iCloud klasör paylaşımı gelecek yıla kaldı

Apple gibi bir devin himayesinde olmasına rağmen iCloud platformu rakipleri kadar kendisini geliştiremedi ve fonksiyonel bir bulut depolama hizmetinden ziyade yedekleme odaklı olarak devam etti. Bu konsept halen değişmiş değil.

Yine olmadı

Apple’ın macOS Catalina güncellemesi ile birlikte tanıttığı ve rakiplerine biraz daha yetişmesini sağlayacak iCloud dosya paylaşımı özelliğinden kötü haber geldi. Özellik en erken gelecek yıl ortalarında sunulacak.

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Normalde iCloud üzerinde bireysel olarak dosyalar paylaşılabiliyor ancak bir klasör paylaşımı mümkün değil. Alınan geri bildirimler sonrasında macOS Mojave sürümüne klasör güncelleme özelliği ekleme kararı alınmıştı ancak ilk erteleme darbesi bu dönemde oldu. macOS Catalina sürümüne ertelenen özellik bu kez bahar aylarına kaldı.

Klasör paylaşma özelliği macOS Catalina, iOS 13 ve iPad OS 13 sürümlerinin özellik listesinde halen yer almaya devam ediyor ancak Apple tarafından resmi bir açıklama gelmiş değil. Muhtemelen ilkbahar etkinliğinde kesin bir açıklama yapılacak.