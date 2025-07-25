Battlefield 6 duyuruldu: İşte ilk fragman ve çıkış tarihi

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Tam Boyutta Gör Battlefield 6, uzun süredir devam eden sızıntıların ardından sonunda resmen tanıtıldı. İlk fragmanıyla birlikte oyunun çıkış tarihi, senaryosu ve oynanış yapısına dair önemli detaylar da netlik kazandı. İşte çıkış tarihi, sürümler ve açık beta detayları...

EA, Battlefield 6'nın 10 Ekim 2025'te çıkacağını duyurdu. Serinin yeni oyunu, modern savaş temalı atmosferini korurken önceki oyunlara kıyasla daha yıkım odaklı ve tempolu bir oynanış sunacak. Bildiğiniz gibi Battlefield serisi, DICE'ın Frostbite motorunun ilk kez piyasaya sürüldüğü Bad Company'den bu yana yıkım odaklı bir yapıya sahip. Ancak, 2021'de çıkış yapan Battlefield 2042 bunu önemli ölçüde azalttı.

Hikaye moduna gelirsek, temel olarak "Pax Armata" isimli özel bir askeri organizasyonu konu alacak. NATO kökenli eski devletler tarafından finanse edilen bu özel kuvvet, dünyayı yeni bir küresel çatışmaya sürüklemekle tehdit ediyor. Senaryo modunda Pax Armata'nın yükselişi işlenirken, çok oyunculu tarafta da benzer temaların geniş savaş senaryoları içinde işleneceği belirtiliyor. Tek oyunculu modun geliştirme süreci ise, Star Wars: Squadrons ile tanınan Motive Studios'a emanet edilmiş durumda.

Battlefield 6 çıkış tarihi ve fiyatı

Battlefield 6'nın Standard Edition sürümü Avrupa'da 69,99 Euro’dan (PC'de 59,99 Euro) satışa çıkacak. Phantom Edition olarak adlandırılan özel paket ise 99,99 Euro'dan başlayacak. EA, ön sipariş kampanyalarının 10 Ekim'de sona ereceğini ve oyunun kodlarının 10 Ekim 2027'ye kadar geçerli olacağını doğruladı.

Bununla birlikte, Battlefield 6 için açık beta testlerinin Ağustos ayı başında başlaması bekleniyor. Şirketin tanıtım takvimi ise yoğun, 31 Temmuz'da Los Angeles, Berlin, Paris ve Londra gibi büyük şehirlerde düzenlenecek canlı etkinliklerle yeni detaylar açıklanacak. 2 Ağustos'ta ise Singapur'da ayrı bir lansman etkinliği planlanıyor.

Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı 14 sa. önce eklendi

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Battlefield 6 duyuruldu: İşte ilk fragman ve çıkış tarihi

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