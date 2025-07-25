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    Nihayet: Frostpunk 2'nin konsol sürümünün çıkış tarihi açıklandı

    Frostpunk 2, PC sürümünden bir yıl sonra 18 Eylül 2025’te PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak; oyun, Xbox Game Pass abonelerine lansman gününde sunulacak.

    Nihayet: Frostpunk 2'nin konsol sürümünün çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    11 Bit Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan şehir kurma hayatta kalma oyunu olan Frostpunk 2, uzun bir bekleyişin ardından nihayet konsollara geliyor. Yapılan duyuruda Frostpunk 2'nin konsol çıkış tarihi 18 Eylül 2025 olarak açıklandı. Oyun bu tarihte PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında oyuncularla buluşacak.

    1 yıl sonra konsollara geliyor

    İlginç bir şekilde duyuru, konsol lansmanına özel hazırlanan yeni bir fragmanla yapılırken, fragmanın YouTube’da erken yayınlanıp daha sonra gizlenmesi dikkat çekti. Ancak fragman, yayımlanmadan önce indiren bazı kullanıcılar sayesinde hâlâ erişilebilir durumda.

    Frostpunk 2, PC sürümünde olduğu gibi Xbox Game Pass üzerinden konsol oyuncularına da sunulacak. Yani Xbox kullanıcıları, çıkış günü oyuna doğrudan erişebilecek. Konsol çıkışıyla birlikte, yıl sonuna kadar oyuna iki indirilebilir ek içerik (DLC) paketi daha eklenecek. 2026 yılında ise üçüncü, henüz adı açıklanmayan bir genişleme paketi oyuncularla buluşacak.

    Frostpunk 2, geçtiğimiz yıl 20 Eylül’de yayınlanmıştı ve eleştirmenlerden olumlu yorumlar almıştı. İlk oyunu çok sevenler ise oyun hakkında karmaşık görüşlere sahipti. İlk oyunun 30 yıl sonrasında geçen Frostpunk 2 ile siyasi kararların ve keşiflerin önemi daha fazla artmıştı.

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    MDK 1 gün önce

    30km ile viraj dönsede görsek

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    vixx 2 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 2 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 2 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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