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    ChatGPT doktorluk sınavını neredeyse geçiyordu

    OpenAI'nin ChatGPT algoritması, son derece zor olmasıyla bilinen ABD Tıbbi Lisanslama Sınavı'nda (USMLE) büyük bir başarı gösterdi.                              
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    ChatGPT doktorluk sınavını neredeyse geçiyordu Tam Boyutta Gör
    Ansible Health adlı girişimden bir grup meraklı, ChatGPT sinir ağının ABD'nin en zor sınavlarından biri olan USMLE'yi (Tıbbi Lisanslama Sınavı) geçme becerisini test etti.

    Araştırmacılar konuyla ilgili yayınladıkları makalede: "ChatGPT, herhangi bir özel eğitim veya takviye olmaksızın üç sınavın tümü için geçiş eşiğinde veya eşiğin yakınında puan aldı. Buna ek olarak, ChatGPT açıklamalarında yüksek düzeyde tutarlılık ve içgörü sergiledi." ifadelerine yer verdi.

    Sınava yaklaşık 400 saatlik bir eğitimle hazırlanılıyor

    Yapay zeka botu, herhangi bir özel eğitim veya takviye olmaksızın ABD Tıbbi Lisanslama Sınavını (USMLE) geçmeye çok yaklaştı. Üç bölümden oluşan bu sınavı geçmek için bir kişinin 300 ila 400 saat arasında hazırlık yapması gerekiyor. USMLE sorularının internette doğrudan yanıtları da yok ve ChatGPT'nin, soruların konusundan elde edilen verilere dayanarak yeni yanıtlar ürettiği belirtildi.

    ChatGPT doktorluk sınavını neredeyse geçiyordu Tam Boyutta Gör
    Geçme puanı %60 civarında olan ChatGPT, her üç sınavda da %52,4 ile %75 arasında doğru yanıt verdi. Yanıtların %88,9'unda algoritma en az bir anlamlı yanıt üretti ve bu yanıtlar araştırmacılar tarafından "klinik açıdan sağlam olsa da yeni ve açık olmayan" olarak sınıflandırıldı. Belki de gelecekte ChatGPT kendisi tıbbi tavsiyelerde bulunabilecek veya daha doğru teşhisler koymak için bir doktorun asistanı haline gelebilecek.
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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 19 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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