Okyanus tabanının yaklaşık dörtte biri haritalandı

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2030 yılına kadar okyanus tabanının %100'ünün haritasını çıkarmayı hedefleyen Seabed 2030, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla haritanın %23.4'ünün tamamlandığını duyurdu. Girişim, yalnızca geçtiğimiz yıl yaklaşık Avrupa kıtası büyüklüğünde okyanus altı haritalaması gerçekleştirdi.

'Sürdürülebilir bir gelecek için'

Geçtiğimiz yıl 10,1 milyon kilometre karelik alanı haritalandıran Seabed 2030, bunu yeni haritalama çabalarıyla değil hükümetlerin, kurumların ve şirketlerin arşivlerinden topladıkları verilerle başardı. 2017 yılında çalışmalarına başlanan proje, The Ocean Decade adlı daha geniş bir Birleşmiş Milletler(BM) girişiminin parçası olarak yer alıyor.

Seabed 2030 girişiminin destekçilerinden The Nippon Foundation'ın yönetici direktörü Mitsuyuki Unno: "Gezegenin %70'inden fazlasını kaplamasına rağmen mavi yüzeyin altında ne olduğuna dair bilgimiz ciddi şekilde sınırlı. Bu önemli bilgi olmadan, sürdürülebilir bir geleceğe sahip olma şansımız yok. Okyanus tabanının eksiksiz bir haritası, iklim değişikliği ve deniz kirliliği de dahil olmak üzere zamanımızın en acil çevresel zorluklarından bazılarının üstesinden gelmemizi sağlayacak eksik araçtır. Bu bilgiye sahip olmak gezegenin geleceğini korumamızı sağlayacak." dedi.

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Seabed 2030 ayrıca ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) ile bir ortaklık kurduklarını da açıkladı. NOAA, mevcut teknolojileriyle okyanus altını haritalamaya ve tabanın fiziksel yapısını ve desteklediği yaşamı anlama konusunda yardımcı olacak.

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