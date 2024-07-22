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Tam Boyutta Gör Xiaomi, Ekim ayında Xiaomi 15 serisini tanıtacak. Özellikle başlangıçta Çin’de satışa sunulacağı söylenen Xiaomi 15 Pro modeli merakla bekleniyor. DCS’nin raporu Xiaomi 15 Pro’nun batarya kapasitesi ve şarj hızını ortaya çıkardı. Yeni model, pil konusunda üzmeyecek gibi görünüyor.

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Xiaomi 15 Pro beklenen özellikleri

Xiaomi 15 Pro, 6000 mAh batarya ile geliyor. Xiaomi 14 Pro’nun 4880 mAh bataryadan güç aldığı düşünüldüğünde harika bir gelişme. Artan pil kapasitesine rağmen ilginç olarak yeni model biraz daha yavaş şarj olacak. Xiaomi 14 Pro’nun 120w hızlı şarjına karşılık 15 Pro, 90w hızda şarj olacak. Xiaomi’nin yeni pil teknolojisi (silikon negatif elektrot) sayesinde bataryayı yüksek tutarken telefonu daha ince ve hafif form faktörüne getirebildiği söyleniyor.

Xiaomi 15 Pro’nun dört yandan da mikro kavisli tasarımla 6.73 inç OLED panele sahip olması bekleniyor. Ekran, 2K çözünürlük, 120Hz yenileme hızını destekleyecek. Ekran içi ultrasonic parmak izi sensörüne sahip olacak telefon, IP69 sertifikalı olacak. Telefonun 50MP üçlü kamera kurulumuyla gelmesi, ana kameranın OmniVision OV50K sensörünü taşıyacağı ve f/1.4 ile f/2.5 arasında değişen diyafram açıklığına sahip olacağı, Sony IMX8 serisi periskop telefoto kameraının 5x’e kadar optik zoom yapabileceği söyleniyor.

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Xiaomi 15 Pro'nun batarya kapasitesi ve şarj hızı ortaya çıktı