Crypto.com ve Gate.io iş birliği yapıyor

Kripto para borsası Crypto.com, yerel Blockchain girişimlerinin büyümesini destekleme sözü verirken, Gate.io, her yıl bin yerel Blockchain uzmanını eğitmeyi planlıyor.
Crypto.com ve Gate.io, Binance, FTX ve Huobi Global’in ardından Busan ile imzalanacak dördüncü ve beşinci küresel kripto para borsası olduğunu da söyleyebiliriz.
Son olarak Busan, 2019’da Blockchain geliştiricilerinin, düzenlemeler nedeniyle Kore’nin başka yerlerinde kısıtlanmış olabilecek projeleri veya fikirleri şehir yönetimine getirmelerine olanak tanıyan özel Blockchain düzenlemesi olmayan bölge olarak belirlendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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