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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Espordaki başarısıyla Formula 3'e katılan Cem Bölükbaşı şampiyonaya hızlı başladı

    Kariyerine e-Spor oyuncusu olarak başlayan Cem Bölükbaşı, e-Spor ve otomobil yarışlarında başarısıyla Formula 3 Asya şampiyonasına katıldı. Formula 3 Asya'nın ilk yarışını üst sırada tamamladı.
    01 Şubat 2021, 15:00 (Güncellendi, 2 hf.)
    3,2b
    1
    13
    Otomobil Teknolojileri
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    12

    Kariyerine F1 e-Spor oyuncusu olarak başlayan Cem Bölükbaşı, dijitaldeki başarısını gerçek hayata taşımış ve otomobil yarışlarında boy göstermişti. Otomobil yarışlarında başarısını sürdüren Bölükbaşı, bu hafta sonu Formula 3’te yarıştı. Formula 3’teki performansıyla alkış topladı.

    Formula 3 Asya şampiyonasının Dubai’de düzenlenen 3 yarıştan oluşan ilk raundunda 23 pilot arasında 8. sırayı elde etti. Üç yarışı sırasıyla 7, 9 ve 8. sırada tamamlayarak topladığı 12 puanla genel tabloda 8. sıraya yerleşti. Yarış, Bölükbaşı’nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

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    Cem Bölükbaşı, F3 Asya şampiyonasında Black Arts Racing takımında yarışıyor. Bu takım son F3 Asya şampiyonasını takım şampiyonu olarak tamamlamıştı.

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    Bölükbaşı sıradaki yarışta 4-5 Şubat 2021 tarihlerinde Abu Dabi’deki Yas Marina pistinde yarışacak. Yas Marina pisti F1 takviminde de yer alıyor. Yarış üç raunddan oluşacak.

    Espordaki başarısıyla Formula 3'e katılan Cem Bölükbaşı şampiyonaya hızlı başladı
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    Şampiyonada Cem Bölükbaşının ana sponsorluğunu Doğuş Grubu üstleniyor. Aynı zamanda Tu¨rkiye Turizm Tanıtım ve Gelis¸tirme Ajansı, Rixos Otelleri, Mavi Jeans ve TEM Agency de sponsorlar arasında yer alıyor.

    e-Spordan F1’e doğru ilerliyor

    e-Sporcu olarak kariyerine başlayan Bölükbaşı, 2017 yılında Formula Espor Dünya Şampiyonası’nda dünya beşinciliğini elde etti ve Formula 1 şampiyonu Fernando Alonso’nun Simracing takımına seçilen ilk sürücü oldu.  2018’de yine F1 Esports’a katılan 70 bin kişi arasından en iyi 20 yarışçıdan biri olarak, ProDraft seçmelerinde dünya birincisi oldu, Redbull Toro Rosso Formula 1 ekibine katıldı ve takımı ile dünya ikincisi olma başarısını gösterdi.

    Bölükbaşı gerçek pistlere ilk defa GT4 Avrupa Serisi 2019 şampiyonasında çıktı. Borusan Otomotiv Motorsport’un (BOM) genç yetenekler projesi kapsamında seçtiği pilot olarak turnuvanın iki ayağında yarışan sürücü, Misano pistinde kariyerinin sadece ikinci gerçek pist yarışında, PRO-AM kategorisinde yarışı ikinci bitirerek ilk podyum heyecanını yaşadı. 

    Ekim 2019’da kariyerinin ilk Formula yarışını, Formula Renault Eurocup’ın Hockenheim pistinde M2 Competition takımı ile tamamlayan Bölükbaşı, ilk tek koltuklu araç yarışındaki performansıyla otoritelerin ve motorsporları tutkunlarının dikkatini çekti. Formula Renault yarışında gerçek piste çıkmayı başaran dünyadaki ilk sim pilotu oldu. 

    GT4 Avrupa Serisi 2020 şampiyonasında BOM takımı ile ilk tam sezonunu yarışan sporcu, sezonu Pro-AM klasmanında ikincilik podyumunda tamamlamayı başardı.  

