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    Ermeniler SpaceX genel merkezi önünde toplandı: Turksat 5A'yı protesto ediyorlar

    ABD'deki Ermeni diasporası, Turksat 5A'nı fırlatılmasını engellemek için elinden geleni yapıyor. SpaceX genel merkezi önünde toplanan yüzlerce Ermeni yabancı basında gündem oldu.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Uzay
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    15

    Ermeniler SpaceX genel merkezi önünde toplandı: Turksat 5A'yı protesto ediyorlar
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    Amerikalı Ermeniler, Turksat 5A'nın fırlatılmasını engellemek için SpaceX'e baskı uygulamaya devam ediyor. Şirketin Kaliforniya eyaletinde yer alan genel merkezi, Ermenilerin yeni hedefi haline geldi. Bina önünde toplanan yüzlerce kişilik grup, Elon Musk'a seslenerek Turksat 5A'yı derhal durdurmasını istedi.

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    Turksat 5A'nın Kasım ayının sonunda bir Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması bekleniyor. Şu anda kalkış tarihi 30 Kasım olarak ayarlanmış durumda. SpaceX CEO'su Elon Musk, Turksat 5A anlaşması için 2017 yılında Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti.

    SpaceX genel merkezi önündeki protestoda, Türkiye'nin "sivil Ermenileri" öldürmek için kullandığı insansız hava araçlarını Turksat 5A üzerinden kontrol edeceği ve "insan haklarını ihlal eden" Türkiye'nin derhal durdurulması gerektiği yönünde ifadeler kullanılmış.

    Ermeniler SpaceX genel merkezi önünde toplandı: Turksat 5A'yı protesto ediyorlar
    Tam Boyutta Gör

    Ermenilerin yaklaşık bir haftadır sürdürdüğü Turksat 5A protestosu, ABD'nin ünlü haber sitelerinde de epey gündem oldu. Haberlere baktığımızda maalesef çok taraflı ifadeler görüyoruz. Özellikle de Kaliforniya eyaletinde çok etkili olan Ermeni diasporası, propaganda gücünü yine iyi kullanıyor. 

    Tabi bu protestoların bir sonuç vermesi pek mümkün değil. Daha önceki haberde de belirttiğimiz gibi üç yıllık büyük bir anlaşmanın kalkışa sadece bir ay kala iptal edilmesi normal şartlarda imkansız. Doğrudan ABD devletinden bir emir gelmediği sürece böyle bir şeyin olması mümkün görünmüyor. 



    https://losangeles.cbslocal.com/2020/10/29/armenian-protest-spacex-turkey-azerbajian/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    malchik (Back ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ya bu ermeniler ne kadar zavallı bir millet, tek yaşam gayeleri turklere düşmanlık
    1 Yanıt Yanıtla +107
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    Ridianod (Rıdvan A. ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tam tb2lik ortam
    Yanıtla +77
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aga ülkeni çok seviyorsun madem ne geziyorsun Kaliforniyada dön Ermenistana erivana
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    Yorumlar (56) Yorum Yaz Forumda Gör
    vozy (Vatan Yiğit) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yıllardır Azerbaycan topraklarındasınız neden? Etek giyen teröristlere alışığız, pankart da neymiş..
    Yanıtla +1
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    yasin_92 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    ermenistanı çok umursuyorlarsa karabağa gelsinler savaşsınlar desteklerini orda göstersinler yiyiyorsa
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    Öğrenen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Cocuklar ağlamasın, bırakın kendi hallerine, 600 yıllık kuyruk acıları geçmemiş demek ki.
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    Reaper87 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    100 tane Ermeni iti varsa 300 tane Türk karsilarinda dikilmeli maalesef yurtdisindaki Turklerde birlik beraberlik yok.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    abd ermenileri zengin,
    fransa ermenileri zengin,
    türkiye ermenileri zengin,
    rusya ermenileri zengin,
    ermenistan ermenileri fakir.

    yoruma gerek yok.
    Yanıtla +3
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    malifural (muhammed ali fural) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    5A nın atılacağından benim haberim yok bu çomarların haberi var protesto ediyorlar. Tabi Göt korkusu Türkiye deki gelişmeleri yakın takip gerektiriyor (uydu--> siha--> mam-L--> by by taşnak by by )
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Elon, bunlara bi tarafıyla gülmüyorsa bir şey bilmiyorum. Ermeniler savaşa girdiğinden beri önüne gelen her ülkeye yalvarıyor. İnanılmaz bir vatan severlik maşallah, bir tanesi de bana silah verin savaşacağım demiyor
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    trojana 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Geberin. Umarim bunlara has bir virus çikarda yok olup giderler.
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    Emre Tuna Mirliva 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Amerikan çomarı da varmış arkadaşlar. Çomar her yrde çomar.
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    muvaZaa xD 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Beni, ailemi, sülalemi, arkadaşlarımı ve sevdiklerimi erm*n* olarak yaratmayan Allah'a sonsuz şükürler olsun
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