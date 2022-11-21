Devrim niteliğindeki robotik teknoloji, akciğer kanserini hem tedavi ediyor hem de önleyebiliyor

Bu tekniğin uygulandığı ve kanserin erken aşamada bulunup robotik prosedürle tedavi edildiği ilk kişilerden birisi Kathleen McGinn, "Geleceğim için çok iyimserim" açıklamasında bulunuyor. Yeni teknolojiye robotik bronkoskopi adı veriliyor. Bu yeni teknoloji sayesinden doktorların normal aletlerle ulaşamayacakları akciğerin küçük, ücra bölgelerine ulaşabilmesi sağlanıyor.
Yüksek riskli hastaların taranması gerekiyor
Şu anda, yeni teknoloji esas olarak akciğer kitlesi için biyopsiye ihtiyaç duyanlar üzerinde kullanılıyor, ancak doktorlar yüksek risk altındaki herkesin taranması gerektiğini söylüyor. Akciğer kanserinin hiç sigara içememiş sağlıklı kişilerde de çıkabileceğinin altı çiziliyor. Şu anda akciğer kanseri olan kişilerin %20 kadarının hiç sigara içmediği ve hastalığı pasif içicilik, hava kirliliği ve radon gazı (kanserin ikinci önde gelen nedeni) gibi diğer risk faktörlerinden kaptığı tahmin edilmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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