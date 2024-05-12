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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Ultra, 16GB RAM ile geliyor

    Samsung Galaxy S25 Ultra'nın bellek ve depolama alanı seçenekleri ortaya çıktı. Samsung S25 Ultra'nın S20 ve S21 Ultra gibi 16GB RAM ile geleceği söyleniyor.    
    Galaxy S25 Ultra 16GB RAM Tam Boyutta Gör
    Samsung, S22 Ultra ile RAM miktarını azaltmaya başladı. Son amiral gemisi model S24 Ultra’da da 16GB RAM seçeneği bulunmuyor. Ancak son rapor şirketin U dönüşü yaptığını gösteriyor; Galaxy S25 Ultra ile 16GB RAM seçeneği geri dönüyor.

    Çinli üreticiler amiral gemisi olarak adlandırılan üst seviye telefonlarında RAM kapasitesini artırmaya devam ediyor. Samsung ise bellek miktarını ya küçülttü ya da aynı hiçbir geliştirme sunmadı. Ancak, Galaxy S25 Ultra, 16 GB RAM ile gelecek, baz modelin depolama alanı değişmeyecek.

    Galaxy S25 Ultra RAM ve depolama kapasitesi

    Galaxy S25 Ultra, 12GB RAM 256GB depolama, 16G RAM 512GB / 1TB depolama olmak üzere iki farklı bellek ve üç depolama alanı kapasitesiyle gelecek. Telefonun ekranı da 6.9 inç olacak ve 3000 nit parlaklığa ulaşacak. Telefonun kalbinde Qualcomm’ın Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi olacak. Bunun dışında Galaxy S25 serisiyle birlikte yeni bir tasarım dilinin de tanıtılması bekleniyor. Kullanıcıların beklediği tasarım değişikliği S25 Ultra ile gelebilir.

    Samsung, Galaxy S22 Ultra modelinden itibaren RAM’i 12 GB'a düşürdü. Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S24 Ultra ile devam etti. Gemini Nano’nun yeni sürümünün yeni nesil amiral gemilerinde de bulunacağı söylentileri nedeniyle daha fazla RAM gerekebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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