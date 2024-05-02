Resmi: Huawei Pura 70 serisi Türkiye’ye geliyor

Tam Boyutta Gör Huawei, uzunca bir süredir devam eden “P” serisinin adını değiştirdi ve yeni Pura 70 serisini geçtiğimiz ay Çin’de tanıtarak piyasaya sürdü. Firmanın bu telefonları yurt dışına çıkarması beklenmiyordu ancak bu konuda sürpriz bir karar aldın. Resmi olarak yapılan açıklamayla birlikte Huawei Pura 70 serisinin Türkiye’ye geleceği duyuruldu.

Huawei Pura 70 serisi Türkiye’de

Detaylarını ilgili haberlerimizde aktardığımız Huawei Pura 70 serisi Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra modellerinden oluşuyor. Huawe, Pura 70 Pro+ modeli hariç kalan diğer üç modeli Türkiye’de satışa sunacak. Şimdilik fiyat bilgisi yok ancak satışların çok yakında başlayacağı ifade ediliyor. Satışa çıkacak modellerin konfigürasyonları şu şekilde olacak:

Huawei Pura 70 : 12 GB RAM 256 GB Depolama

: 12 GB RAM 256 GB Depolama Huawei Pura 70 Pro : 12 GB RAM 256 GB Depolama

: 12 GB RAM 256 GB Depolama Huawei Pura 70 Ultra: 12 GB RAM 512 GB Depolama

Huawei Pura 70 Ultra, Ultra Parlak Teleskobik Kamera, ultra hızlı anlık çekim ve Kristal Zırh Kunlun Glass ile öne çıkıyor. Pro modelin öne çıkan ayrıntılarında Ultra Parlak Makro Telefoto Kamera ve Süper Dayanıklı Kunlun Glass bulunurken temel modelde düz kenarlara dikkat çekiliyor.

Tam Boyutta Gör Her üç telefon da Kirin 9010 yonga seti ile destekleniyor. Bu yonganın 5G desteği Çin’de bulunuyor. Türkiye sitesinde tespit edemesem de Huawei'nin Global sitesinde tüm modeller 4G olarak listelenmiş durumda. Performans noktasında ise modern telefonlarda orta-üst seviye segmentinde yer alıyor. Dolayısıyla eski Snapdragon 8 Gen 1 seviyesinde bir performans beklemek gerekiyor.

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Huawei Pura 70, 6.6 inç LTPO OLED FHD+ ekran ile gelirken Pura 70 Pro ve Ultra ise 6.8 inç LTPO OLED FHD+ ekran ile geliyor. Pura 70 Pro ve Ultra modellerinde 100W kablolu, 80W kablosuz şarj bulunurken temel modelde 66W kablolu, 50W kablosuz şarj yer alıyor. Telefonlar Çin ve Türkiye dışında Hindistan gibi bazı pazarlarda da satışa çıkacak. Huawei Pura 70 serisi Çin'de çok güçlü satış başarıları sergiliyor.

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