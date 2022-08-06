Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon, akıllı robot süpürge firması iRobot'u satın alıyor

    Akıllı robot süpürge markası iRobot, Roomba modeli ile sektöre öncülük etmişti. Alanında öncü olan firmanın şimdi ise Amazon tarafından satın alınacağı açıklandı.
    Oy Ver

    amazon irobot'u satın aldı
    Tam Boyutta Gör

    Ülkemizde 2019 yılında resmi olarak giren iRobot, Amazon tarafından satın alınıyor. Robotik süpürgelere öncülük etmesiyle tanınan firma, özelikle Roomba modeli ile milyonlarca satış gerçekleştirmişti. 

    Amazon'un ise popüler ev robotik firmasına biçtiği değer 1.7 milyar dolar. Satın alımın tamamı nakit olarak gerçekleşecekken halihazırda iRobot'un CEO'su ve aynı zamanda kurucu ortağı olan Colin Angle, aynı pozisyonda görevine devam edecek.

    Amazon robotik teknoloji alanında büyümek istiyor

    Amazon'un robotik alanında ilk yatırımı iRobot değil. Firma 2012 yılında otonom robotlar üreten Kiva Systems'i satın almıştı. O zamandan bu yana Amazon Robotics bölümü yalnızca depo ve kargo alanlarına odaklandı. Geçtiğimiz yıl ise Amazon Astro akıllı ev robotu piyasaya sürülerek firmanın vizyonu genişletilmiş oldu.

    Amazon ve iRobot'un yakınlaşması ise Roomba robot süpürgesinin Alexa ve AWS sunucularını kullanmaya başlaması sayesinde son birkaç yılda giderek daha yakın bir hale geldi. Son olarak ise bu yakınlaşma süreci önemli bir ortaklığa büründü.

    iRobot, 1990 yılında MIT'den Colin Angle, Rodney Brooks ve Helen Greiner tarafından kuruldu. Kurucu ortakların ikisi farklı alanlarda yoğunlaşarak kendi yollarında ilerlerken Angle ise şirketini bu zamana kadar getirdi. 2002 yılında Roomba robot süpürgesini tanıtan firma 2020 yılına kadar toplamda bu marka altında 30 milyon satış gerçekleştirdi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Manchester City'den akıllı atkı

    Profil resmi
    ccguven 1 gün önce

    Tktok dan aldıgımız haberlere göre bu işin arkasında bll geyts vaa.

    Profil resmi
    Sonic.Storm 3 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 5 gün önce

    Çok güzel yaw

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M33
    Samsung Galaxy M33
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5 V16.7
    Monster Abra A5 V16.7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız