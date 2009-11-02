Ericsson'un 21Mbps'lık genişbant modülleri 2010 yılında geliyor.

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İnternetin kullanıcılar için vazgeçilmez olduğu ve gittikçe önem kazandığı aşikar. Her yerden kablosuz olarak çevrimiçi kalabilmenin bu kadar önem kazandığı bir dönemde firmalarında bu yöndeki çözüm planları da gün yüzüne çıkıyor. Avrupa'nın Telekomünikasyon denilince akla gelen firmalardan İsveç merkezli Ericsson'un Mobil Genişbant Modüllerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mats Norin, firmanın 2010 yılı içersinde saniyede 21 Mbit veri alabilen HSDPA+ uyumlu dahili genişbant modüllerini piyasaya süreceğini açıkladı. Bu sayede yüksek hızda entegre kablosuz bağlantı özelliklerini destekleyecek olan yeni nesil mobil cihazlar kullanıcılara her yerden çevrimiçi olabilmelerine imkan verecek. Mats Norin ayrıca firmanın 4.Nesil diğer bir deyişle LTE çözümlerinin ise 2011-2012 yıllarında piyasaya sürüleceğini de açıkladı.

2 yıldır mobil genişbant modülü üretimini sürdüren Ericsson; Dell, Lenovo, Toshiba'nın da aralarında bulunduğu bir çok bilgisayar firmasının bu alandaki ihtiyaçlarını karşılıyor. Telekomünikasyon devinin 3.Nesil ürünleri bilgisayarların yanında netbooklardan MID'lere kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor.