Evren bilim dünyasının düşündüğünden çok daha hızlı genişliyor

Coma (Saç) gökada kümesinin uzun süreli incelemesi, evrenin genişleme hızının düşündüğümüzden çok daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı. Bu keşif sadece yıllardır doğru kabul edilen teorik modelleri haksız çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut fizik kurallarıyla açıklanamayacak, çözülmesi gereken yeni bir denklem yaratıyor. Bu yüzden bilim dünyasının mevcut varsayımlar üzerine kurduğu kozmolojik modelleri şimdi en baştan gözden geçirmesi gerekiyor.
Hubble Gerilimi Artık Bir Krize Dönüştü
Evrenin genişleme hızını belirtmek için kullanılan Hubble sabitinin tutarsız olabileceği gerçeği aslında bir süredir bilim dünyasında tartışılıyordu. Çünkü daha önce yapılan bazı gözlemler de buna işaret ediyordu. Ancak Hubble gerilimi (Hubble tension) olarak bilinen bu tutarsızlık bugüne kadar net bir şekilde ortaya koyulamamıştı. Geçtiğimiz günlerde Astrophysical Journal Letters'ta yayımlanan araştırma, bu konuda şu ana kadar ortaya koyulan en somut çalışmalardan biri oldu. Bu konuda artık çok daha güçlü deliller olduğunu söyleyen bilim insanı Dan Scolnic, Hubble gerilimine atıfta bulunarak "Gerilim artık bir krize dönüştü." diyor.
Duke Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmanın başındaki isimlerden olan Dan Scolnic, "Bu, bir bakıma kozmoloji modelimizin bozuk olabileceğini gösteriyor." diyerek bu keşfin ne kadar büyük sonuçları olabileceğini ortaya koyuyor.
Saç Kümesi'nin merkezinin Dünya'ya uzaklığını 320 milyon ışık yılı olarak belirleyen ekip, daha önceki hesaplamalara ve gözlemlere uyuşan bu ölçüm ile birlikte ilk basamağı üzerine kurabilecekleri son derece güvenilir bir çapa noktasına ulaşmış oldular. Daha sonra, emin olunan bu uzaklık baz alınarak merdivenin sonraki adımlarına geçildi. Bu aşamada, Hubble sabiti için megaparsek başına saniyede 76,5 kilometre değerine ulaşıldı. Bu da evrenin her 3.26 milyon ışık yılında saniyede 76,5 kilometre daha hızlı genişlediği anlamına geliyor. Bu sayılar, son yıllarda Hubble sabitinin yanlış olduğunu söyleyen diğer çalışmaların sonuçlarıyla neredeyse birebir örtüşüyor. Yıllardır bilim dünyası tarafından doğru olarak kabul edilen Hubble sabitine ise ters düşüyor.
Dan Scolnic, bilim dünyasının bu yeni gerçeklikle yüzleşmesi gerekeceğini söylüyor. Ne var ki bu konuda hâlâ bir uzlaşıya varılmış değil. Scolnic ve onun gibi pek çok bilim insanı Hubble sabitinin yanlış olduğu konusunda artık ikna olmuş olsa da bu konuda tüm meslektaşlarını henüz ikna edebilmiş değiller.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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