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    Eskizlerden fotoğraf üretebilen yapay zeka geliştirildi

    University of Hong Kong araştırmacılarının geliştirdiği yapay zeka, 17.000 farklı kişinin fotoğrafı ile eğitildi. Yeni yapay zeka eskizlerden yararlanarak kişilerin fotoğrafını üretebiliyor.
    20 dk.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Eskizlerden fotoğraf üretebilen yapay zeka geliştirildi
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    Yapay zeka ve yapay zekaya bağlı gelişmeler gün geçtikçe ivme kazanırken oldukça ilginç çalışmalar da gün yüzüne çıkıyor. Yeni geliştirilen yapay zeka algoritması üstünkörü yapılan eskizlerden gerçek fotoğraflar üretebilecek.

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    University of Hong Kong araştırmacılarının geliştirdiği yapay zeka, 17.000 farklı kişinin fotoğrafı ile eğitildi. Araştırmacılar yeni yapay zekanın robot resmi çizilen suçluların fotoğraflarının oluşturulması için kullanılabileceğini, oyunların ve filmlerin animasyon işlemlerinin çok daha kolay bir biçimde yapılabileceğini öne sürüyor.,

    Fotoğraflar ve eskizler

    Eskizlerden fotoğraf üretebilen yapay zeka geliştirildi
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    Araştırmacılar yapay zekayı geliştirirken ünlü isimlerin fotoğraflarını baz aldıklarını ve fotoğrafların basit eskizlere dönüştürdüklerini belirtiyor. Bu sayede eğitilen yapay zeka algoritması eskizlerle fotoğrafları eşleştirmeyi öğrendikten sonra sadece eskizlerden yararlanarak fotoğraf üretmeyi başardı.

    Ayrıca Bkz. "Kemik çimentosuna karbon lifler eklendi"

    Yapay zekanın tek eksisini ise ten rengi oluşturuyor. Şu anda üretilen fotoğrafların hepsi beyaz tenli insanlara ait. Araştırma ekibi ten rengini manuel olarak ayarlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.



    https://www.newscientist.com/article/2245996-an-ai-can-generate-photographs-of-peoples-faces-from-line-drawings/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    classf2re (Emre Mendelyev) 3 dk.
    Yakın gelecekte sanal dünyadaki gerçeklik algısı yerle bir olacak. Daha ilerisi robotlarla birlikte gerçek dünyadaki gerçeklik algısının yıkılması. Teknolojiye yön verenler insanlığın çok da iyiliğine çalışmıyor.
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