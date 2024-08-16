Dünyanın en güçlü uzay teleskobu ile evrenin genişleme hızı ölçülüyor

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, bilim insanlarına evrenin sırlarını açığa çıkarma konusunda eşi görülmemiş fırsatlar sunmaya devam ediliyor. Kara delik birleşimlerinden protoplanet disklerine kadar pek çok konuda derinlemesine veri sağlayan bu teleskop, şimdi de evrenin genişleme hızını her zamankinden daha hassas bir şekilde ölçmeye yardımcı olacak. Bu çalışma, "Hubble gerilimi" olarak bilinen problemi çözebilir ve bu gerilimin aslında var olmadığını kanıtlayabilir.
Hubble gerilimi ortadan kalkabilir
Evrenin genişlemekte olduğunu neredeyse bir asırdır biliyoruz. 1929 yılında astronom Edwin Hubble, daha uzak nesnelerin bizden daha hızlı uzaklaştığını keşfettiğinden beri, bilim insanları bu genişleme hızını, yani Hubble sabitini, tam olarak belirlemekte zorluk çekiyor. Bu değer, evrenin toplam yaşı ve zaman içindeki evrimi üzerinde büyük etkilere sahip. Bugüne kadar elde edilen sonuçlar dramatik bir şekilde farklı görünmese de, bu küçük farklar milyarlarca ışık yılı boyunca değerlendirildiğinde, astronomik anlamda büyük sonuçlar doğurabiliyor.
Üç farklı yöntemde aynı sonuca ulaşıldı
Wendy Freedman’a göre üç farklı yıldız türünden elde edilen bu uyum, doğru yolda olduklarının bir göstergesi. Bu değer, kozmik mikrodalga arka plan hesaplamasının hata payı içinde yer alıyor. Bu da, önceki analizlerdeki yüksek değerlerin sınırlı veri nedeniyle ortaya çıktığını, ancak Webb’in keskin kızılötesi gözlerinin daha doğru ölçümler yapabildiğini gösteriyor.
Hubble gerilimi tamamen ortadan kalkmış değil. Çalışma henüz hakem değerlendirmesinden geçmedi, ancak arXiv sunucusunda ön baskı olarak mevcut ve Astrophysical Journal’da yayınlanmak üzere gönderildi. Gelecekte Webb ve diğer yeni nesil teleskoplarla yapılacak gözlemler, Hubble sabitini doğrulamak ve gerilimi sonlandırmak için kritik öneme sahip olacak gibi duruyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99962/worlds-most-powerful-space-telescope-measures-expansion-rate-of-the-universe/index.html https://news.uchicago.edu/story/new-webb-telescope-data-suggests-our-model-universe-may-hold-after-all https://arxiv.org/abs/2408.06153 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.