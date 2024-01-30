Amazon, 1.4 milyar dolarlık iRobot satın alımından vazgeçti

Avrupa Komisyonu, anlaşmanın rekabet üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin endişelerini dile getirerek resmi bir soruşturma başlatmıştı. Anlaşmanın rafa kaldırılmasının ardından iRobot, işgücünün yüzde 31'ini (350 çalışan) etkileyen önemli işten çıkarmalar duyurdu. iRobot'un kurucusu ve CEO'su Colin Angle da görevinden ayrılıyor.
Veto ihtimali yüksekti
Şirketler AB'den gelen baskıya değinmeseler de muhtemel bir vetoya dair işaretler vardı. Amazon ve iRobot, olası mevzuat değişikliklerine rağmen daha fazla sorun yaşamamak adına anlaşmayı sonlandırmayı tercih etti. Anlaşma, AB'deki kadar dikkat çekmese de ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC)tarafından da incelemeye alınmıştı.
Amazon, birleşmenin iptal edilmesinin inovasyonu ve rekabetçi fiyatlandırmayı engelleyeceğini savunarak düzenleyicileri eleştirdi. Amazon'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşaviri David Zapolsky yaptığı açıklamada "Bu karar tüketicileri, hayatlarını daha kolay ve daha keyifli hale getireceğinden emin olduğumuz daha hızlı yeniliklerden ve daha rekabetçi fiyatlardan mahrum bırakacak" ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.