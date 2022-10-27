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    eToro, Bullsheet’i bünyesine kattı

    Kripto ticaret platformu eToro, portföy yönetim şirketi Bullshet'i satın aldı. Kullanıcılarına portföylerini analiz etmeleri için bir yol sunan bir portföy yönetim aracı sunulacak.
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    eToro, Bullsheet’i bünyesine kattı Tam Boyutta Gör

    Son dönemde birçok şirket satın alma işlemleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak çıkan haberlere göre; kripto ticaret platformu eToro satın alma işlemi ile adından söz ettirmeyi başardı. eToro, bugün bir portföy yönetimi girişimi olan Bullsheet‘i satın aldığını duyurdu. Bununla beraber satın almanın şartları açıklanmadı.

    Ürün geliştirme ekibinin bir parçası olarak Sommer ve Ramalho Carlos, yazılımı eToro’nun platformuna entegre etmeye yardımcı olacak. Zaten yayında olan bir takvim özelliği ve yatırımcılara portföylerini piyasa saatleri dışında izleme olanağı sağlayan bir araç yakında piyasaya sürülecek.

    eToro’nun kurucu ortağı ve CEO’su Yoni Assia yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “Bu, eylemdeki kalabalığın bilgeliğidir. Paylaşılan bilgide bir güç olduğuna, yatırımı bir grup çalışmasına dönüştürerek daha iyi sonuçlar aldığımıza ve birlikte daha başarılı olduğumuza inanıyoruz. João ve Filipe bu değerleri paylaşıyor”

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