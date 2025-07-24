A101 marketler Logitech direksiyon seti ve Samsung tablet satıyor

24 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri
24 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Logitech markasına ait G29 Driving Force direksiyon seti yer alıyor. PC, PS5, PS4, PS3 uyumluluğu ve çift motorlu güç geri bildirimi, paslanmaz çelik kasa, direksiyon, pedallar ve shifter yer alıyor. Fiyatı 16499TL.
Samsung Galaxy Tab S9 tablet modeli ise 11 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 8400mAh batarya gibi özelliklerle 19999TL olarak satışta sunuldu.
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya