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    Genetiği değiştirilmiş domuz böbreği ilk kez bir insana nakledildi

    Massachusetts General Hospital'da gerçekleşen ameliyatta bir ilke imza atılarak böbrekleri iflas eden 62 yaşındaki bir hastaya genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakledildi.
    Genetiği değiştirilmiş domuz böbreği ilk kez insana nakledildi Tam Boyutta Gör
    Massachusetts General Hospital'daki cerrahlar dünyada bir ilke imza atarak 62 yaşındaki bir hastaya genetiği değiştirilmiş domuz böbreği nakletti. Bu operasyonun organ nakline ihtiyaç duyan hastalara daha kolay ulaşılabilir organlar sağlama yolunda atılmış önemli bir adım olduğu belirtildi. Yaklaşık dört saat süren ameliyat 16 Mart'ta gerçekleşirken nakledilen böbreğin ise düzgün çalıştığı ve idrar üretimi gerçekleştirdiği açıklandı.

    Organ naklinde tarihi bir eşik

    Kronik böbrek hastalığının en yaygın nedenleri olan tip 2 diyabet ve yüksek tansiyonu bulunan 62 yaşındaki Richard (Rick) Slayman’in ameliyat sonrasında durumunun iyi olduğu ve yakında taburcu edilmesinin beklendiği belirtildi. Ameliyat aynı zamanda uygun insan donör organı sıkıntısı nedeniyle bilim insanlarının onlarca yıldır araştırdığı ksenotransplantasyon (hayvan organlarının insanlarda kullanılması) için gelinen son noktayı gösteriyor. Böbrek ise organ naklinde küresel olarak en çok ihtiyaç duyulan organ konumunda bulunuyor.

    Bu nakil gerçekleştirilmiş olsa da domuz organlarının insan vücuduna nakledilmesinin önünde büyük bir engel var. Massachusetts General Hospital Organ Nakli Merkezi Direktörü Joren Madsen, yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kolay olsaydı şimdiye kadar çoktan yapmış olurduk ama değil. İnsan bağışıklık sistemi domuz organına inanılmaz derecede şiddetli tepki veriyor."

    Çözüm CRISPR olabilir

    Genetiği değiştirilmiş domuz böbreği ilk kez insana nakledildi
    Araştırmacılar bağışıklık sisteminin reddetme olasılığını azaltmak için gen düzenleme teknolojisine yönelmeyi tercih etti. Ameliyatta kullanılan böbrek, eGenesis tarafından yetiştirilen bir donör domuzdan alındı. Şirketteki bilim insanları, zararlı domuz genlerinin çıkarılması ve bazı insan genlerinin eklenmesi de dahil olmak üzere domuza 69 genetik düzenleme yapmak için CRISPR-Cas9 teknolojisini kullandılar. Aynı şekilde CRISPR tekniği domuz genomunda bulunan ve insan alıcıyı enfekte edebilecek doğuştan gelen virüsleri etkisiz hale getirmek için kullanıldı.

    Domuz böbrekleriyle birlikte bilim insanları ayrıca genleri düzenlenmiş domuz kalplerini insanlarda kullanmayı da araştırıyor. Şimdiye kadar domuz kalpleri iki insana nakledilmiş olsa da iki vakada da hastalar sadece birkaç ay yaşayabildi.

    Bununla birlikte Slayman'a 2018 yılında hastanede böbrek nakli yapılmış, ancak başarısızlık belirtileri görülmesi üzerine geçen yıl tekrar diyalize girmek zorunda kalmıştı. Ancak diyaliz komplikasyonlara neden oldu; hastanın kan damarları pıhtılaşıyor ve iflas ediyordu. Bu noktada Slayman’ın doktorları ona domuz böbreği naklini önerdi. Normal şartlarda bu tip bir önerinin kabul edilmesi mümkün değil ancak ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) bu tip özel, yaşamı tehdit eden ve başka bir seçeneğin olamadığı durumlarda deneyse tedavinin kullanılmasın "merhametli kullanım" izin verebiliyor.

    Nakil sonucunda Slayman'ın durumu iyi ve böbrek çalışıyor olsa da uzun vadeli sonuçlar henüz belli değil. Bilim insanları tahminde bulunmanın zor olduğu, çok fazla bilinmeyen faktörün olduğunu ve bunun ilk defa yapıldığını aktarıyor. Ameliyat ve prosedür, Slayman'ın tekrar diyalize girmesi gerekmiyorsa ameliyat başarılı sayılacak. Ekip, domuz böbreğinin Slayman'ın sağlığını iyileştirmesini ve bağışlanan başka bir insan böbreği alması için ona zaman kazandırmasını umuyor. eGenesis tarafından daha önce yapılan klinik öncesi testlerde böbreğin iki yıldan fazla bir süre normal şekilde çalıştığı görülmüştü.

    Kaynakça https://www.washingtonpost.com/health/2024/03/21/gene-edited-pig-kidney-transplant/ https://apnews.com/article/pig-kidney-transplant-boston-c7fb54b1b1f1ece3b41b85f105fe4b98 https://hms.harvard.edu/news/first-genetically-edited-pig-kidney-transplanted-human
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 1 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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