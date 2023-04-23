Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPadOS 17 güncellemesini almayacak iPad modelleri ortaya çıktı

    WWDC 2023’e sayılı haftalar kala Apple’ın yeni nesil işletim sistemleri hakkında gelen bilgiler arttı. Yeni bir sızıntı, iPadOS 17 güncellemesini almayacak modelleri ortaya çıkartıyor.
    Oy Ver
    Birinci nesil iPad Pro için güncelleme desteği bitiyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yıllık geliştirici konferansına sayılı haftalar kala, etkinlikte tanıtılacak ürünler ve servisler hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. Güvenilir bir kaynaktan gelen bilgi, Apple’ın hangi iPad modellerini iPadOS 17 ile güncellemeyeceğini belirtiyor.

    Birinci nesil iPad Pro için yolun sonuna gelindi

    Birinci nesil iPad Pro için güncelleme desteği bitiyor Tam Boyutta Gör
    iOS 13 ve iOS 14 hakkında doğru iddialar ortaya atan iPhonesoft, yeni gönderisi ile iPadOS 17 hakkında önemli bir detay paylaştı. WWDC 2023’te resmen tanıtılacak olan ve desteklenen iPad modellerine birçok yenilik sunacak olan iPadOS 17 ile Apple, bazı iPad modellere güncelleme sunmayı bırakacak. İşte iPadOS 17 güncellemesini almayacak modeller.

    iPadOS 17 güncellemesi almayacak modeller

    • 5.nesil iPad

    • 9.7 inç iPad Pro (1.nesil)

    • 12.9 inç iPad Pro (1.nesil)

    iPadOS 17 güncellemesi alacak modeller

    • 3.nesil iPad Air ve sonrası
    • 6.nesil iPad ve sonrası
    • 5.nesil iPad mini ve sonrası
    • 2017 model iPad Pro ve sonrası

    2017 sonrası birçok iPad modeli yeni güncellemeye kavuşacak olsa da işletim sisteminin yeni nesil özellikleri muhtemelen yalnızca üst seviye modeller için sunulacaktır. iPadOS 17 haziran ayında resmen tanıtılacak ve muhtemelen sonbahar aylarında stabil sürümüne kavuşacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Z
    zDest_ 1 gün önce

    2 gb ram kaldırır mı

    Profil resmi
    haykoatmaca 1 gün önce

    forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...

    F
    Faydalıİnsan 3 gün önce

    son derece güzel

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    [resim] mükemmel

    Profil resmi
    KiLLeR© 5 gün önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    alfa romeo nasıl araba devlet hastanesi diş eti tedavisi sim kart kaydı yapılamadı whatsapp internet açıkken tek tik yapma muhabbet kuşu dışkısı yeşil sulu

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Xiaomi 11T
    Xiaomi 11T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad L3
    Lenovo Ideapad L3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız