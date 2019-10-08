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    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iCloud klasör paylaşımı gelecek yıla kaldı

    Apple kullanıcılarının uzun bir süre beklediği ve sonbahar dönemine ertelenen iCloud klasör paylaşım özelliği yine ertelendi. Özelliğin en erken bahar aylarında geleceği tahmin ediliyor.
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iCloud klasör paylaşımı gelecek yıla kaldı

    Apple gibi bir devin himayesinde olmasına rağmen iCloud platformu rakipleri kadar kendisini geliştiremedi ve fonksiyonel bir bulut depolama hizmetinden ziyade yedekleme odaklı olarak devam etti. Bu konsept halen değişmiş değil.

    Yine olmadı

    Apple’ın macOS Catalina güncellemesi ile birlikte tanıttığı ve rakiplerine biraz daha yetişmesini sağlayacak iCloud dosya paylaşımı özelliğinden kötü haber geldi. Özellik en erken gelecek yıl ortalarında sunulacak.

    Ayrıca Bkz. "Apple farklı servisleri tek bir pakette toplayabilir"

    Normalde iCloud üzerinde bireysel olarak dosyalar paylaşılabiliyor ancak bir klasör paylaşımı mümkün değil. Alınan geri bildirimler sonrasında macOS Mojave sürümüne klasör güncelleme özelliği ekleme kararı alınmıştı ancak ilk erteleme darbesi bu dönemde oldu. macOS Catalina sürümüne ertelenen özellik bu kez bahar aylarına kaldı.

    Klasör paylaşma özelliği macOS Catalina, iOS 13 ve iPad OS 13 sürümlerinin özellik listesinde halen yer almaya devam ediyor ancak Apple tarafından resmi bir açıklama gelmiş değil. Muhtemelen ilkbahar etkinliğinde kesin bir açıklama yapılacak.

     


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    sniper23 2 gün
    Apple'da haklı tabi. Mücadele çok büyük, klasör paylaşmak bu kadar olmamalı. O yüzden diğer cloud sistemlerinde klasör paylaşmaya devam.
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    Çağdaş ÖZGÜR 2 gün
    Bir çok cloud firması var ama hiç biri güven vermiyor en sonunda icloud aldım ama bu klasör paylaşamama gerçekten can sıkıcı bu özellikte gelse her şey süper olacak.
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    eas722 2 gün Çağdaş ÖZGÜR
    iCloud'a güvenip OneDrive'a güvenmiyor musunuz?
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