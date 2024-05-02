Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Resmi: Huawei Pura 70 serisi Türkiye’ye geliyor

    Huawei tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan Pura 70, Pura 70 Pro ve Pura 70 Ultra modelleri resmen Türkiye’ye geliyor. Firma, Huawei Pura 70 serisinin çok yakında satışa çıkacağını açıkladı.
    Resmi: Huawei Pura 70 serisi Türkiye’ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Huawei, uzunca bir süredir devam eden “P” serisinin adını değiştirdi ve yeni Pura 70 serisini geçtiğimiz ay Çin’de tanıtarak piyasaya sürdü. Firmanın bu telefonları yurt dışına çıkarması beklenmiyordu ancak bu konuda sürpriz bir karar aldın. Resmi olarak yapılan açıklamayla birlikte Huawei Pura 70 serisinin Türkiye’ye geleceği duyuruldu.

    Huawei Pura 70 serisi Türkiye’de

    Detaylarını ilgili haberlerimizde aktardığımız Huawei Pura 70 serisi Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra modellerinden oluşuyor. Huawe, Pura 70 Pro+ modeli hariç kalan diğer üç modeli Türkiye’de satışa sunacak. Şimdilik fiyat bilgisi yok ancak satışların çok yakında başlayacağı ifade ediliyor. Satışa çıkacak modellerin konfigürasyonları şu şekilde olacak:

    • Huawei Pura 70: 12 GB RAM 256 GB Depolama
    • Huawei Pura 70 Pro: 12 GB RAM 256 GB Depolama
    • Huawei Pura 70 Ultra: 12 GB RAM 512 GB Depolama

    Huawei Pura 70 Ultra, Ultra Parlak Teleskobik Kamera, ultra hızlı anlık çekim ve Kristal Zırh Kunlun Glass ile öne çıkıyor. Pro modelin öne çıkan ayrıntılarında Ultra Parlak Makro Telefoto Kamera ve Süper Dayanıklı Kunlun Glass bulunurken temel modelde düz kenarlara dikkat çekiliyor.

    Huawei Pura 70 Türkiye Tam Boyutta Gör
    Her üç telefon da Kirin 9010 yonga seti ile destekleniyor. Bu yonganın 5G desteği Çin’de bulunuyor. Türkiye sitesinde tespit edemesem de Huawei'nin Global sitesinde tüm modeller 4G olarak listelenmiş durumda. Performans noktasında ise modern telefonlarda orta-üst seviye segmentinde yer alıyor. Dolayısıyla eski Snapdragon 8 Gen 1 seviyesinde bir performans beklemek gerekiyor.

    Huawei Pura 70, 6.6 inç LTPO OLED FHD+ ekran ile gelirken Pura 70 Pro ve Ultra ise 6.8 inç LTPO OLED FHD+ ekran ile geliyor. Pura 70 Pro ve Ultra modellerinde 100W kablolu, 80W kablosuz şarj bulunurken temel modelde 66W kablolu, 50W kablosuz şarj yer alıyor. Telefonlar Çin ve Türkiye dışında Hindistan gibi bazı pazarlarda da satışa çıkacak. Huawei Pura 70 serisi Çin'de çok güçlü satış başarıları sergiliyor.

    Kaynakça https://consumer.huawei.com/tr/ https://consumer.huawei.com/tr/phones/pura70/buy/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en zor bölümler sıralaması izmir havaalanı otogar arası kaç dk direksiyonu çevirince gelen sürtme sesi otoskleroz ameliyatı olanların yorumları lg iptv smarters pro altyazı ekleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM Phoenix 5G
    General Mobile GM Phoenix 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
    Asus Notebook Laptop, F1502ZA-EJ1527
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız