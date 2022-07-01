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    Eskişehir'de Çin’den sonraki en büyük nadir toprak elementi rezervi keşfedildi!

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'in Beylikova ilçesinde 694 milyon ton nadir toprak elementi rezervi keşfedildiğini duyurdu. İşte Çin'den sonraki en büyük rezervin detayları:
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    Eskişehir'de nadir toprak elementi rezervi keşfedildi
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    Çin'in 800 milyonluk nadir toprak elementi rezervindebulunan elementler tüm dünyanın birçok ihtiyacını karşılamakta. Fiber optik kablolar ve uydu haberleşme ağları gibi birçok alanda kullanılan bu elementler Türkiye'de de keşfedildi. Eskişehir'in Beylikova ilçesinde keşfedilen 694 milyon tonluk nadir toprak elementi rezervi, dünyanın en büyük ikinci rezervi oldu.

    Eskişehir'de bulunan dev toprak elementi rezervi, havacılık, savunma ve uzay sanayi gibi birçok alanda kullanılacak

    Eskişehir'de nadir toprak elementi rezervi keşfedildi
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    2011 yılında çalışmalara başlayan ETİMADEN, 6 yıl içerisinde yapılan 125 bin 193 metrelik sondaj çalışmaları sonucunda elde ettikleri 59 bin 121 numuneyi inceledi ve 694 milyon ton nadir toprak elementinin bu sahada bulunduğu anlaşıldı.

    17 nadir toprak elementinin bulunduğu Beylikova Cevher Sahası’nda endüstriyel bir tesis kurulacağını söyleyenbakan Dönmez açıklamalarında “Son derece değerli elementler. Dünyanın her yerinde bulunmadığı için de bunlara erişim o kadar kolay değil. Son derece stratejik, teknolojik ürünlerde kullanılan maddelerden bahsediyoruz. Havacılık, savunma ve uzay sanayiin yanı sıra tıp sanayii olmak üzere birçok alanda az ya da çok miktarda olmakla birlikte kullanılan ürünler.” sözlerine yer verdi.

    Bakan Dönmez, elementlerin işlenmesi ve satılması ile ilgili yaptığı açıklamalarda “Eğer çıkardığınız cevheri işlemeden sattığınızda 1 birim kazanıyorsanız bunu ara ürün haline getirdiğinizde 10 kat, uç ürün haline getirdiğiniz 100 kat daha değerli hale getirebiliyorsunuz. Hele bunu bir teknolojik alette kullandığınızda artık orada çarpanların sayısı nihayetinde ürettiğiniz teknolojik ürünle eşdeğer hale geliyor. Hedefimiz, yüksek teknolojili, katma değerli ürünleri bu sahadan üretip insanımızın hizmetine sunmaktır.” ifadelerine yer verdi.

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