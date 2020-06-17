Eskizlerden fotoğraf üretebilen yapay zeka geliştirildi

Tam Boyutta Gör

Yapay zeka ve yapay zekaya bağlı gelişmeler gün geçtikçe ivme kazanırken oldukça ilginç çalışmalar da gün yüzüne çıkıyor. Yeni geliştirilen yapay zeka algoritması üstünkörü yapılan eskizlerden gerçek fotoğraflar üretebilecek.

İlginizi Çekebilir

Google; evsiz insanların yüzlerini toplamayı bıraktığını duyurdu

University of Hong Kong araştırmacılarının geliştirdiği yapay zeka, 17.000 farklı kişinin fotoğrafı ile eğitildi. Araştırmacılar yeni yapay zekanın robot resmi çizilen suçluların fotoğraflarının oluşturulması için kullanılabileceğini, oyunların ve filmlerin animasyon işlemlerinin çok daha kolay bir biçimde yapılabileceğini öne sürüyor.,

Fotoğraflar ve eskizler

Tam Boyutta Gör

Araştırmacılar yapay zekayı geliştirirken ünlü isimlerin fotoğraflarını baz aldıklarını ve fotoğrafların basit eskizlere dönüştürdüklerini belirtiyor. Bu sayede eğitilen yapay zeka algoritması eskizlerle fotoğrafları eşleştirmeyi öğrendikten sonra sadece eskizlerden yararlanarak fotoğraf üretmeyi başardı.

Ayrıca Bkz. "Kemik çimentosuna karbon lifler eklendi"

Yapay zekanın tek eksisini ise ten rengi oluşturuyor. Şu anda üretilen fotoğrafların hepsi beyaz tenli insanlara ait. Araştırma ekibi ten rengini manuel olarak ayarlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

https://www.newscientist.com/article/2245996-an-ai-can-generate-photographs-of-peoples-faces-from-line-drawings/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.