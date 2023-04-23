iPadOS 17 güncellemesini almayacak iPad modelleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple’ın yıllık geliştirici konferansına sayılı haftalar kala, etkinlikte tanıtılacak ürünler ve servisler hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. Güvenilir bir kaynaktan gelen bilgi, Apple’ın hangi iPad modellerini iPadOS 17 ile güncellemeyeceğini belirtiyor.

WhatsApp, kaybolan mesajları kaydetmenize izin verecek 1 gün önce eklendi

Birinci nesil iPad Pro için yolun sonuna gelindi

Tam Boyutta Gör iOS 13 ve iOS 14 hakkında doğru iddialar ortaya atan iPhonesoft, yeni gönderisi ile iPadOS 17 hakkında önemli bir detay paylaştı. WWDC 2023’te resmen tanıtılacak olan ve desteklenen iPad modellerine birçok yenilik sunacak olan iPadOS 17 ile Apple, bazı iPad modellere güncelleme sunmayı bırakacak. İşte iPadOS 17 güncellemesini almayacak modeller.

iPadOS 17 güncellemesi almayacak modeller

5.nesil iPad

9.7 inç iPad Pro (1.nesil)

12.9 inç iPad Pro (1.nesil)

iPadOS 17 güncellemesi alacak modeller

3.nesil iPad Air ve sonrası

6.nesil iPad ve sonrası

5.nesil iPad mini ve sonrası

2017 model iPad Pro ve sonrası

2017 sonrası birçok iPad modeli yeni güncellemeye kavuşacak olsa da işletim sisteminin yeni nesil özellikleri muhtemelen yalnızca üst seviye modeller için sunulacaktır. iPadOS 17 haziran ayında resmen tanıtılacak ve muhtemelen sonbahar aylarında stabil sürümüne kavuşacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPad Haberleri

Birinci nesil iPad Pro için güncelleme desteği bitiyor