Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Entegre grafik özellikli yeni nesil işlemciler GDDR bellek pazarını vurabilir

8 yıl
10,2b
1
13
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Entegre grafik özellikli yeni nesil işlemciler GDDR bellek pazarını vurabilir
Tam Boyutta Gör

Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından iSuppli'nin yeni çalışmasına göre, gelişmiş grafik özelliklerine sahip yeni nesil işlemciler, grafik bellek pazarını olumsuz etkileyebilir. Bilindiği üzere Intel'in Sandy Bridge ve AMD'nin Fusion işlemcilerinde şimdiye kadar hazırlanmış en gelişmiş entegre grafik birimlerine yer veriliyor. Bellek ihtiyacını sistem belleği üzerinde karşılayan entegre grafikler özellikli yeni nesil işlemcilerle birlikte özellilke giriş seviyesi ekran kartlarına olan ihtiyacın ortadan kalkabileceği ve ekran kartı pazarının yeniden şekilleneceği üzerinde duruluyor. İşte bu noktadan yola çıkan iSuppli, ekran kartlarında kullanılan GDDR belleklerin, DRAM pazarındaki payının, entegre grafik özellikli işlemcilerle birlikte düşmeye başlayacağını söylüyor.

2011'in son çeyreği ile birlikte pazar kaybının hissedilmeye başlanacağını belirten iSuppli, 2014 ile birlikte grafik belleklerin, tüm DRAM pazarındaki payının %4.4 civarında olacağını tahmin ediyor. GDDR bellek pazarındaki bir diğer önemli değişim ise rekabet adına yaşanacak. Entegre grafik özellikli işlemcilerle birlikte zamanla daralacağı öngörülen pazara, iflas eden Qimonda'nın ilgili birimini bünyesine katan Micron ve Japon bellek üreticisi Elpida da girmeye hazırlanıyor. Samsung ve Hynix'in kontrolü altındaki pazarda Micron ve Elpida gibi sektörün köklü isimlerinin de girmesiyle birlikte rekabetin ciddi şekilde artması bekleniyor.

Entegre grafik özellikli yeni nesil işlemciler GDDR bellek pazarını vurabilir
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
sadtneverdie

söylemek istediklerimi çok güzel özetlemişsin, teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
tabii ki Dh üyeleri araştırma kuruluşlarından daha iyi bilirler. Onlar ki çıkmamış kartların performansını karşılaştırabilenlerdir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-dehşet- 8 yıl

sadtneverdie

tabii ki Dh üyeleri araştırma kuruluşlarından daha iyi bilirler. Onlar ki çıkmamış kartların performansını karşılaştırabilenlerdir.

Bu ne şimdi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertekin 8 yıl

sadtneverdie

tabii ki Dh üyeleri araştırma kuruluşlarından daha iyi bilirler. Onlar ki çıkmamış kartların performansını karşılaştırabilenlerdir.


Evet bu konuda haklısınız.
Bazen haberleri okurken şöyle bir bakıyorum yorumlara daha pazara sunulmamış ürünler hakında
Aynen şu yorumları görüyorum:

-Çok satar
-Satmaz
-Bu daha performanslı
-Bir işe yaramaz
-Gereksiz
-İmkansız olmaz geçemez
-Eğer buda tutmazsa batar,iflas eder vs.....

Bu tür yorumlarda bulunan kişilerin gaipten haber verir gibi kahinlik derecesinde lafları forum sayfasını uzatmaktan başka hiç bir işe yaramıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 8 yıl

sadtneverdie

tabii ki Dh üyeleri araştırma kuruluşlarından daha iyi bilirler. Onlar ki çıkmamış kartların performansını karşılaştırabilenlerdir.


Kişisel görüştür bu yargılayamazsın bunu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 8 yıl
biraz hayalperest bir yaklaşım gibi geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Sanmıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10238 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ram, apu ve
7 etiket daha İşlemci dram Intel gddr bellek Ekran Kartı amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi 5 iPad oyunu -3- 8 yıl ASUS Crosshair IV Extreme video inceleme 8 yıl Toyota ile Hybrid araçları Prius üzerine konuştuk 8 yıl Turkcell Superonline ile Gaziantep'teki fiber altyapı yatırımlarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim