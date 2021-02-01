Espordaki başarısıyla Formula 3'e katılan Cem Bölükbaşı şampiyonaya hızlı başladı

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Kariyerine F1 e-Spor oyuncusu olarak başlayan Cem Bölükbaşı, dijitaldeki başarısını gerçek hayata taşımış ve otomobil yarışlarında boy göstermişti. Otomobil yarışlarında başarısını sürdüren Bölükbaşı, bu hafta sonu Formula 3’te yarıştı. Formula 3’teki performansıyla alkış topladı.

Formula 3 Asya şampiyonasının Dubai’de düzenlenen 3 yarıştan oluşan ilk raundunda 23 pilot arasında 8. sırayı elde etti. Üç yarışı sırasıyla 7, 9 ve 8. sırada tamamlayarak topladığı 12 puanla genel tabloda 8. sıraya yerleşti. Yarış, Bölükbaşı’nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

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Cem Bölükbaşı, F3 Asya şampiyonasında Black Arts Racing takımında yarışıyor. Bu takım son F3 Asya şampiyonasını takım şampiyonu olarak tamamlamıştı.

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Bölükbaşı sıradaki yarışta 4-5 Şubat 2021 tarihlerinde Abu Dabi’deki Yas Marina pistinde yarışacak. Yas Marina pisti F1 takviminde de yer alıyor. Yarış üç raunddan oluşacak.

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Şampiyonada Cem Bölükbaşının ana sponsorluğunu Doğuş Grubu üstleniyor. Aynı zamanda Tu¨rkiye Turizm Tanıtım ve Gelis¸tirme Ajansı, Rixos Otelleri, Mavi Jeans ve TEM Agency de sponsorlar arasında yer alıyor.

e-Spordan F1’e doğru ilerliyor

e-Sporcu olarak kariyerine başlayan Bölükbaşı, 2017 yılında Formula Espor Dünya Şampiyonası’nda dünya beşinciliğini elde etti ve Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso’nun Simracing takımına seçilen ilk sürücü oldu. 2018’de yine F1 Esports’a katılan 70 bin kişi arasından en iyi 20 yarışçıdan biri olarak, ProDraft seçmelerinde dünya birincisi oldu, Redbull Toro Rosso Formula 1 ekibine katıldı ve takımı ile dünya ikincisi olma başarısını gösterdi.

Bölükbaşı gerçek pistlere ilk defa GT4 Avrupa Serisi 2019 şampiyonasında çıktı. Borusan Otomotiv Motorsport’un (BOM) genç yetenekler projesi kapsamında seçtiği pilot olarak turnuvanın iki ayağında yarışan sürücü, Misano pistinde kariyerinin sadece ikinci gerçek pist yarışında, PRO-AM kategorisinde yarışı ikinci bitirerek ilk podyum heyecanını yaşadı.

Ekim 2019’da kariyerinin ilk Formula yarışını, Formula Renault Eurocup’ın Hockenheim pistinde M2 Competition takımı ile tamamlayan Bölükbaşı, ilk tek koltuklu araç yarışındaki performansıyla otoritelerin ve motorsporları tutkunlarının dikkatini çekti. Formula Renault yarışında gerçek piste çıkmayı başaran dünyadaki ilk sim pilotu oldu.

GT4 Avrupa Serisi 2020 şampiyonasında BOM takımı ile ilk tam sezonunu yarışan sporcu, sezonu Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamlamayı başardı.

Bölükbaşı, 2020 yılında ilk kez düzenlenen Formula Renault Esport Series’de ise toplam sekiz yarışta simülasyondaki gücünü göstererek Dünya Şampiyonu oldu. Şimdi de Formula 3 Asya'da gerçek pistte yeteneğini sergiliyor.

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