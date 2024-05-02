Resmi: Huawei Pura 70 serisi Türkiye’ye geliyor

Huawei Pura 70 serisi Türkiye’de
Detaylarını ilgili haberlerimizde aktardığımız Huawei Pura 70 serisi Pura 70, Pura 70 Pro, Pura 70 Pro+ ve Pura 70 Ultra modellerinden oluşuyor. Huawe, Pura 70 Pro+ modeli hariç kalan diğer üç modeli Türkiye’de satışa sunacak. Şimdilik fiyat bilgisi yok ancak satışların çok yakında başlayacağı ifade ediliyor. Satışa çıkacak modellerin konfigürasyonları şu şekilde olacak:
- Huawei Pura 70: 12 GB RAM 256 GB Depolama
- Huawei Pura 70 Pro: 12 GB RAM 256 GB Depolama
- Huawei Pura 70 Ultra: 12 GB RAM 512 GB Depolama
Huawei Pura 70 Ultra, Ultra Parlak Teleskobik Kamera, ultra hızlı anlık çekim ve Kristal Zırh Kunlun Glass ile öne çıkıyor. Pro modelin öne çıkan ayrıntılarında Ultra Parlak Makro Telefoto Kamera ve Süper Dayanıklı Kunlun Glass bulunurken temel modelde düz kenarlara dikkat çekiliyor.
Huawei Pura 70, 6.6 inç LTPO OLED FHD+ ekran ile gelirken Pura 70 Pro ve Ultra ise 6.8 inç LTPO OLED FHD+ ekran ile geliyor. Pura 70 Pro ve Ultra modellerinde 100W kablolu, 80W kablosuz şarj bulunurken temel modelde 66W kablolu, 50W kablosuz şarj yer alıyor. Telefonlar Çin ve Türkiye dışında Hindistan gibi bazı pazarlarda da satışa çıkacak. Huawei Pura 70 serisi Çin'de çok güçlü satış başarıları sergiliyor.Kaynakça https://consumer.huawei.com/tr/ https://consumer.huawei.com/tr/phones/pura70/buy/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.