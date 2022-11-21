Devrim niteliğindeki robotik teknoloji, akciğer kanserini hem tedavi ediyor hem de önleyebiliyor

Tam Boyutta Gör CBS Philadelphia tarafından Salı günü yayınlanan bir rapora göre, akciğer kanserini erkenden bulan ve aynı zamanda onu tedavi edebilen yeni bir robotik teknoloji geliştirilmiş durumda. Amerikan Akciğer Derneği'nin yayınlamış olduğu raporda, bu yeni teknoloji sayesinde akciğer kanserinden sağkalım oranının arttığı ortaya koydu.

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Bu tekniğin uygulandığı ve kanserin erken aşamada bulunup robotik prosedürle tedavi edildiği ilk kişilerden birisi Kathleen McGinn, "Geleceğim için çok iyimserim" açıklamasında bulunuyor. Yeni teknolojiye robotik bronkoskopi adı veriliyor. Bu yeni teknoloji sayesinden doktorların normal aletlerle ulaşamayacakları akciğerin küçük, ücra bölgelerine ulaşabilmesi sağlanıyor.

Tam Boyutta Gör Main Line Health'ten Dr. Partrick Ross bunu "devrim niteliğinde" olarak ifade ediyor çünkü kanserin erken evrede tespiti mümkün kılınıyor ve aynı anda kanserin tedavi edilmesine de olanak tanıyor. Tüm işlemler ise hasta anestezi altındayken gerçekleştiriliyor. Hastalar uyandıklarında ise kanserden tedavi edilmiş oluyorlar.

Yüksek riskli hastaların taranması gerekiyor

Şu anda, yeni teknoloji esas olarak akciğer kitlesi için biyopsiye ihtiyaç duyanlar üzerinde kullanılıyor, ancak doktorlar yüksek risk altındaki herkesin taranması gerektiğini söylüyor. Akciğer kanserinin hiç sigara içememiş sağlıklı kişilerde de çıkabileceğinin altı çiziliyor. Şu anda akciğer kanseri olan kişilerin %20 kadarının hiç sigara içmediği ve hastalığı pasif içicilik, hava kirliliği ve radon gazı (kanserin ikinci önde gelen nedeni) gibi diğer risk faktörlerinden kaptığı tahmin edilmekte.

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Yeni robotik teknoloji, akciğer kanserini hem tedavi edebiliyor