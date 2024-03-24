Ölmüş kedisinin DNA'sından klonlarını yaptırdı

Kanadalı bir kadın, genetik ikizini oluşturması için ölü evcil hayvanının DNA'sını kullanan Teksas biyoteknoloji şirketi tarafından yaratılan kedisinin iki klonu için 50.000 dolar ödedi.

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Kanadalı Kris Stewart, Ocak 2022'de trajik bir trafik kazasında ölen kedisinin 2 adet klonunu yaptırdı. Stewart bu klonlar için 50 bin dolar ödedi.

Yeni yavru kediler, ölen kedinin hücrelerinden birinin çekirdeğinin yeni bir yumurta hücresine aktarılmasını içeren somatik hücre klonlaması yoluyla yaratıldı.

Yumurta, kedinin yüzde 100'üne sahip yavru kedileri doğuran taşıyıcı bir anneye yerleştirildi.

Stewart yaptığı açıklamada "Kedim tarafından yaşanması gereken daha fazla yaşam varmış gibi hissettim" dedi.

Ancak uzmanlar, insanları çoğaltmak için aynı tekniği kullanmanın imkansız olduğunu söylüyor.

Stewart kendisini 'sevdiğimiz hayvanları klonlamada dünya lideri' olarak adlandıran Teksas merkezli ViaGen şirketinin hizmetleriyle anlaşmayavardı.

İki klon kedi bu yılın 10 Ocak'ında taşıyıcı annelerinde doğduktan sonra, ViaGen'in New York tesisinde iki ay geçirdiler. Sonunda Stewart'ın bu hafta onları eve götürmesine izin verildi.

Stewart, "Kedim, sahip olduğum en zeki hayvandı ve onun sayesinde artık 2 yeni evcil hayvanım oldu."

ViaGen, kedilere ek olarak at klonlaması da yapıyor. Köpekler ve kediler 50.000 dolara, atlar ise 85.000 dolara mal oluyor.

Teknolojiye gelince, ViaGen bir evcil hayvanın klonunu oluşturmak için somatik hücre nükleer transferini kullanıyor. Bu, ünlü İskoç koyun Dolly'i üretmek için kullanılan tekniğin aynısı olarak biliniyor.

Somatik hücre nükleer transferi veya sadece nükleer transfer olarak da adlandırılan somatik hücre klonlaması, kavram olarak basittir ancak uygulanması zor bir durum olarak bilinmekte.

DNA'nın bir donörden hücreden çıkarılmasını içerir - bu durumda 'somatik' kelimesiyle belirtildiği gibi bir vücut hücresi.'

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