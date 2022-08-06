Amazon, akıllı robot süpürge firması iRobot'u satın alıyor

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Ülkemizde 2019 yılında resmi olarak giren iRobot, Amazon tarafından satın alınıyor. Robotik süpürgelere öncülük etmesiyle tanınan firma, özelikle Roomba modeli ile milyonlarca satış gerçekleştirmişti.

Amazon'un ise popüler ev robotik firmasına biçtiği değer 1.7 milyar dolar. Satın alımın tamamı nakit olarak gerçekleşecekken halihazırda iRobot'un CEO'su ve aynı zamanda kurucu ortağı olan Colin Angle, aynı pozisyonda görevine devam edecek.

Amazon robotik teknoloji alanında büyümek istiyor

Amazon'un robotik alanında ilk yatırımı iRobot değil. Firma 2012 yılında otonom robotlar üreten Kiva Systems'i satın almıştı. O zamandan bu yana Amazon Robotics bölümü yalnızca depo ve kargo alanlarına odaklandı. Geçtiğimiz yıl ise Amazon Astro akıllı ev robotu piyasaya sürülerek firmanın vizyonu genişletilmiş oldu.

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Amazon ve iRobot'un yakınlaşması ise Roomba robot süpürgesinin Alexa ve AWS sunucularını kullanmaya başlaması sayesinde son birkaç yılda giderek daha yakın bir hale geldi. Son olarak ise bu yakınlaşma süreci önemli bir ortaklığa büründü.

iRobot, 1990 yılında MIT'den Colin Angle, Rodney Brooks ve Helen Greiner tarafından kuruldu. Kurucu ortakların ikisi farklı alanlarda yoğunlaşarak kendi yollarında ilerlerken Angle ise şirketini bu zamana kadar getirdi. 2002 yılında Roomba robot süpürgesini tanıtan firma 2020 yılına kadar toplamda bu marka altında 30 milyon satış gerçekleştirdi.

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