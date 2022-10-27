Tam Boyutta Gör Blockchain teknolojisini gün geçtikçe birçok ülke benimsemeye ve üzerinde çalışmalar gerçekleştiriyor. Güney Kore’nin ikinci en büyük şehri Busan, son dönemde Blockchain konusunda en dikkat çeken yerleşim yerlerinden biri. Şehrin Blockchain ekosistemini büyütmek için iki küresel kripto para borsası Crypto.com ve Gate.io ile iş birliği anlaşması yaptı.

Kripto para borsası Crypto.com, yerel Blockchain girişimlerinin büyümesini destekleme sözü verirken, Gate.io, her yıl bin yerel Blockchain uzmanını eğitmeyi planlıyor.

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Crypto.com ve Gate.io, Binance, FTX ve Huobi Global’in ardından Busan ile imzalanacak dördüncü ve beşinci küresel kripto para borsası olduğunu da söyleyebiliriz.

Son olarak Busan, 2019’da Blockchain geliştiricilerinin, düzenlemeler nedeniyle Kore’nin başka yerlerinde kısıtlanmış olabilecek projeleri veya fikirleri şehir yönetimine getirmelerine olanak tanıyan özel Blockchain düzenlemesi olmayan bölge olarak belirlendi.

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Crypto.com ve Gate.io iş birliği yapıyor