İki saatliğine kısırlık: Erkekler için yeni doğum kontrol hapları %100 koruma sağlıyor

Tam Boyutta Gör Yeni geliştirilen ilaç, sperm aktivitesini dondurarak bir erkeği kısa bir süre için tamamen kısır hale getirebiliyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler, sürekli ilaç tedavisi gerektiren mevcut yöntemlerin aksine, isteğe bağlı doğum kontrol stratejisinin uygulanabilirliğini gösterdi.

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Cornell Üniversitesi Weill Cornell Tıp Fakültesi'ndeki (ABD) bilim insanları bu yükü kadınlara yüklemeyecek yeni bir doğum kontrol seçeneği sunmak istediler. Yeni geliştirilen ilaç, adenilat siklazı bloke etme prensibiyle çalışan etkili ve güvenli bir çözüm sunuyor. Bu, spermin hareketinden sorumlu olan bir enzimdir. Bu enzimin engelleyicisi olan ilaç, spermatozoanın aktivitesini geçici olarak “kapatmanıza” izin verir.

Sekiz yıl içinde piyasaya sürülebilir

Fareler üzerinde yapılan deneyler, ilacı aldıktan 30-60 dakika sonra enzimin tamamen bloke edildiğini gösteriyor. Daha sonra ilk 2 saat gebeliğe karşı koruma %100 iken, bir saat sonra %91'e düşüyor ve 24 saat sonra sperm aktivitesi tamamen eski haline dönüyor. Farelerde herhangi bir yan etki bildirilmediği, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekilmiş.

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar, ilk kullanımdan ardından 6-12 saat boyunca koruma sağlayan hormonal olmayan bir ilaç yaratmayı umuyor. İnsan deneylerinin üç yıl içinde başlaması bekleniyor ve iyi bir senaryo olması halinde ilaç sekiz yıl içinde piyasaya sürülebilir.

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