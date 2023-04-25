Android için iOS emülatörü geliştirildi

Tam Boyutta Gör iPhone serisine güç veren iOS, günümüzün en güvenilir işletim sistemleri arasında yer alıyor. Bu karmaşık donanım ve güvenlik yapısı ile işletim sistemi için tersine mühendislik yapılması oldukça zor olsa da bazı geliştiriciler bunun bir yolunu bulmuş durumda. Geçtiğimiz aylarda Hikari no Yume tarafından geliştirilen touchHLE, iOS işletim sisteminin ilk sürümlerini Mac ve Windows üzerinde emüle etmeye izin veriyor. Hobi olarak başlayan bu proje, şimdi de Android’e port edildi.

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Android cihazınızda Super Monkey Ball çalıştırabilirsiniz

Eski nesil iOS işletim sistemlerinin güvenlik açıklarını kullanarak bazı uygulama ve oyunların PC ve Mac üzerinde çalıştırılmasına izin veren touchHLE, ciciplusplus adlı bir geliştirici tarafından Android’e port edildi. Proje hakkında detaylı bilgiler paylaşılmamış olsa da ciciplusplus’ın paylaştığı gönderi, Super Monkey Ball’un bir Android cihazında çalıştığını gösteriyor.

GitHub üzerinde inceleyip deneyebileceğiniz proje, şimdilik yalnızca aarch64 mimarisinde cihazlarda çalışıyor ve yalnızca Super Monkey Ball 1.02’yi destekliyor ve oyunun jiroskop kontrollerinin de çalışmadığı belirtiliyor ancak projenin ilerde bu sorunları çözmesi bekleniyor. Projeyi denemek istiyorsanız Github üzerinden kaynak kodunu indirmeniz gerekiyor.

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