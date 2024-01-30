Amazon, 1.4 milyar dolarlık iRobot satın alımından vazgeçti

Tam Boyutta Gör E-ticaret devi Amazon ve robot süpürge üreticisi iRobot, Avrupa Birliği rekabet otoritelerinin aylardır süren incelemelerinin ardından, aralarındaki 1.4 milyar dolarlık birleşme anlaşmasından vazgeçtiklerini açıkladı.

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Avrupa Komisyonu, anlaşmanın rekabet üzerindeki potansiyel etkisine ilişkin endişelerini dile getirerek resmi bir soruşturma başlatmıştı. Anlaşmanın rafa kaldırılmasının ardından iRobot, işgücünün yüzde 31'ini (350 çalışan) etkileyen önemli işten çıkarmalar duyurdu. iRobot'un kurucusu ve CEO'su Colin Angle da görevinden ayrılıyor.

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Veto ihtimali yüksekti

Şirketler AB'den gelen baskıya değinmeseler de muhtemel bir vetoya dair işaretler vardı. Amazon ve iRobot, olası mevzuat değişikliklerine rağmen daha fazla sorun yaşamamak adına anlaşmayı sonlandırmayı tercih etti. Anlaşma, AB'deki kadar dikkat çekmese de ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC)tarafından da incelemeye alınmıştı.

Amazon, birleşmenin iptal edilmesinin inovasyonu ve rekabetçi fiyatlandırmayı engelleyeceğini savunarak düzenleyicileri eleştirdi. Amazon'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Hukuk Müşaviri David Zapolsky yaptığı açıklamada "Bu karar tüketicileri, hayatlarını daha kolay ve daha keyifli hale getireceğinden emin olduğumuz daha hızlı yeniliklerden ve daha rekabetçi fiyatlardan mahrum bırakacak" ifadelerini kullandı.

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