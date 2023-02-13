ChatGPT doktorluk sınavını neredeyse geçiyordu

Araştırmacılar konuyla ilgili yayınladıkları makalede: "ChatGPT, herhangi bir özel eğitim veya takviye olmaksızın üç sınavın tümü için geçiş eşiğinde veya eşiğin yakınında puan aldı. Buna ek olarak, ChatGPT açıklamalarında yüksek düzeyde tutarlılık ve içgörü sergiledi." ifadelerine yer verdi.
Sınava yaklaşık 400 saatlik bir eğitimle hazırlanılıyor
Yapay zeka botu, herhangi bir özel eğitim veya takviye olmaksızın ABD Tıbbi Lisanslama Sınavını (USMLE) geçmeye çok yaklaştı. Üç bölümden oluşan bu sınavı geçmek için bir kişinin 300 ila 400 saat arasında hazırlık yapması gerekiyor. USMLE sorularının internette doğrudan yanıtları da yok ve ChatGPT'nin, soruların konusundan elde edilen verilere dayanarak yeni yanıtlar ürettiği belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah