Büyük bir açığı kapatan iOS 16.6.1 güncellemesi çıktı

Kritik açığı önleyen iOS 16.6.1 güncellemesi çıktı
iPhone sahiplerinin, casus yazılımla hedef alınma ihtimalleri olmasa bile bu güncellemeyi yüklemeleri çok önemli. Bu yeni güvenlik açığından nasıl yararlanılacağını keşfetmek için iOS güvenlik güncellemelerinde tersine mühendislik yapmak isteyen pek çok grup var ve bu da daha geniş çaplı saldırı riskini artırıyor.
Açığı ortaya çıkaran ve derhal Apple’a bildiren Citizen Lab, bilinen nedenlerden ötürü güvenlik açığının tam bir dökümünü sunmadı, ancak açık, iMessage aracılığıyla gönderilen kötü amaçlı görüntülerle yüklenen PassKit - Apple Pay ve Wallet'ın arkasındaki framework - eklerini içeriyor. iOS 16.6.1 ile birlikte aynı açığı kapatan iPadOS 16.6.1 güncellemesi de yayınlandı. İlgili güncellemeler iPhone 8 ve üzeri, iPad Pro (tüm modeller), iPad Air 3. nesil ve üzeri, iPad 5. nesil ve üzeri ve iPad mini 5. nesil ve üzeri için indirilebilir durumda.Kaynakça https://support.apple.com/en-us/HT213905 https://www.theverge.com/2023/9/8/23864150/ios-16-6-1-iphone-security-vulnerability-0-day-exploit-patch-update Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.