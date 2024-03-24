Elon Musk görme engellilerin görmesini sağlayacak bir beyin çipi geliştirdiklerini duyurdu

Yeni ürün, Neuralink'in kullanıcıların bilgisayarları zihinleriyle kontrol etmelerine olanak tanıyan Telepathy implantını takip ediyor. Blindsight ilerleyen dönemlerde görme engelliler için çığır açan bir gelişme olarak karşımıza çıkabilir.
Blindsight şu anda maymunlar üzerinde test ediliyor ve ilk sonuçlar umut verici. Yapılan denemelerde hiçbir maymunun ölmediği veya ciddi şekilde yaralanmadığı da notlar arasında. Musk, implantın ilk başta eski Nintendo grafikleri gibi düşük çözünürlüklü bir görüş sağlayacağını, ancak zamanla insan gözünden daha iyi bir görüşe ulaşabileceğini söylüyor.
Doğuştan görme engellilere bile umut olabilir
Daha da önemlisi yeni beyin çipi doğuştan görme engelli olan kişiler için bile görme imkânı sunabilir. Blindsight implantı, beynin görsel korteksi ile iletişim kurarak çalışıyor. Retinadan gelen sinyalleri taklit ederek görme duygusunu oluşturuyor.Kaynakça https://www.euronews.com/health/2024/03/22/elon-musk-claims-neuralinks-brain-computer-chip-can-cure-blindness https://www.teslarati.com/elon-musk-neuralink-blindsight/ https://www.independent.co.uk/tech/elon-musk-neuralink-brain-blindsight-computer-chip-b2516427.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.