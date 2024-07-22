Xiaomi 15 Pro'nun batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı

Xiaomi 15 Pro beklenen özellikleri
Xiaomi 15 Pro, 6000 mAh batarya ile geliyor. Xiaomi 14 Pro’nun 4880 mAh bataryadan güç aldığı düşünüldüğünde harika bir gelişme. Artan pil kapasitesine rağmen ilginç olarak yeni model biraz daha yavaş şarj olacak. Xiaomi 14 Pro’nun 120w hızlı şarjına karşılık 15 Pro, 90w hızda şarj olacak. Xiaomi’nin yeni pil teknolojisi (silikon negatif elektrot) sayesinde bataryayı yüksek tutarken telefonu daha ince ve hafif form faktörüne getirebildiği söyleniyor.
Xiaomi 15 Pro’nun dört yandan da mikro kavisli tasarımla 6.73 inç OLED panele sahip olması bekleniyor. Ekran, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyecek. Ekran içi ultrasonic parmak izi sensörüne sahip olacak telefon, IP69 sertifikalı olacak. Telefonun 50MP üçlü kamera kurulumuyla gelmesi, ana kameranın OmniVision OV50K sensörünü taşıyacağı ve f/1.4 ile f/2.5 arasında değişen diyafram açıklığına sahip olacağı, Sony IMX8 serisi periskop telefoto kameraının 5x’e kadar optik zoom yapabileceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.