirim

    Ölmüş kedisinin DNA'sından klonlarını yaptırdı

    Kanadalı bir kadın, genetik ikizini oluşturması için ölü evcil hayvanının DNA'sını kullanan Teksas biyoteknoloji şirketi tarafından yaratılan kedisinin iki klonu için 50.000 dolar ödedi.

    Ölmüş kedisinin DNA'sından klonlarını yaptırdı

    Kanadalı bir kadın, genetik ikizini oluşturması için ölü evcil hayvanının DNA'sını kullanan Teksas biyoteknoloji şirketi tarafından yaratılan kedisinin iki klonu için 50.000 dolar ödedi.

    Kanadalı Kris Stewart, Ocak 2022'de trajik bir trafik kazasında ölen kedisinin 2 adet klonunu yaptırdı. Stewart bu klonlar için 50 bin dolar ödedi.

    Yeni yavru kediler, ölen kedinin hücrelerinden birinin çekirdeğinin yeni bir yumurta hücresine aktarılmasını içeren somatik hücre klonlaması yoluyla yaratıldı.

    Yumurta, kedinin yüzde 100'üne sahip yavru kedileri doğuran taşıyıcı bir anneye yerleştirildi.

    Stewart yaptığı açıklamada "Kedim tarafından yaşanması gereken daha fazla yaşam varmış gibi hissettim" dedi.

    Ancak uzmanlar, insanları çoğaltmak için aynı tekniği kullanmanın imkansız olduğunu söylüyor.

    Stewart kendisini 'sevdiğimiz hayvanları klonlamada dünya lideri' olarak adlandıran Teksas merkezli ViaGen şirketinin hizmetleriyle anlaşmayavardı.

    İki klon kedi bu yılın 10 Ocak'ında taşıyıcı annelerinde doğduktan sonra, ViaGen'in New York tesisinde iki ay geçirdiler. Sonunda Stewart'ın bu hafta onları eve götürmesine izin verildi.

    Stewart, "Kedim, sahip olduğum en zeki hayvandı ve onun sayesinde artık 2 yeni evcil hayvanım oldu."

    ViaGen, kedilere ek olarak at klonlaması da yapıyor. Köpekler ve kediler 50.000 dolara, atlar ise 85.000 dolara mal oluyor.

    Teknolojiye gelince, ViaGen bir evcil hayvanın klonunu oluşturmak için somatik hücre nükleer transferini kullanıyor. Bu, ünlü İskoç koyun Dolly'i üretmek için kullanılan tekniğin aynısı olarak biliniyor.

    Somatik hücre nükleer transferi veya sadece nükleer transfer olarak da adlandırılan somatik hücre klonlaması, kavram olarak basittir ancak uygulanması zor bir durum olarak bilinmekte.

    DNA'nın bir donörden hücreden çıkarılmasını içerir - bu durumda 'somatik' kelimesiyle belirtildiği gibi bir vücut hücresi.'

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 8 dakika önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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