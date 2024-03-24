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    Anlık Bildirim

    Elon Musk görme engellilerin görmesini sağlayacak bir beyin çipi geliştirdiklerini duyurdu

    Elon Musk'ın şirketi Neuralink, doğuştan görme engelli olan kişilere bile görme yetisi kazandırabilecek Blindsight adlı yenilikçi bir beyin implantı geliştiriyor. İlk sonuçlar olumlu.
    Elon Musk'tan görme engellilere umut olacak beyin çipi Tam Boyutta Gör
    Neuralink, Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, sınırları zorlamaya devam ediyor. Ünlü girişimci şimdi de görme engellilere görme yetisini geri kazandıracak Blindsight adlı yenilikçi bir beyin implantı geliştirdiklerini duyurdu.

    Yeni ürün, Neuralink'in kullanıcıların bilgisayarları zihinleriyle kontrol etmelerine olanak tanıyan Telepathy implantını takip ediyor. Blindsight ilerleyen dönemlerde görme engelliler için çığır açan bir gelişme olarak karşımıza çıkabilir.

    Blindsight şu anda maymunlar üzerinde test ediliyor ve ilk sonuçlar umut verici. Yapılan denemelerde hiçbir maymunun ölmediği veya ciddi şekilde yaralanmadığı da notlar arasında. Musk, implantın ilk başta eski Nintendo grafikleri gibi düşük çözünürlüklü bir görüş sağlayacağını, ancak zamanla insan gözünden daha iyi bir görüşe ulaşabileceğini söylüyor.

    Doğuştan görme engellilere bile umut olabilir

    Daha da önemlisi yeni beyin çipi doğuştan görme engelli olan kişiler için bile görme imkânı sunabilir. Blindsight implantı, beynin görsel korteksi ile iletişim kurarak çalışıyor. Retinadan gelen sinyalleri taklit ederek görme duygusunu oluşturuyor.

    Elon Musk'tan görme engellilere umut olacak beyin çipi Tam Boyutta Gör
    Neuralink'in üzerinde çalıştığı yeni implant, görme engelliler için hayat değiştirici olabilir ve onlara daha bağımsız ve üretken bir yaşam sürme imkanı sunabilir. Blindsight'ın ne zaman insanlarda test edileceği ve ne kadar etkili olacağı henüz belli değil.
    Kaynakça https://www.euronews.com/health/2024/03/22/elon-musk-claims-neuralinks-brain-computer-chip-can-cure-blindness https://www.teslarati.com/elon-musk-neuralink-blindsight/ https://www.independent.co.uk/tech/elon-musk-neuralink-brain-blindsight-computer-chip-b2516427.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 2 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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