Evde robot süpürge kullanımı için iRobot'tan 7 öneri

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Akıllı robot süpürge markası iRobot, Roomba süpürge serisinin 20. yılını kutluyor. Bunun şerefine 30 Eylül’e kadar yüzde 10 indirim kampanyası başladı. iRobot web sitesinden 30 Eylül’e kadar 20YIL indirim kodunu kullanarak Roomba robot süpürgeleri ve Braava robot paspasları satın alabilirsiniz.

Amazon, akıllı robot süpürge firması iRobot'u satın alıyor 1 ay önce eklendi

ABD merkezli iRobot firması, okulların açılması ve tatil döneminin sona ermesi nedeniyle tatil sonrası eve dönenler için çeşitli öneriler hazırladı. iRobot süpürgelerden etkili çözüm almak için bu önerileri uygulayabilirsiniz.

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Robot süpürge kullanımı için iRobot'tan 7 öneri

Evinize En Uygun Akıllı Robotu Seçin:

Örneğin 80 m² alana sahip bir ev için uygun Roomba robot süpürge ile 130 m² alana sahip bir ev için tercih edilecek model başka olmalıdır. Evinize ve isteklerinize en uygun Roomba robot süpürgeyi seçmek için www.irobot.com.tr web sitesini ziyaret edebilir, sitenin ürün karşılaştırma özelliğinden faydalanabilirsiniz. Şarj İstasyonunun Konumu Çok Önemli:

Roomba robot süpürgenin kullanım aşamasında Home Base Şarj İstasyonunun konumu çok önemlidir. Şarj istasyonu evin orta bir noktasında, sabit bir duvara dayalı, sağında ve solunda yaklaşık 1-2 metre boşluk olacak şekilde konumlandırılmalıdır. Robot Süpürge Uzun Süre Sonra Tekrar Çalıştırılacağı Zaman:

Robot süpürgeler, uzun süre kullanım dışı kaldığı ve şarj edilmediği dönemlerden sonra ilk süpürme görevi öncesi 2-3 saat süreyle şarj edilmeye ihtiyaç duyar. Robot süpürge uzun zamandır kullanılmasa dahi toza maruz kalmış olabilir. Bu yüzden, ilk süpürme görevi öncesinde robot süpürgenin şarj temas noktaları ve sensörleri hafif nemli bir bezle silinmeli, alttaki çift kauçuk fırça ve yan fırçada birikmiş toz mevcutsa aynı işlem tekrar edilmelidir. Bu adımlardan sonra zemin temizliği Roomba robot süpürgeye bırakılıp, eve dönüşün tadı çıkarılabilir. Robot Süpürge ve Paspaslar Hangi Sıklıkta Kullanılmalı? Kişisel tercihe göre uygulama üzerinden haftalık temizlik rutinleri oluşturulabilir veya robota sadece aile bireyleri evde yokken çalışması için komut verilebilir. Cihazın kullanım ömrü açısından tavsiye edilen kullanım şekli, robotun uzun süreli kullanım dışı kalacağı süreler dışında, sürekli olarak şarja takılı bulunmasıdır. Şarj işlemi sırasında robot süpürgenin tüm ışıkları söndürülerek maksimum tasarruf ile şarjı doldurulabilir. Bunun yanı sıra robot süpürge eğer belli bir alana veya odaya yönlendirildiyse, şarj istasyonu ile seçilen alan arasında robot otomatik olarak tasarruf modunda çalışacaktır. Farklı Mekanları ve Farklı Zeminleri Temizlerken Kullanıcılar Nelere Dikkat Etmeli?

iRobot Roomba akıllı robot süpürgeler birbirine zıt yönde hareket eden çift fırça sistemi sayesinde özellikle halılarda üstün performans gösterir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir konu halının yüksekliğidir. Çünkü Roomba robot süpürgeler 2 cm yüksekliğe kadar olan eşikleri geçebilirler. Roomba robot süpürgeler ayrıca fayans, ahşap, mermer gibi farklı sert zeminleri süpürmeye de çok uygundur. Bu zeminleri süpürme sonrası Braava robot paspas ile silmek de mümkündür. Birbiri ile uygulama üzerinden otomatik haberleşebilen Roomba robot süpürgeler ve Braava robot paspaslar sayesinde evleri silip süpürmek için tek bir tuşa basmak yeterlidir. Temizliği Daha Etkin Hale Getirecek Aksesuarlar:

Temizlik sürecinde, alerji, astım gibi sağlık problemi yaşayan kullanıcılar için en önemli noktalardan biri CleanBase otomatik kir boşaltma istasyonuna sahip modelleri tercih etmek olacaktır. Roomba i3+, i5+, i7+, j7+ ve s9+ modelleri toz haznelerini kendileri boşaltarak, kullanıcının tozla temasını sıfıra indirirler. Aynı zamanda Otomatik Kir Boşaltma İstasyonunda bulunan kilitli alerjen torbaları havada bulunan alerjen maddelerini %99’a kadar hapseder ve yaşam alanınızda her zaman temiz hava olmasını sağlar. Bunun yanı sıra Roomba 693 ve i3+ modellerinde robot süpürgenin girmesi istenmeyen alanlar Sanal Duvar aksesuarı kullanarak belirlenebilir, böylece küçük kazalar önlenebilir. Roomba i, j ve s serilerinde bu işlem aksesuar kullanmadan uygulama üzerinden uzak durulması gereken alan belirlemesi ile de gerçekleştirilebilir. Bebek, Evcil Hayvan Gibi Evin Meraklı Üyelerine Karşı Kullanıcılar Ne Tür Önlemler Almalı?

Bebekler ve evcil hayvanlar robot süpürgeyi tuşlarına basarak durdurabilir ve bu istenmeyen durumlara yol açabilir. Evde gezinen meraklı dostlar ve evin keşfetmeyi seven küçük üyeleri için Roomba i / s / j serisi robotlarda çocuk ve evcil hayvan kilidi, iRobot Home uygulaması aracılığıyla aktif edilebilir, böylece tüm tuşlar kilitlenir ve güvenli temizlik devam eder.

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