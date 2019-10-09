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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Essential yeni ‘kumanda tasarımlı’ cep telefonuyla Project GEM'i tanıttı

    Android eş kurucusu tarafından başlatılan kaliteli Android telefon üreticisi Essential, ilk telefonunun pek başarılı olamamasının ardından yeni bir form faktörüyle tekrar karşımıza çıkacak.
    2 gün
    2,9b
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    12
    Cep Telefonları
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Essential yeni ‘kumanda tasarımlı’ cep telefonuyla Project GEM'i tanıttı
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    Android’in eş kurucularından Andy Rubin tarafından kurulan Essential, Android’e yeni ve kaliteli telefonlar kazandırma umuduyla dünyaya açılmıştı. Rubin tarafından yeni atılan tweetlerde ortaya çıkarılan Project Gem ürünleri, şimdiye kadar hiçbir telefonda görmediğimiz bir tasarımla geliyor.

    Fotoğraflarda görüldüğü üzere, telefon oldukça uzun bir form faktöre sahip ve bunu tamamlayıcı biçimde uzun, kartlardan oluşan bir arayüzle geliyor. Bu arayüzde butonlar da tıpkı bir akıllı saatte olacağı gibi büyük ve kolay ulaşılır pozisyonda. Cihazın yan tarafında büyük bir güç butonu ve ses tuşları yer alırken arka tarafta bir parmak izi sensörü girintisi, tek kameranın altında yer alıyor.

    Telefonlar bu sıradışı görünümlerinin yanında renk değiştiren kasalarıyla her açıdan farklı bir tona da sahip oluyorlar.Örneğin deniz yeşili, görüş açısı değiştikçe sarı ve mavi renge kayıyor.

    Ayrıca Bkz. "iCloud klasör paylaşımı gelecek yıla kaldı"

    Essential konuşmacıları tarafından doğrulandığı üzere tweetlerde görülen cihazlar, firmanın yeni nesil akıllı telefonları ve cihazlar şu an firmanın laboratuvar dışındaki test ekiplerine teslim ediliyor. Cihazlar hakkında daha fazla bilgi ise kısa zaman sonra paylaşılacak.

    Andy Rubin’in paylaşımlarının ardından Essential resmi hesabından da Project GEM adı altında telefonların tanıtım görselleri yayınlandı. Cihazlar hakkında burada da daha fazla bilgi verilmedi. Project GEM hakkındaki eski bilgilerimize bakacak olursak ise cihazın geliştirilme felsefesi, dijital hayatımızın merkezi olmak yerine günlük bir asistan olacağına işaret ediyor. XDA tarafından tespit edilen Android kod parçacıkları, cihazın parmak izi sensörüne dokunulduğunda sesli asistanı aktive ettiğini gösteriyor ve asistan, cihazın küçük ekranında kullanıcının dokunarak işlem yapma süresini olabildiğince azaltıyor. 



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Şıh Hazretleri 2 gün en beğenilen
    Essential ilk çentikli ekrana sahip telefon çıkardığında da kimse beğenmemişti ama herkes çentikle geziyor şimdi
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    Delikli Nane 2 gün
    Bu tasarımı 2009 senesinde lg yapmıştı zaten

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Lg Bl-40 Chocolate
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    Fenomenon 1 gün
    çok saçma ve kullanışsız olmuş malesef
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    face1tr 2 gün
    Dikkatili bakınca an itibari ile piyasadaki telefonlardan daha uzun değil, ince olması da gerçek tek elle kullanım deneyiminin kapılarını açacak. veya tek elle farklı kullanım senaryoları göreceğiz.
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    KaleyDeskop 2 gün
    hoş olmuş sanırım nokianın buna benzer bir tasarımı vardı.
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    mck94 2 gün
    Boyle farkli tasarim denemeleri, teknoloji deneyimleri icin hos. Alisilmisin disinda bisey uretmek her zaman iyidir.
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    general4242 2 gün
    Kumanda gibi uzuyor artik telefonlar diyorduk hakkaten kumanda gibi oldu
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    simbolmina 2 gün
    Uygulamalar sorun olmaz da web içeriği tüketmek eziyet olabilir bu telefonda yoksa tasarımı hoş. Ben kullanırım şahsen.
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    Şıh Hazretleri 2 gün en beğenilen
    Essential ilk çentikli ekrana sahip telefon çıkardığında da kimse beğenmemişti ama herkes çentikle geziyor şimdi
    Yanıtla +16
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    The white warrior 2 gün
    Cepte taşımak için kötü bir tasarım, böyle bir telefon her an cepten fırlayabilir
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    Delikli Nane 2 gün
    Bu tasarımı 2009 senesinde lg yapmıştı zaten

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Lg Bl-40 Chocolate
    Yanıtla +5
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    napolyon94 2 gün
    Gayet guzel ve kullanisli gozukuyor. Keske yeni bir debiri aralasa
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    essential, android ve
    5 etiket daha essential project gem project gem Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu
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