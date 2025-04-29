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    Yeni bir Miami Vice filmi geliyor; Top Gun: Maverick'in yönetmeni çekecek

    80'lerin ikonik dizilerinden olan Miami Vice'ın yeni bir film uyarlaması hazırlanıyor. Bu yeni versiyonu, Top Gun: Maverick ile dikkat çeken Joseph Kosinski yönetecek.   

    Miami Vice filmi Tam Boyutta Gör
    80'lerin ikonik filmlerinden olan Top Gun'a yıllar sonra başarılı bir devam filmi çeken Joseph Kosinski, şimdi bir benzeri Miami Vice'a da yapmaya çalışacak. Yeni bir Miami Vice filmine yeşil ışık yakan Universal stüdyosu, bu projeyi Kosinski'ye emanet etti. Senaryoyu yazması içinse, Nightcrawler'ın Oscar adayı senaristi Dan Gilroy ile anlaşıldı.

    80'lerin en popüler dizilerinden olan Miami Vice, daha önce 2006 yılında bir filme uyarlanmıştı. Usta yönetmen Michael Mann'in yönettiği bu filmin başrollerinde Colin Farrell ve Jamie Foxx vardı. Bu yeni versiyon henüz hazırlık sürecinin ilk aşamasında olduğu için bu kez başrolleri kimlerin üstleneceği henüz belirlenmedi. Ancak yine iki yıldız isimle anlaşılacağına şüphe yok.

    Miami Vice, İki Narkotik Dedektifinin Macelarını Konu Alıyor

    Miami Vice serisi, Miami'de gizli görevlerde çalışan narkotik dedektifleri Sonny Crockett ve Ricardo Tubbs’un maceralarını konu alıyor. Organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve yolsuzlukla mücadele eden ikili, bu tehlikeli görevler için Miami'nin ışıltılı yeraltı dünyasına dalıyor. Suç dünyasıyla bu kadar iç içe olmak, zamanla onları da daha kuralsız kişilere dönüştürüyor.

    Büyük bütçeli F1 filmini kısa süre önce tamamlayan Joseph Kosinksi, Miami Vice'a geçmeden önce UFO fenomenine odaklanan bir film çekecek. Ancak yönetmenin bir sonraki filminin Miami Vice olması bekleniyor.

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