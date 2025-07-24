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    Anlık Bildirim

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı (24 Temmuz)

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunu, 24 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...

    Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatları ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı. 

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Legion TD 2 geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Legion TD 2'nin kendi başına etkileyici bir hikâyesi var. Orijinal Legion TD, Warcraft 3 ve Starcraft 2 için Squadron TD olarak bir mod olarak çıkmıştı. Legion TD 2 ise, modun bağımsız devam oyunu ve 2021'de erken erişimden çıktıktan çok sonra bile içerik ve istikrarlı oyuncu kitlesi edinmeye devam ediyor.

    Legion TD 2, 24 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. 

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    MDK 14 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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