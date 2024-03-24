Elon Musk görme engellilerin görmesini sağlayacak bir beyin çipi geliştirdiklerini duyurdu

Tam Boyutta Gör Neuralink, Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, sınırları zorlamaya devam ediyor. Ünlü girişimci şimdi de görme engellilere görme yetisini geri kazandıracak Blindsight adlı yenilikçi bir beyin implantı geliştirdiklerini duyurdu.

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Yeni ürün, Neuralink'in kullanıcıların bilgisayarları zihinleriyle kontrol etmelerine olanak tanıyan Telepathy implantını takip ediyor. Blindsight ilerleyen dönemlerde görme engelliler için çığır açan bir gelişme olarak karşımıza çıkabilir.

Blindsight şu anda maymunlar üzerinde test ediliyor ve ilk sonuçlar umut verici. Yapılan denemelerde hiçbir maymunun ölmediği veya ciddi şekilde yaralanmadığı da notlar arasında. Musk, implantın ilk başta eski Nintendo grafikleri gibi düşük çözünürlüklü bir görüş sağlayacağını, ancak zamanla insan gözünden daha iyi bir görüşe ulaşabileceğini söylüyor.

Doğuştan görme engellilere bile umut olabilir

Daha da önemlisi yeni beyin çipi doğuştan görme engelli olan kişiler için bile görme imkânı sunabilir. Blindsight implantı, beynin görsel korteksi ile iletişim kurarak çalışıyor. Retinadan gelen sinyalleri taklit ederek görme duygusunu oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Neuralink'in üzerinde çalıştığı yeni implant, görme engelliler için hayat değiştirici olabilir ve onlara daha bağımsız ve üretken bir yaşam sürme imkanı sunabilir. Blindsight'ın ne zaman insanlarda test edileceği ve ne kadar etkili olacağı henüz belli değil.

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Elon Musk'tan görme engellilere umut olacak beyin çipi