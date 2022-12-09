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    COVID-19’un akciğer kanseri tedavisinde kullanılabileceği bulundu

    Yüz milyonlarca kişiye bulaşan ve milyonlarcasını öldüren COVID-19 virüsünün, RUSH araştırmacılarının yapmış olduğu araştırmada akciğer tümörlerini azalttığı ortaya çıktı.
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    COVID-19’un akciğer kanseri tedavisinde kullanılabileceği bulundu Tam Boyutta Gör
    Bulgularını yakın zamanda Cancers dergisinde yayınlayan RUSH Üniversitesi Tıp Merkezi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen laboratuvar çalışmalarında, COVID-19'a neden olan virüs SARS-CoV-2'nin kötü şöhretli spike proteini, akciğer kanseri hücrelerinin ölmesine neden oldu. Keşif, dünyayı üç yıldır etkileyen salgının akciğer kanseri ve belki de diğer kanserler için de bir tedavi sağlayabileceği olasılığını artırıyor.

    Koronavirüs, S1 olarak bilinen spike proteini sayesinden anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 olarak bilinen moleküle bağlanarak insan hücrelerini enfekte ediyor. Kısaca ACE2 olarak adlandırılan bu molekül, kan basıncının ve diğer hücresel süreçlerin düzenlenmesinde kilit rol oynayan faydalı bir enzimdir.

    ACE2 seviyesi, akciğer kanseri de dahil olmak üzere kanserli kişilerde de artar ve araştırmalar, ACE2 seviyelerini değiştirmenin akciğer kanseri büyümesini kontrol etmeye yardımcı olabileceğini bulmuş durumda. ACE2'nin hem kanser ilerlemesine hem de koronavirüs enfeksiyonuna dahil olması, RUSH araştırmacılarını hastalığa karşı spike proteinini araştırmaya sevk etti.

    RUSH Tıp Koleji'nde nöroloji profesörü Floyd A. Davis ve bu çalışmanın baş araştırmacısı PhD Kalipada Pahan, “Kanser hücresi ölümünü uyaran ve kanserin ilerlemesini durduran mekanizmalar bulmak her zaman önemlidir.” dedi.

    Akciğer kanseri, diğer kanser türlerinden daha ölümcül

    COVID-19’un kanser tedavisinde kullanılabileceği bulundu Tam Boyutta Gör
    Öte yandan tedavi süreçlerinden yaşanan gelişmelere rağmen akciğer kanseri dünya genelinde kanser ölümlerinin açık ara önünde yer alıyor. İstatistiklere göre sadece ABD’de her yıl 130.000’den fazla insan bu nedenle ölmekte.

    Pahan ve meslektaşları, spike proteininin ticari olarak temin edilebilen klonlanmış bir versiyonunu kullanarak ilk önce proteinin tedaviye en dirençli ve en ölümcül akciğer kanserinin (NSCLC - Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri) üzerindeki etkisini test ettiler. Teste göre spike tedavisinin kanser hücrelerinin gelişimini durdurduğu ya da yavaşlattığı bulundu.

    Fare deneylerinde büyük başarı sağlandı

    Araştırmacılar daha sonra akciğer kanseri olan farelere spike proteini uygulayarak sonuçları inceledi. Bir grup fareye iki günde bir burun deliklerine püskürtülen salin solüsyonu karışımında spike proteini verilirken, bir kontrol grubuna sadece normal salin solüsyonu verildi.

    COVID-19’un kanser tedavisinde kullanılabileceği bulundu Tam Boyutta Gör
    Dört haftalık spike protein tedavisinden sonra, farelere ötenazi uygulandı ve otopsi yapıldı. Araştırmacılar, spike proteini alan farelerde tümörlerin sayısının ve boyutunun azalmasıyla birlikte kontrol grubuna kıyasla daha yüksek tümör hücresi ölümü seviyelerini buldular.

    Pahan, "Bu sonuçlar akciğer kanseri hastalarında tekrarlanırsa, bu yıkıcı hastalığın tedavisi için cesaret verici bir yol ortaya çıkaracaktır." dedi ve ekledi "İlerlemeyi durduracak başka bir tedavi olmadığında, burun içi spike S1 proteini geç evre akciğer kanseri için kullanılabilir."

    Akciğer kanseri, dünyadaki kansere bağlı ölümlerin ana nedeni olarak öne çıkıyor. Bu kanserin beş yıllık sağkalım oranı da diğer kanser türlerine göre oldukça düşük bir seviye bulunuyor. Öte yandan RUSH Üniversitesi, akciğer kanserli insan hastaların klinik deneylerinde spike proteininin kullanımını incelemek için ortaklar arıyor.

    Kaynakça https://www.rush.edu/news/could-covid-19-hold-cancer-cure https://www.mdpi.com/2072-6694/14/22/5648
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 3 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 3 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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