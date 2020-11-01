Ermeniler SpaceX genel merkezi önünde toplandı: Turksat 5A'yı protesto ediyorlar

Tam Boyutta Gör

Amerikalı Ermeniler, Turksat 5A'nın fırlatılmasını engellemek için SpaceX'e baskı uygulamaya devam ediyor. Şirketin Kaliforniya eyaletinde yer alan genel merkezi, Ermenilerin yeni hedefi haline geldi. Bina önünde toplanan yüzlerce kişilik grup, Elon Musk'a seslenerek Turksat 5A'yı derhal durdurmasını istedi.

İlginizi Çekebilir

Ermeniler Elon Musk'a seslendi: "Turksat 5A'yı uzaya göndermeyin!"

Turksat 5A'nın Kasım ayının sonunda bir Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması bekleniyor. Şu anda kalkış tarihi 30 Kasım olarak ayarlanmış durumda. SpaceX CEO'su Elon Musk, Turksat 5A anlaşması için 2017 yılında Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti.

SpaceX genel merkezi önündeki protestoda, Türkiye'nin "sivil Ermenileri" öldürmek için kullandığı insansız hava araçlarını Turksat 5A üzerinden kontrol edeceği ve "insan haklarını ihlal eden" Türkiye'nin derhal durdurulması gerektiği yönünde ifadeler kullanılmış.

Tam Boyutta Gör

Ermenilerin yaklaşık bir haftadır sürdürdüğü Turksat 5A protestosu, ABD'nin ünlü haber sitelerinde de epey gündem oldu. Haberlere baktığımızda maalesef çok taraflı ifadeler görüyoruz. Özellikle de Kaliforniya eyaletinde çok etkili olan Ermeni diasporası, propaganda gücünü yine iyi kullanıyor.

Tabi bu protestoların bir sonuç vermesi pek mümkün değil. Daha önceki haberde de belirttiğimiz gibi üç yıllık büyük bir anlaşmanın kalkışa sadece bir ay kala iptal edilmesi normal şartlarda imkansız. Doğrudan ABD devletinden bir emir gelmediği sürece böyle bir şeyin olması mümkün görünmüyor.

https://losangeles.cbslocal.com/2020/10/29/armenian-protest-spacex-turkey-azerbajian/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.