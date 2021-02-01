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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Lüks Fransız sedan DS 9 bu yıl içinde Türkiye'ye gelecek

    Türkiye'de yayılmaya devam eden DS, Türkiye’deki dördüncü showroomunu İzmir’de açtı. DS'in Türkiye yatırımlarına hız kesmeden devam edeceği aktarılırken, DS 9'un da 2021'de geleceği açıklandı.
    01 Şubat 2021, 12:30 (Güncellendi, 2 hf.)
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Lüks Fransız sedan DS 9 bu yıl içinde Türkiye'ye gelecek
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    Fransız otomotiv üreticisi PSA Grubu markalarından DS, Türkiye’deki dördüncü showroomunu İzmir’de açtı. Türkiye’de Koluman Holding iştiraki Monde Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından temsil edilen markanın Bornova’da 500 metrekarelik showroomunun faaliyete geçtiği belirtildi.

    İkisi İstanbul ve biri Ankara’da bulunan showroomların ardından “DS Store İzmir” adıyla Ege Bölgesi’ne hizmet vermeye başlayan markayı temsil eden Monde Motorlu Araçlar'ın, DS yatırımlarına 2021-2022 yıllarında farklı şehirlerde de devam edeceği belirtildi.

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    Monde Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Altuğ Erciş, pandemi döneminin yaşandığı 2020 yılında 694 adetlik DS satışı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İzmir’de açılan dördüncü showroomumuzla 2021’e hızlı bir başlangıç yapmış olduk. DS Store İzmir’de şu an için DS 7 ve DS 3 Crossback olmak üzere iki ayrı modelde satış gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimiz modelleri deneyimlemek isterlerse, 24 saatlik süre boyunca otomobilleri test edebilecekler. Bu yıl içinde DS 9 sedanı da tüm showroomlarımızda satışa sunacağız" dedi.

    Lüks Fransız sedan DS 9 bu yıl içinde Türkiye'ye gelecek
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    Fransızların lüks sedan modeli DS 9 geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde tanıtılmıştı. Peugeot 508 ile aynı platformu paylaşan model gerek tasarımı gerekse özellikleriyle dikkatleri üzerine toplamayı başardı. Active Scan Suspension, seviye 2 otonom sürüş, Active LED Vision ve DS Safety güvenlik paketi gibi özellikleriyle dikkat çeken modelde E-TENSE adı verilen plug-in hibrit motorlar bulunuyor. DS 9'un Fransa'daki fiyatı 47 bin 700 euro'dan başlıyor.

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    Erciş, zorlu bir pandemi süreci ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşın Türkiye otomotiv sektörünün 2020’yi başarılı bir şekilde tamamladığının altını çizerek, "Lüks otomobil açısından da genel otomobil pazarına paralel bir seyir görmek mümkün.
    Mevcut vergi sistemi ile birlikte, dalgalı döviz kurları ve yüksek faiz oranları bu şekilde devam ederse lüks otomobil segmentinin 2020 yılındaki seviyesinin altında kalma ihtimali de bulunuyor" dedi.

    Erciş, Türkiye otomotiv pazarının 2021 yılını 700-750 bin adetler arasında tamamlamasını öngördüğünü de söyledi.



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    D darkiot 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ülkede bir tane satar. Alacak zengin kişiye hayırlı olsun. Ben at arabası bakıyorum artık
    Yanıtla +21
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Makam araci istiyorlardi fransiz. Iyi denk geldi.
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    F fakasupi (Harun Balaban) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Zengin vatandaşımıza hayırlı uğurlu olsun nediyelim :/
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (23) Yorum Yaz Forumda Gör
    Fortune 4 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    fransız araclarına güvenmem.. kaza yapsan icinden cıkamazsın.. yürüyen yağ tenekesi.. parmakla göcen arabalar.. almayın paranızı bunlara harcamayın... gidin 10 senelik paranız yetmiyorsa 20 senelik mercedes alın.. kendi arabam mercedes diye söylemiyorum..
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    R retro61 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Fortune 4
    Ezbere yorum.
    Yanıtla +1
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    Zibidi Gonzales 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bu nasıl leş bir tasarım,aracın önünün sanki arı ısırmış da şişmiş gibi
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    drknl35 (DORUK NİL) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok tutmayacak bence. Ama param olsa kesinlikle alırdım.
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    yunus3441 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    bi aston martin hissi mi var isimde çizgilerde :S
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    R race_2007 (Muttalip Yener) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Türkiyedeki bu vergi oranları ile hiç şansı yok
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    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    700-750 bin adetler


    "-ler" ekinin kullanılmaması gerekiyor sanki?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İlk önce "9 yıl içinde gelecek" okudum "la neymişki bu böyle?" dedim.
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    399N3N 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gelse de kullansam diyorum bir an
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Makam araci istiyorlardi fransiz. Iyi denk geldi.
    Yanıtla +13
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    DaggeredByRuhtan (Ruhtan İnkaya) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İç kabin de Mercedes bmw audi gibi bir hava yok, 508 den hallice. Hiç şansı yok
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    7998 kez okundu.
    23 kişi, toplam 23 yorum yazdı.

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