Eski telefonunu Xiaomi’ye getirenlere çifte indirim fırsatı

En yenilikçi teknolojileri, uygun fiyatlarla tüketiciye sunan Xiaomi, Mi 10 modellerinde geçerli olmak üzere değiştirme kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında markası ne olursa olsun eski telefonunu getirerek son model bir Mi 10 almak isteyen kullanıcılara, getirdikleri telefonun ederi kadar indirimin yanısıra 1.000 TL de ek destek verilecek.İlginizi Çekebilir Xiaomi laboratuvarı görüntülendi: 1.800 akıllı telefon aynı anda test ediliyor
Örnek vermek gerekirse; Xiaomi Mi 10 almak için Mi Store'a giden bir tüketicinin mevcut telefonu 1.200 TL bedel biçilmesi halinde, Xiaomi Türkiye tarafından da verilecek ek 1.000 TL destek sayesinde müşteriler toplam 2.200 TL indirimle, Mi 10 sahibi olabilecek. 30 Eylül tarihine kadar tüm Mi Store'larda geçerli olacak kampanyadan, Hepsiburada'da ise 256 GB'lık Xiaomi Mi 10 modeli için faydalanılabilecek.
Xiaomi Mi 10 özellikleri
6.67 inçlik FHD+ AMOLED ekrana sahip olan Mi 10, Snapdragon 865 yonga setinden güç alıyor. 4780MAh kapasiteli bataryası 30W hızlı şarj özelliğiyle desteklenen Mi 10, 8GB LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.0 bellek kapasitesiyle kullanıcı dostu bir performans sergiliyor.
20 MP çözünürlüğündeki ön kamerası ve arka bölümünde 108MP çözünürlüğünde f/1.69 aralıklı ana sensör, 13MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör ve 2MP çözünürlüğünde birincil ve ikincil telefoto sensörler bulunuyor. WiFi 6 özelliğine de sahip olan Mi 10, 6.67 inçlik AMOLED ekranı ile 90 Hz yenileme hızı sunuyor.
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Burada doğru düzgün bilgi olmadan cahilce genel bi tahminde bulundum. Velev ki bu üreticilerin de fiyat/performans konusunda iddialı modelleri var, şimdiki yazacaklarımla çelişki oluşturmaz: Belki de insanların artık bazı düşünce/inançlarını değiştirme vakti gelmiştir, o da şudur ki, ya bu fiyatları insanlar artık kabullenecek ve bu ürünlerin insanlığın tamamina değil de sadece almaya durumu elverişli olanların kullanma ayrıcalığına sahip olduğu gerçeğini kavrayacak (Otomotiv sektörüne baktığımızda, çoğunluk Ferrari fiyat artırmıs mı artırmamıs mı diye kafa bile yormaz, çünkü bilir o ürünün kendine nasıl olsa hitap etmediğini), ya da insanlar artık Xiaomi dahil BÜTÜN üreticilerin fiyat politikasını protesto edip bu firmaları hizaya getirecek. Bunu yaparken de bu durumu yıllardır sömüren firmalardan başlamak daha mantıklı olmaz mı? Ama işte milletin malı deniz, yemeyen keriz... Herkesin gözü düşüyor, millet borca harca girip telefon alıyor. Ya da ürünü alırken bile içine oturuyor bu fiyat ne diye. Allah aşkına kendinize gelin, Türkiye'deki alım gücü bu denli düştüyse bu ne Xiaomi'nin ne de Apple'ın hatasıdır.
Bir de insanların özbilinci geli?se de marka/lüks düşkünlüğünden kurtulsa. Gelişmiş ülke vatandaşları, eger ürünü almaya ekonomik gücü yetmiyorsa fiyatlarına da gocunmuyor, gidiyor gücünün yettiğini alıyor ve onunla mutlu oluyor, birbiriyle sidik yarışına girmiyor, tıpkı ferrari örneğindeki gibi. Yani giriyordur muhakkak da donanımhaber okuyucularının ki kadar büyük oranlarda değil. Bu durumun böyle olmasında ekonomik refahın toplum içindeki dağılımın da daha dengeli olduğu gerçeğinin payını küçümsememek gerekir. (genel anlamda, ABD hariç)