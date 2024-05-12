Tam Boyutta Gör Samsung, S22 Ultra ile RAM miktarını azaltmaya başladı. Son amiral gemisi model S24 Ultra’da da 16GB RAM seçeneği bulunmuyor. Ancak son rapor şirketin U dönüşü yaptığını gösteriyor; Galaxy S25 Ultra ile 16GB RAM seçeneği geri dönüyor.

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Çinli üreticiler amiral gemisi olarak adlandırılan üst seviye telefonlarında RAM kapasitesini artırmaya devam ediyor. Samsung ise bellek miktarını ya küçülttü ya da aynı hiçbir geliştirme sunmadı. Ancak, Galaxy S25 Ultra, 16 GB RAM ile gelecek, baz modelin depolama alanı değişmeyecek.

Galaxy S25 Ultra RAM ve depolama kapasitesi

Galaxy S25 Ultra, 12GB RAM 256GB depolama, 16G RAM 512GB / 1TB depolama olmak üzere iki farklı bellek ve üç depolama alanı kapasitesiyle gelecek. Telefonun ekranı da 6.9 inç olacak ve 3000 nit parlaklığa ulaşacak. Telefonun kalbinde Qualcomm’ın Snapdragon 8 Gen 4 işlemcisi olacak. Bunun dışında Galaxy S25 serisiyle birlikte yeni bir tasarım dilinin de tanıtılması bekleniyor. Kullanıcıların beklediği tasarım değişikliği S25 Ultra ile gelebilir.

Samsung, Galaxy S22 Ultra modelinden itibaren RAM’i 12 GB'a düşürdü. Galaxy S23 Ultra ve Galaxy S24 Ultra ile devam etti. Gemini Nano’nun yeni sürümünün yeni nesil amiral gemilerinde de bulunacağı söylentileri nedeniyle daha fazla RAM gerekebilir.

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Samsung Galaxy S25 Ultra, 16GB RAM ile geliyor