Excalibur G780 oyuncu dizüstü modeli satışa çıktı

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Casper’ın oyuncu donanımları pazarındaki iddialı ürünlerinden Excalibur serisi; bu hafta en yeni Intel işlemciler ve Nvidia GeForce ekran kartları ile donatılmış G780 modelini oyuncuların beğenisine sundu.

Excalibur G780 neler sunuyor?

17 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan G780 modeli 300 nit parlaklık değerine ulaşıyor ve 144Hz tazleme hızı sunuyor. Bir miktar ince çerçeveler daha kompakt bir gövdeye imkan tanımış. Tepki süresi ise 3ms.

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Onuncu nesil Intel H serisi işlemcilerle güçlendirilen dizüstü modelinde Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 4GB ve RTX 2060 6GB ekran kartı seçenekleri sunulmuş. 64GB’a kadar DDR4 2933MHz bellek, 1TB’a kadar HDD ve 4 TB’a kadar SSD tercihleri mevcut. Donanım akıllı turbo soğutma sistemi ile korunuyor.

2 adet 2W stereo hoparlör Dolby Digital ile desteklenmiş. Klavye üzerindeki RGB aydınlatma ise 3 farklı bölgeye ayrılmış. Gövde ile birlikte dizüstü toplamda 2.5Kg ağırlığa ulaşıyor.

WiFi 6 ile yüksek kapasiteli kablosuz bağlantılar kurabilen cihazda FreeDOS ve Windows 10 işletim sistemleri tercih edilebiliyor. Windows 10’lu sistemlerde Office 365 ve oyuncu faresi hediye ediliyor. 8799TL seviyesinden başlayan fiyatlar 29999TL seviyesine kadar çıkıyor.

https://www.casper.com.tr/excalibur-g780-satin-al

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