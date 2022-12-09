COVID-19’un akciğer kanseri tedavisinde kullanılabileceği bulundu

- Akciğer kanseri, diğer kanser türlerinden daha ölümcül
- Fare deneylerinde büyük başarı sağlandı
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Koronavirüs, S1 olarak bilinen spike proteini sayesinden anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 olarak bilinen moleküle bağlanarak insan hücrelerini enfekte ediyor. Kısaca ACE2 olarak adlandırılan bu molekül, kan basıncının ve diğer hücresel süreçlerin düzenlenmesinde kilit rol oynayan faydalı bir enzimdir.
ACE2 seviyesi, akciğer kanseri de dahil olmak üzere kanserli kişilerde de artar ve araştırmalar, ACE2 seviyelerini değiştirmenin akciğer kanseri büyümesini kontrol etmeye yardımcı olabileceğini bulmuş durumda. ACE2'nin hem kanser ilerlemesine hem de koronavirüs enfeksiyonuna dahil olması, RUSH araştırmacılarını hastalığa karşı spike proteinini araştırmaya sevk etti.
RUSH Tıp Koleji'nde nöroloji profesörü Floyd A. Davis ve bu çalışmanın baş araştırmacısı PhD Kalipada Pahan, “Kanser hücresi ölümünü uyaran ve kanserin ilerlemesini durduran mekanizmalar bulmak her zaman önemlidir.” dedi.
Akciğer kanseri, diğer kanser türlerinden daha ölümcül
Pahan ve meslektaşları, spike proteininin ticari olarak temin edilebilen klonlanmış bir versiyonunu kullanarak ilk önce proteinin tedaviye en dirençli ve en ölümcül akciğer kanserinin (NSCLC - Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri) üzerindeki etkisini test ettiler. Teste göre spike tedavisinin kanser hücrelerinin gelişimini durdurduğu ya da yavaşlattığı bulundu.
Fare deneylerinde büyük başarı sağlandı
Araştırmacılar daha sonra akciğer kanseri olan farelere spike proteini uygulayarak sonuçları inceledi. Bir grup fareye iki günde bir burun deliklerine püskürtülen salin solüsyonu karışımında spike proteini verilirken, bir kontrol grubuna sadece normal salin solüsyonu verildi.
Pahan, "Bu sonuçlar akciğer kanseri hastalarında tekrarlanırsa, bu yıkıcı hastalığın tedavisi için cesaret verici bir yol ortaya çıkaracaktır." dedi ve ekledi "İlerlemeyi durduracak başka bir tedavi olmadığında, burun içi spike S1 proteini geç evre akciğer kanseri için kullanılabilir."
Akciğer kanseri, dünyadaki kansere bağlı ölümlerin ana nedeni olarak öne çıkıyor. Bu kanserin beş yıllık sağkalım oranı da diğer kanser türlerine göre oldukça düşük bir seviye bulunuyor. Öte yandan RUSH Üniversitesi, akciğer kanserli insan hastaların klinik deneylerinde spike proteininin kullanımını incelemek için ortaklar arıyor.Kaynakça https://www.rush.edu/news/could-covid-19-hold-cancer-cure https://www.mdpi.com/2072-6694/14/22/5648 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım