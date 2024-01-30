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    Anlık Bildirim

    Amazon, 1.4 milyar dolarlık iRobot satın alımından vazgeçti

    Amazon, 1.4 milyar dolar karşılığında robot süpürge üreticisi iRobot'u satın almaktan vazgeçti. Kararın ardından iRobot, yüzlerce çalışanını etkileyen önemli işten çıkarmalar ve ayrılıklar duyurdu.
    Amazon, 1.4 milyar dolarlık iRobot satın alımından vazgeçti Tam Boyutta Gör
    E-ticaret devi Amazon ve robot süpürge üreticisi iRobot, Avrupa Birliği rekabet otoritelerinin aylardır süren incelemelerinin ardından, aralarındaki 1.4 milyar dolarlık birleşme anlaşmasından vazgeçtiklerini açıkladı.

    Avrupa Komisyonu, anlaşmanın rekabet üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin endişelerini dile getirerek resmi bir soruşturma başlatmıştı. Anlaşmanın rafa kaldırılmasının ardından iRobot, işgücünün yüzde 31'ini (350 çalışan) etkileyen önemli işten çıkarmalar duyurdu. iRobot'un kurucusu ve CEO'su Colin Angle da görevinden ayrılıyor.

    Amazon, 1.4 milyar dolarlık iRobot satın alımından vazgeçti Tam Boyutta Gör

    Veto ihtimali yüksekti

    Şirketler AB'den gelen baskıya değinmeseler de muhtemel bir vetoya dair işaretler vardı. Amazon ve iRobot, olası mevzuat değişikliklerine rağmen daha fazla sorun yaşamamak adına anlaşmayı sonlandırmayı tercih etti. Anlaşma, AB'deki kadar dikkat çekmese de ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC)tarafından da incelemeye alınmıştı.

    Amazon, birleşmenin iptal edilmesinin inovasyonu ve rekabetçi fiyatlandırmayı engelleyeceğini savunarak düzenleyicileri eleştirdi. Amazon'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşaviri David Zapolsky yaptığı açıklamada "Bu karar tüketicileri, hayatlarını daha kolay ve daha keyifli hale getireceğinden emin olduğumuz daha hızlı yeniliklerden ve daha rekabetçi fiyatlardan mahrum bırakacak" ifadelerini kullandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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