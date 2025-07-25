Nihayet: Frostpunk 2'nin konsol sürümünün çıkış tarihi açıklandı

1 yıl sonra konsollara geliyor
İlginç bir şekilde duyuru, konsol lansmanına özel hazırlanan yeni bir fragmanla yapılırken, fragmanın YouTube’da erken yayınlanıp daha sonra gizlenmesi dikkat çekti. Ancak fragman, yayımlanmadan önce indiren bazı kullanıcılar sayesinde hâlâ erişilebilir durumda.
Frostpunk 2, PC sürümünde olduğu gibi Xbox Game Pass üzerinden konsol oyuncularına da sunulacak. Yani Xbox kullanıcıları, çıkış günü oyuna doğrudan erişebilecek. Konsol çıkışıyla birlikte, yıl sonuna kadar oyuna iki indirilebilir ek içerik (DLC) paketi daha eklenecek. 2026 yılında ise üçüncü, henüz adı açıklanmayan bir genişleme paketi oyuncularla buluşacak.
Frostpunk 2, geçtiğimiz yıl 20 Eylül’de yayınlanmıştı ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar almıştı. İlk oyunu çok sevenler ise oyun hakkında karmaşık görüşlere sahipti. İlk oyunun 30 yıl sonrasında geçen Frostpunk 2 ile siyasi kararların ve keşiflerin önemi daha fazla artmıştı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya