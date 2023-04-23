iPadOS 17 güncellemesini almayacak iPad modelleri ortaya çıktı

- Birinci nesil iPad Pro için yolun sonuna gelindi
- iPadOS 17 güncellemesi almayacak modeller
- iPadOS 17 güncellemesi alacak modeller
- Yorumlar
Birinci nesil iPad Pro için yolun sonuna gelindi
iPadOS 17 güncellemesi almayacak modeller
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5.nesil iPad
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9.7 inç iPad Pro (1.nesil)
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12.9 inç iPad Pro (1.nesil)
iPadOS 17 güncellemesi alacak modeller
- 3.nesil iPad Air ve sonrası
- 6.nesil iPad ve sonrası
- 5.nesil iPad mini ve sonrası
- 2017 model iPad Pro ve sonrası
2017 sonrası birçok iPad modeli yeni güncellemeye kavuşacak olsa da işletim sisteminin yeni nesil özellikleri muhtemelen yalnızca üst seviye modeller için sunulacaktır. iPadOS 17 haziran ayında resmen tanıtılacak ve muhtemelen sonbahar aylarında stabil sürümüne kavuşacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2 gb ram kaldırır mı
forum çöktü galiba.. nginx hatası alıyorum hocalar...
son derece güzel
[resim] mükemmel
Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)