Android için iOS emülatörü geliştirildi

Android cihazınızda Super Monkey Ball çalıştırabilirsiniz
Eski nesil iOS işletim sistemlerinin güvenlik açıklarını kullanarak bazı uygulama ve oyunların PC ve Mac üzerinde çalıştırılmasına izin veren touchHLE, ciciplusplus adlı bir geliştirici tarafından Android’e port edildi. Proje hakkında detaylı bilgiler paylaşılmamış olsa da ciciplusplus’ın paylaştığı gönderi, Super Monkey Ball’un bir Android cihazında çalıştığını gösteriyor.
GitHub üzerinde inceleyip deneyebileceğiniz proje, şimdilik yalnızca aarch64 mimarisinde cihazlarda çalışıyor ve yalnızca Super Monkey Ball 1.02’yi destekliyor ve oyunun jiroskop kontrollerinin de çalışmadığı belirtiliyor ancak projenin ilerde bu sorunları çözmesi bekleniyor. Projeyi denemek istiyorsanız Github üzerinden kaynak kodunu indirmeniz gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)