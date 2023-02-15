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    İki saatliğine kısırlık: Erkekler için yeni doğum kontrol hapları %100 koruma sağlıyor

    Bilim insanları, erkek doğurganlığını geçici olarak engelleyen yeni doğum kontrol haplarının klinik öncesi çalışmalarından umut verici sonuçlar sundular.        
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    Erkekler için yeni doğum kontrol hapları %100 koruma sağlıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni geliştirilen ilaç, sperm aktivitesini dondurarak bir erkeği kısa bir süre için tamamen kısır hale getirebiliyor. Fareler üzerinde yapılan deneyler, sürekli ilaç tedavisi gerektiren mevcut yöntemlerin aksine, isteğe bağlı doğum kontrol stratejisinin uygulanabilirliğini gösterdi.

    Cornell Üniversitesi Weill Cornell Tıp Fakültesi'ndeki (ABD) bilim insanları bu yükü kadınlara yüklemeyecek yeni bir doğum kontrol seçeneği sunmak istediler. Yeni geliştirilen ilaç, adenilat siklazı bloke etme prensibiyle çalışan etkili ve güvenli bir çözüm sunuyor. Bu, spermin hareketinden sorumlu olan bir enzimdir. Bu enzimin engelleyicisi olan ilaç, spermatozoanın aktivitesini geçici olarak “kapatmanıza” izin verir.

    Sekiz yıl içinde piyasaya sürülebilir

    Fareler üzerinde yapılan deneyler, ilacı aldıktan 30-60 dakika sonra enzimin tamamen bloke edildiğini gösteriyor. Daha sonra ilk 2 saat gebeliğe karşı koruma %100 iken, bir saat sonra %91'e düşüyor ve 24 saat sonra sperm aktivitesi tamamen eski haline dönüyor. Farelerde herhangi bir yan etki bildirilmediği, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekilmiş.

    Erkekler için yeni doğum kontrol hapları %100 koruma sağlıyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, ilk kullanımdan ardından 6-12 saat boyunca koruma sağlayan hormonal olmayan bir ilaç yaratmayı umuyor. İnsan deneylerinin üç yıl içinde başlaması bekleniyor ve iyi bir senaryo olması halinde ilaç sekiz yıl içinde piyasaya sürülebilir.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 10 saat önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 2 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 4 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 4 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 5 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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