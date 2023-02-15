İki saatliğine kısırlık: Erkekler için yeni doğum kontrol hapları %100 koruma sağlıyor

Cornell Üniversitesi Weill Cornell Tıp Fakültesi'ndeki (ABD) bilim insanları bu yükü kadınlara yüklemeyecek yeni bir doğum kontrol seçeneği sunmak istediler. Yeni geliştirilen ilaç, adenilat siklazı bloke etme prensibiyle çalışan etkili ve güvenli bir çözüm sunuyor. Bu, spermin hareketinden sorumlu olan bir enzimdir. Bu enzimin engelleyicisi olan ilaç, spermatozoanın aktivitesini geçici olarak “kapatmanıza” izin verir.
Sekiz yıl içinde piyasaya sürülebilir
Fareler üzerinde yapılan deneyler, ilacı aldıktan 30-60 dakika sonra enzimin tamamen bloke edildiğini gösteriyor. Daha sonra ilk 2 saat gebeliğe karşı koruma %100 iken, bir saat sonra %91'e düşüyor ve 24 saat sonra sperm aktivitesi tamamen eski haline dönüyor. Farelerde herhangi bir yan etki bildirilmediği, ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekilmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah