Yeni bir Miami Vice filmi geliyor; Top Gun: Maverick'in yönetmeni çekecek

80'lerin en popüler dizilerinden olan Miami Vice, daha önce 2006 yılında bir filme uyarlanmıştı. Usta yönetmen Michael Mann'in yönettiği bu filmin başrollerinde Colin Farrell ve Jamie Foxx vardı. Bu yeni versiyon henüz hazırlık sürecinin ilk aşamasında olduğu için bu kez başrolleri kimlerin üstleneceği henüz belirlenmedi. Ancak yine iki yıldız isimle anlaşılacağına şüphe yok.
Miami Vice, İki Narkotik Dedektifinin Macelarını Konu Alıyor
Miami Vice serisi, Miami'de gizli görevlerde çalışan narkotik dedektifleri Sonny Crockett ve Ricardo Tubbs’un maceralarını konu alıyor. Organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadele eden ikili, bu tehlikeli görevler için Miami'nin ışıltılı yeraltı dünyasına dalıyor. Suç dünyasıyla bu kadar iç içe olmak, zamanla onları da daha kuralsız kişilere dönüştürüyor.
Büyük bütçeli F1 filmini kısa süre önce tamamlayan Joseph Kosinksi, Miami Vice'a geçmeden önce UFO fenomenine odaklanan bir film çekecek. Ancak yönetmenin bir sonraki filminin Miami Vice olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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