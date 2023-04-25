Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Android için iOS emülatörü geliştirildi

    Geçtiğimiz aylarda Mac ve PC için geliştirilen iOS emülatörü, yeni bir proje ile Android sistemine port edildi. Emülatör ile bazı geçmiş nesil iOS oyunları oynamak mümkün hale geliyor.
    1
    Eski iOS oyunlarını Android cihazınıda oynamaya hazır olun Tam Boyutta Gör
    iPhone serisine güç veren iOS, günümüzün en güvenilir işletim sistemleri arasında yer alıyor. Bu karmaşık donanım ve güvenlik yapısı ile işletim sistemi için tersine mühendislik yapılması oldukça zor olsa da bazı geliştiriciler bunun bir yolunu bulmuş durumda. Geçtiğimiz aylarda Hikari no Yume tarafından geliştirilen touchHLE, iOS işletim sisteminin ilk sürümlerini Mac ve Windows üzerinde emüle etmeye izin veriyor. Hobi olarak başlayan bu proje, şimdi de Android’e port edildi.

    Android cihazınızda Super Monkey Ball çalıştırabilirsiniz

    Eski nesil iOS işletim sistemlerinin güvenlik açıklarını kullanarak bazı uygulama ve oyunların PC ve Mac üzerinde çalıştırılmasına izin veren touchHLE, ciciplusplus adlı bir geliştirici tarafından Android’e port edildi. Proje hakkında detaylı bilgiler paylaşılmamış olsa da ciciplusplus’ın paylaştığı gönderi, Super Monkey Ball’un bir Android cihazında çalıştığını gösteriyor.

    GitHub üzerinde inceleyip deneyebileceğiniz proje, şimdilik yalnızca aarch64 mimarisinde cihazlarda çalışıyor ve yalnızca Super Monkey Ball 1.02’yi destekliyor ve oyunun jiroskop kontrollerinin de çalışmadığı belirtiliyor ancak projenin ilerde bu sorunları çözmesi bekleniyor. Projeyi denemek istiyorsanız Github üzerinden kaynak kodunu indirmeniz gerekiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 3 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

    Profil resmi
    haykoatmaca 3 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 4 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    [resim] mükemmel

    Profil resmi
    KiLLeR© 6 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi cup motor en iyi kuran meali suzuki grand vitara yorum renault megane 1.3 tce 140 yorumlar apartman jeneratör hesabı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max PRO
    Reeder S19 Max PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    NALET BEBE-DRAGON
    NALET BEBE-DRAGON
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız