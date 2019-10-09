Essential yeni ‘kumanda tasarımlı’ cep telefonuyla Project GEM'i tanıttı

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Android’in eş kurucularından Andy Rubin tarafından kurulan Essential, Android’e yeni ve kaliteli telefonlar kazandırma umuduyla dünyaya açılmıştı. Rubin tarafından yeni atılan tweetlerde ortaya çıkarılan Project Gem ürünleri, şimdiye kadar hiçbir telefonda görmediğimiz bir tasarımla geliyor.

Fotoğraflarda görüldüğü üzere, telefon oldukça uzun bir form faktöre sahip ve bunu tamamlayıcı biçimde uzun, kartlardan oluşan bir arayüzle geliyor. Bu arayüzde butonlar da tıpkı bir akıllı saatte olacağı gibi büyük ve kolay ulaşılır pozisyonda. Cihazın yan tarafında büyük bir güç butonu ve ses tuşları yer alırken arka tarafta bir parmak izi sensörü girintisi, tek kameranın altında yer alıyor.

Telefonlar bu sıradışı görünümlerinin yanında renk değiştiren kasalarıyla her açıdan farklı bir tona da sahip oluyorlar.Örneğin deniz yeşili, görüş açısı değiştikçe sarı ve mavi renge kayıyor.

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Essential konuşmacıları tarafından doğrulandığı üzere tweetlerde görülen cihazlar, firmanın yeni nesil akıllı telefonları ve cihazlar şu an firmanın laboratuvar dışındaki test ekiplerine teslim ediliyor. Cihazlar hakkında daha fazla bilgi ise kısa zaman sonra paylaşılacak.

Andy Rubin’in paylaşımlarının ardından Essential resmi hesabından da Project GEM adı altında telefonların tanıtım görselleri yayınlandı. Cihazlar hakkında burada da daha fazla bilgi verilmedi. Project GEM hakkındaki eski bilgilerimize bakacak olursak ise cihazın geliştirilme felsefesi, dijital hayatımızın merkezi olmak yerine günlük bir asistan olacağına işaret ediyor. XDA tarafından tespit edilen Android kod parçacıkları, cihazın parmak izi sensörüne dokunulduğunda sesli asistanı aktive ettiğini gösteriyor ve asistan, cihazın küçük ekranında kullanıcının dokunarak işlem yapma süresini olabildiğince azaltıyor.