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    “Esnek” stellarator füzyon tesisinin kurulması planlanıyor

    ABD’li bilim insanları Çin ile süren füzyon yarışında ellerini güçlendirmek adında “esnek” stellarator füzyon tesisinin kurulmasını ve teknolojinin ölçeklenebilirliğini test etmek istiyor.
    “Esnek” stellarator füzyon tesisinin kurulması planlanıyor Tam Boyutta Gör
    Bir grup ABD’li bilim insanı türün ilk örneği olan bir stellarator (yıldızlaştırıcı) füzyon tesisi inşa edilmesi çağrısında bulundu. “Esnek Stellarator Fizik Tesisi” (Flexible Stellarator Physics Facility) olarak adlandırılan tesis, yıldızlaştırıcı hapsine yönelik farklı yaklaşımları ve bazı tasarımların ölçeklendirilip ölçeklendirilemeyeceğini test edecek. Bu girişim, ABD’nin füzyon yarışında Çin’i geçmesi için oldukça önemli görülüyor.

    Özellikle son 10 yılda füzyon enerjisi için büyük ve kapsamlı adımlar atılıyor. Çin, halihazırda araştırma ve pilot tesisler noktasında önde gelen ülkeler arasında yer alıyor. Füzyon cihazları olsa da ABD’de araştırmacıların teori ve konseptlerini test edebilecekleri planlanmış ya da mevcut bir füzyon pilot tesisi bulunmuyor.

    Detaylara geçmeden önce füzyona dair bazı temel bilgileri verelim. Füzyon reaktörleri, yıldızlarda olduğu gibi atom çekirdeklerinin birleşerek daha ağır bir çekirdek oluşturduğu ve bu süreçte büyük miktarda enerji açığa çıktığı bir enerji üretim yöntemi konumunda. Füzyon, hidrojen izotopları gibi hafif elementlerin yüksek sıcaklık ve basınç altında bir araya gelerek helyum gibi daha ağır elementlere dönüştüğü, fisyonun tersi nükleer reaksiyondur. Bu süreçte açığa çıkan enerji, nükleer fisyon (atomların bölünmesi) ile karşılaştırıldığında çok daha fazladır ve radyoaktif atık problemi çok daha azdır. Füzyon reaktörleri bu enerji üretim sürecini kontrollü bir şekilde ve sınırsız olarak sürdürebilmeyi amaçlıyor. Bazı pozitif enerji üretimleri gerçekleştirilse de halen tam kontrollü, sürekli bir reaksiyon oluşturulamadı.

    ABD, stellaratorler ile füzyonda öne geçmeyi umuyor

    “Esnek” stellarator füzyon tesisinin kurulması planlanıyor Tam Boyutta Gör
    Almanya'da bulunan stellarator (yıldızlaştırıcı) Wendelstein7-X.

    Füzyon reaksiyonları gerçekleştirecek cihazlar da tıpkı nükleer fisyonda olduğu gibi çeşitlidir. Bunların en başında tokamak, stellarator, basit ve ucuz füzyon konsepti Z-pinch cihazları geliyor. Bu üç cihaz tasarımları da aslında 1950’lere kadar uzanıyor. Tokamak (araştırmalarda en çok tercih edilen) ve stellaratorler, plazmaları manipüle etmek için manyetik hapsetmeyi kullanıyor. Aralarındaki temel fark ise muhafaza kaplarının geometrilerinde ve haliyle plazmayı hapseden manyetik alanın nasıl oluşturulduğunda yatıyor.

    Bu farklı geometriler her yaklaşıma belirli bir avantaj sağlıyor. Tokamaklar plazma sıcaklığını daha etkili bir şekilde korurken, stellaratorler plazmanın kararlılığını sağlamada daha iyi bir iş çıkarıyor. Dünya çapında 60’dan fazla tokamak cihazı bulunuyor. Fransa’da inşa edilmekte olan çok uluslu dünyanın en büyük füzyon reaktörü ITER’de tokamak tercih ediliyor. Stellarator reaktörler ise bir avuç kadardır.

    “Esnek” stellarator füzyon tesisinin kurulması planlanıyor Tam Boyutta Gör
    Şimdi ise ABD’li bilim insanları, stellarator hapsinin nerede geliştirilebileceğini ve nerede başarısız olduğunu gösteren teorik modellerin geçerliliğini test edecek “esnek bir tesis” inşa etmek için çağrı yapıyor. Dahası stellarator araştırmalarının halihazırda ABD’nin tokamak programına da değerli bilgiler sağlayabileceği değerlendiriliyor. Araştırmacılar esnek stellarator tesisini geliştirmek için iki aşamalı bir yaklaşım öneriyorlar. “Keşif” aşaması olarak adlandırılan birinci aşama, minimum türbülans ve optimize edilmiş hapsetmeye yol açacak manyetik konfigürasyonu bulmaya odaklanacak. İkinci aşamada ya da “Kullanma” aşamasında, güç ve ısı yönetim sistemlerinde iyileştirmeler yapılacak. Bu aşama ticari faaliyetlere odaklanacak.

    Araştırmacılar böyle bir tesisin finansmana bağlı olarak 6 ila 9 yılda kurulabileceğini söylüyor. Dünyanın çoğunluğu tokamak cihazlarına odaklanmış olsa da dediğimiz gibi en büyük proje olan ITER’in faaliyete geçişinin bir süre önce 2034’e, yani orijinal çizelgenin 10 yıl sonrasına ertelenmiş olması öğrenilecek çok şeyin olduğunu gösteriyor. Tokamaklara alternatif olan stellarator reaktörlerdeki araştırma o yüzden çok değerli.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/science/flexible-stellarator-facility-for-us https://www.osti.gov/biblio/2372903/ https://www.iaea.org/bulletin/magnetic-fusion-confinement-with-tokamaks-and-stellarators
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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