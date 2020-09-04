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    Eski telefonunu Xiaomi’ye getirenlere çifte indirim fırsatı

    Yüksek teknolojiyi, en uygun fiyatlarla tüketiciye sunan Xiaomi, markası ne olursa olsun eski telefonunu getirene cihaz bedeline ek olarak 1.000 TL daha indirim yapıyor. Mi 10 modellerinde geçerli...
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    Cep Telefonları
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    Eski telefonunu Xiaomi’ye getirenlere çifte indirim fırsatı
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    En yenilikçi teknolojileri, uygun fiyatlarla tüketiciye sunan Xiaomi, Mi 10 modellerinde geçerli olmak üzere değiştirme kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında markası ne olursa olsun eski telefonunu getirerek son model bir Mi 10 almak isteyen kullanıcılara, getirdikleri telefonun ederi kadar indirimin yanısıra 1.000 TL de ek destek verilecek.

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    Örnek vermek gerekirse; Xiaomi Mi 10 almak için Mi Store'a giden bir tüketicinin mevcut telefonu 1.200 TL bedel biçilmesi halinde, Xiaomi Türkiye tarafından da verilecek ek 1.000 TL destek sayesinde müşteriler toplam 2.200 TL indirimle, Mi 10 sahibi olabilecek. 30 Eylül tarihine kadar tüm Mi Store'larda geçerli olacak kampanyadan, Hepsiburada'da ise 256 GB'lık Xiaomi Mi 10 modeli için faydalanılabilecek.

    Xiaomi Mi 10 özellikleri

    6.67 inçlik FHD+ AMOLED ekrana sahip olan Mi 10, Snapdragon 865 yonga setinden güç alıyor. 4780MAh kapasiteli bataryası 30W hızlı şarj özelliğiyle desteklenen Mi 10, 8GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 bellek kapasitesiyle kullanıcı dostu bir performans sergiliyor.  

    20 MP çözünürlüğündeki ön kamerası ve arka bölümünde 108MP çözünürlüğünde f/1.69 aralıklı ana sensör, 13MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde birincil ve ikincil telefoto sensörler bulunuyor. WiFi 6 özelliğine de sahip olan Mi 10, 6.67 inçlik AMOLED ekranı ile 90 Hz yenileme hızı sunuyor.



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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 3 sa.
    telefon o kadar etmez ki
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    maybe4you (Metin ) 3 sa.
    Haberi görünce sevinmiştim ama çok pahalı be. Bu kampanya benim işime yaramaz malesef.
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    mesut Kork (Mesut Kork ) 1 gün
    İkinci el Mi 9t pro ya ne fiyat biçecekler merak ediyorum
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    Alqu 4 gün
    rezilliğe bak mahalle arasındaki telefoncu bile daha fazla teklif verir komik rakamlar veriyorlar getirdiğiniz telefonlara.
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    asyagrafik (ali ceylan) 5 gün
    Note 8 pro 128 GB telefonumuza 1100 TL fiyat biçtiler. Gözünü seveyim. Telefoncu bile 1500 TL, Son kullanıcı ikinci el 2100 TL ye yarın alıyor. Bu kadar sorgun mantığı yapmayın.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 5 gün
    iphone,samsung fiyatına kimse xiaomi almaz.önce bunu bilmeleri lazım
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    kartal172 (Cemil ) 6 gün
    Rahat olun. Tırtiye de her şey yolunda
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    Muguroz 6 gün (düzenlendi)
    Millet garip. Kafasına gore değer biçiyor bu haberin altına yorum yazan her insan. Sanki piyasanın düşmanı Xiaomi gibi.. Anlamak güç gerçekten, Apple/Samsung/Huawei etc. ürününü maliyetinin 5 katına satıyor da (hadi bi değer biçme de ben yapayım) kimseyi ilgilendirmiyor. Bu yüksek agresif fiyat politikasının bayrak tutanı/öncüsü özellikle Apple, çok büyük bi "inovasyon" yaptı hakikaten, şirketin kasasındaki para onlarca belkide 100'ün üzerinde devletin kasasındaki paradan fazla. Bu fiyat politikasını tek tek önce Samsung takip etti, sonra OnePlus sonra huawei, fakat xiaomi yapınca ne oluyorsa insanların gücüne gidiyor. Xiaomi en azından alt markaları vasıtasıyla alim gücüne hitap eden, güçlü ürünler üretmeye devam ediyor. Hadi Honor/Huawei ikilisini de kenardan kayırıp katalım, Nerede Samsung, Apple ve diğer dünya devlerinin fiyat/performans ürünleri? Xiaomi ve iştiraklerinin yanında esamesi bile okunmaz.



