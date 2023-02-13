Tam Boyutta Gör Ansible Health adlı girişimden bir grup meraklı, ChatGPT sinir ağının ABD'nin en zor sınavlarından biri olan USMLE'yi (Tıbbi Lisanslama Sınavı) geçme becerisini test etti.

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Araştırmacılar konuyla ilgili yayınladıkları makalede: "ChatGPT, herhangi bir özel eğitim veya takviye olmaksızın üç sınavın tümü için geçiş eşiğinde veya eşiğin yakınında puan aldı. Buna ek olarak, ChatGPT açıklamalarında yüksek düzeyde tutarlılık ve içgörü sergiledi." ifadelerine yer verdi.

Sınava yaklaşık 400 saatlik bir eğitimle hazırlanılıyor

Yapay zeka botu, herhangi bir özel eğitim veya takviye olmaksızın ABD Tıbbi Lisanslama Sınavını (USMLE) geçmeye çok yaklaştı. Üç bölümden oluşan bu sınavı geçmek için bir kişinin 300 ila 400 saat arasında hazırlık yapması gerekiyor. USMLE sorularının internette doğrudan yanıtları da yok ve ChatGPT'nin, soruların konusundan elde edilen verilere dayanarak yeni yanıtlar ürettiği belirtildi.

Tam Boyutta Gör Geçme puanı %60 civarında olan ChatGPT, her üç sınavda da %52,4 ile %75 arasında doğru yanıt verdi. Yanıtların %88,9'unda algoritma en az bir anlamlı yanıt üretti ve bu yanıtlar araştırmacılar tarafından "klinik açıdan sağlam olsa da yeni ve açık olmayan" olarak sınıflandırıldı. Belki de gelecekte ChatGPT kendisi tıbbi tavsiyelerde bulunabilecek veya daha doğru teşhisler koymak için bir doktorun asistanı haline gelebilecek.

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ChatGPT doktorluk sınavını neredeyse geçiyordu