    Bölükbaşı, 2020 yılında ilk kez düzenlenen Formula Renault Esport Series’de ise toplam sekiz yarışta simülasyondaki gücünü göstererek Dünya Şampiyonu oldu. Şimdi de Formula 3 Asya'da gerçek pistte yeteneğini sergiliyor.



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    TheCaliph_ 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ülkemizdeki gençlere öyle ya da böyle bir imkan verildiğinde çok başarılı işlere imza atacağının kanıtı. Tabii ki motor sporları, pahalı sporlar biraz şans da lazım bu açıdan. Twitch ve youtube'dan ara sıra takip ettiğim kadarıyla saygılı ve sempatik bir çocuk aynı zamanda. Umarım başarılarının devamı gelir.
    Ülkemizdeki gençlere öyle ya da böyle bir imkan verildiğinde çok başarılı işlere imza atacağının kanıtı. Tabii ki motor sporları, pahalı sporlar biraz şans da l...
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    1 Yanıt Yanıtla +25
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    TheCaliph_ 2 hf. ( Mesaj Silindi ) madonos
    Bu çocuk da öyle başlamış. Evet ne yazık ki pahalı bir spor. Bu yüzden yeteneğin yanında ailenin ekonomik durumu da çok önemli.
    Yanıtla +7
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) BOLDVIPER
    Arma' da benim sistem dandik diyen askerlikte benim düfek kötüydü pampa der mi acaba?
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mendieta58 (Gksn Dmr) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İstikrarlı gidiyor sabah 5.oldu öğlen yapılan yarışta yarış dışı kaldı ama çok iyi gidiyor.Tek puan alamadığı yarış bugün öğlen yapılan oldu.Podyum mücadelesi verebilirse birkaç yarışta adından daha çok söz ettirebilir
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    Pajalusta (Vural Turna) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Cem baya efendi birine benziyor yolu açık olsun Ailesinin durumu baya iyi bu iş küçüklükten kartingle başlar maddiyat çok önemli pahalı bi spor Azerbaycandaki F1 yarışlarında bizzat detaylı bilgi sahibi olmuştum F1 pilotlarının %90'ının ailesi zengin zaten
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    tonodias 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaliteli bir çocuk elinden tutmuşlar tabi. Yolu açık olsun.
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    4 4Yankee 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    keşke ayhancanın reklamlarıda bunun kadar yapılsa
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    K Keyless 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yas marina'ya yes marina demeseniz daha iyiydi
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    ogzkrs (Oğuz Karslı) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İyi eğitimli, efendi bir karaktere sahip bir kardeşimiz. İnşallah istikrarı devam eder. Motor sporlarında maalesef saf yetenek tek başına yetmiyor eğer ki bir Schumi ve ya Verstappen değilseniz :) kategori atlaması için süksesi daha yüksek sponsor desteği lazım.
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    BOLDVIPER 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    arma3 felan oynayıp iyi derece alanlarıda uzman astsubay seçsinler burdan yapılsın alımlar artık
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) BOLDVIPER
    Arma' da benim sistem dandik diyen askerlikte benim düfek kötüydü pampa der mi acaba?
    Yanıtla +5
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yolu açık olsun.
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    strathmorea (alper ozan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten büyük başarı. F1 oyunlarını bir kaç kez izlemiştim. Simülasyon deneyimle insan neler kazanıp sonrasında bunu gerçek yarışa dökebiliyor bunun örneği. Umarım daha iyi yerlere gelir.
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    TheCaliph_ 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ülkemizdeki gençlere öyle ya da böyle bir imkan verildiğinde çok başarılı işlere imza atacağının kanıtı. Tabii ki motor sporları, pahalı sporlar biraz şans da lazım bu açıdan. Twitch ve youtube'dan ara sıra takip ettiğim kadarıyla saygılı ve sempatik bir çocuk aynı zamanda. Umarım başarılarının devamı gelir.
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    madonos 2 hf. ( Mesaj Silindi ) TheCaliph_
    Yeteniği var ama f1de'ki rakipler 5 6 yaşlarında cartingle başlıyor. Türkiye için çok pahalı bir spor bu. Global bir markamızda yok biri sponsor olup sporcu soksun.
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    3195 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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    formula 3, formula 3 asya ve
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