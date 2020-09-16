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    Excalibur Arena PUBG Lite Solo Turnuvası başlıyor

    Amatör ve profesyonel oyun severleri bir araya getirmek amacıyla oluşturulan “Excalibur Arena” ilk turnuvasını PUBG ile birlikte DLive platformunda gerçekleştiriyor!
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Excalibur Arena PUBG Lite Solo Turnuvası başlıyor
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    Casper’ın oyuncu dünyasındaki markası Excalibur ve canlı yayın video platformu Dlive ortaklığında espor tutkunlarına yönelik olarak Exalibur Arena PUBG Lite Solo Turnuvası başlıyor.

    Excalibur Arena PUBG Lite Solo Turnuvası nedir?

    Amatör ve profesyonel oyun severleri bir araya getiren Excalibur Arena programının ilk turnuvası olma özelliğine sahip PUBG Lite Solo hem katılanlara hem de izleyenlere pek çok ödül kazanma şansı veriyor.

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    Türkiye’den 18 yaşın üzerinden tüm oyuncuların katılabileceği turnuva; 19 Eylül 2020 tarihinde başlıyor. Toplam 2400 oyuncu 4 hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri 100’er kişilik gruplarda rekabet edecek. Her hafta, haftanın en iyi 25 oyuncusu final haftasına kalacak ve son hafta en iyi 100 oyuncu arasında da final gerçekleşecek.

    Yarışmanın birincisine oyun dünyasının güçlü markası Excalibur’un G770 modeli hediye ediliyor. İlk 10’a giren kişiler de toplamda 10.000 TL’lik nakit ödül kazanacak. Ayrıca katılan ilk 1500 kişiye, üst tura çıkanlara, elenenlere çeşitli oyun içi eşya ödülleri dağıtılacak.

    19 Eylül Cumartesi günü başlayacak turnuva DLive platformundan canlı olarak yayınlanacak. İzleyicilerin de hediyeler kazanacağı Excalibur Arena’da, bir kişiye Casper VIA G4 cep telefonu ve tüm izleyicilere 50 PUBG Lite oyun içi kozmetik kodu hediye edilecek. Toplamda 30.000 TL değerinde ödül dağıtılmış olacak. 17 Eylül’e kadar kayıtların alınacağı turnuva hakkında detaylı bilgiye https://www.casper.com.tr/excalibur-arena adresinden ulaşabilirsiniz.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bay Robot ( tunc) 56 dk.
    Oyunu aylarca güncellemediler sandık getirmediler 7/24 hileciler cirit attı ban atmadılar...



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