    Burada doğru düzgün bilgi olmadan cahilce genel bi tahminde bulundum. Velev ki bu üreticilerin de fiyat/performans konusunda iddialı modelleri var, şimdiki yazacaklarımla çelişki oluşturmaz: Belki de insanların artık bazı düşünce/inançlarını değiştirme vakti gelmiştir, o da şudur ki, ya bu fiyatları insanlar artık kabullenecek ve bu ürünlerin insanlığın tamamina değil de sadece almaya durumu elverişli olanların kullanma ayrıcalığına sahip olduğu gerçeğini kavrayacak (Otomotiv sektörüne baktığımızda, çoğunluk Ferrari fiyat artırmıs mı artırmamıs mı diye kafa bile yormaz, çünkü bilir o ürünün kendine nasıl olsa hitap etmediğini), ya da insanlar artık Xiaomi dahil BÜTÜN üreticilerin fiyat politikasını protesto edip bu firmaları hizaya getirecek. Bunu yaparken de bu durumu yıllardır sömüren firmalardan başlamak daha mantıklı olmaz mı? Ama işte milletin malı deniz, yemeyen keriz... Herkesin gözü düşüyor, millet borca harca girip telefon alıyor. Ya da ürünü alırken bile içine oturuyor bu fiyat ne diye. Allah aşkına kendinize gelin, Türkiye'deki alım gücü bu denli düştüyse bu ne Xiaomi'nin ne de Apple'ın hatasıdır.

    Bir de insanların özbilinci geli?se de marka/lüks düşkünlüğünden kurtulsa. Gelişmiş ülke vatandaşları, eger ürünü almaya ekonomik gücü yetmiyorsa fiyatlarına da gocunmuyor, gidiyor gücünün yettiğini alıyor ve onunla mutlu oluyor, birbiriyle sidik yarışına girmiyor, tıpkı ferrari örneğindeki gibi. Yani giriyordur muhakkak da donanımhaber okuyucularının ki kadar büyük oranlarda değil. Bu durumun böyle olmasında ekonomik refahın toplum içindeki dağılımın da daha dengeli olduğu gerçeğinin payını küçümsememek gerekir. (genel anlamda, ABD hariç)
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    Ussuz (mehmet ) 6 gün
    Xiaomi marka bir telefona 8000 TL verecek kadar keriz değiliz teşekkürler. Herkes yerini çıktığı deliği bilecek arkadaş.
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    bayrakdar32 5 gün Ussuz
    İlginç bir yorum
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    kırılanhayaller (u m) 5 gün Ussuz
    Doğru senin ülkende getirilen ek vergilerin sorumlusu Xiaomi... Xiaomi ye oy yok. Sgk 'yı da xiaomi batırmış
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    Rhego (Rhego ) 4 gün Ussuz
    Xiaomi kullanıyorum ama arkadaşa katılıyorum. Bu cihaza 3k üstü gerçekten enayilik olur.
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    BOLDVIPER 6 gün
    O fiyata sattığı telefonun mi 10 ultra olması lazımdı şu 120mp li kamerası olan model
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    13904 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, Mobil Teknolojiler
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