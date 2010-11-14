Entegre grafik özellikli yeni nesil işlemciler GDDR bellek pazarını vurabilir

Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından iSuppli'nin yeni çalışmasına göre, gelişmiş grafik özelliklerine sahip yeni nesil işlemciler, grafik bellek pazarını olumsuz etkileyebilir. Bilindiği üzere Intel'in Sandy Bridge ve AMD'nin Fusion işlemcilerinde şimdiye kadar hazırlanmış en gelişmiş entegre grafik birimlerine yer veriliyor. Bellek ihtiyacını sistem belleği üzerinde karşılayan entegre grafikler özellikli yeni nesil işlemcilerle birlikte özellilke giriş seviyesi ekran kartlarına olan ihtiyacın ortadan kalkabileceği ve ekran kartı pazarının yeniden şekilleneceği üzerinde duruluyor. İşte bu noktadan yola çıkan iSuppli, ekran kartlarında kullanılan GDDR belleklerin, DRAM pazarındaki payının, entegre grafik özellikli işlemcilerle birlikte düşmeye başlayacağını söylüyor.

2011'in son çeyreği ile birlikte pazar kaybının hissedilmeye başlanacağını belirten iSuppli, 2014 ile birlikte grafik belleklerin, tüm DRAM pazarındaki payının %4.4 civarında olacağını tahmin ediyor. GDDR bellek pazarındaki bir diğer önemli değişim ise rekabet adına yaşanacak. Entegre grafik özellikli işlemcilerle birlikte zamanla daralacağı öngörülen pazara, iflas eden Qimonda'nın ilgili birimini bünyesine katan Micron ve Japon bellek üreticisi Elpida da girmeye hazırlanıyor. Samsung ve Hynix'in kontrolü altındaki pazarda Micron ve Elpida gibi sektörün köklü isimlerinin de girmesiyle birlikte rekabetin ciddi şekilde artması bekleniyor.