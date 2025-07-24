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    A101 marketler Logitech direksiyon seti ve Samsung tablet satıyor

    24 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Logitech markasına ait G29 Driving Force direksiyon seti ve Samsung Galaxy Tab S9 tablet modeli yer alıyor.    

    24 Temmuz A101 Ekstra Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinin haftalık Ekstra kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, akıllı saatlerden tabletlere, direksiyon setlerinden mikrofonlu web kameralara kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

    24 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri

    24 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında Logitech markasına ait G29 Driving Force direksiyon seti yer alıyor. PC, PS5, PS4, PS3 uyumluluğu ve çift motorlu güç geri bildirimi, paslanmaz çelik kasa, direksiyon, pedallar ve shifter yer alıyor. Fiyatı 16499TL.

    Samsung Galaxy Tab S9 tablet modeli ise 11 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy yonga seti, 8GB RAM, 128GB depolama, 8400mAh batarya gibi özelliklerle 19999TL olarak satışta sunuldu. 
     

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

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    MDK 12 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

    V
    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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