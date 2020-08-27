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    Excalibur G780 oyuncu dizüstü modeli satışa çıktı

    Excalibur G780 oyuncu dizüstü modelinde onuncu nesil Intel H serisi işlemciler, Nvidia GeForce ekran kartları, 64GB’a kadar RAM ve 4TB’a kadar SSD yer alıyor.
    18 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Excalibur G780 oyuncu dizüstü modeli satışa çıktı
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    Casper’ın oyuncu donanımları pazarındaki iddialı ürünlerinden Excalibur serisi; bu hafta en yeni Intel işlemciler ve Nvidia GeForce ekran kartları ile donatılmış G780 modelini oyuncuların beğenisine sundu.

    Excalibur G780 neler sunuyor?

    17 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan G780 modeli 300 nit parlaklık değerine ulaşıyor ve 144Hz tazleme hızı sunuyor. Bir miktar ince çerçeveler daha kompakt bir gövdeye imkan tanımış. Tepki süresi ise 3ms.

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    Onuncu nesil Intel H serisi işlemcilerle güçlendirilen dizüstü modelinde Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 4GB ve RTX 2060 6GB ekran kartı seçenekleri sunulmuş. 64GB’a kadar DDR4 2933MHz bellek, 1TB’a kadar HDD ve 4 TB’a kadar SSD tercihleri mevcut. Donanım akıllı turbo soğutma sistemi ile korunuyor.

    2 adet 2W stereo hoparlör Dolby Digital ile desteklenmiş. Klavye üzerindeki RGB aydınlatma ise 3 farklı bölgeye ayrılmış. Gövde ile birlikte dizüstü toplamda 2.5Kg ağırlığa ulaşıyor.

    WiFi 6 ile yüksek kapasiteli kablosuz bağlantılar kurabilen cihazda FreeDOS ve Windows 10 işletim sistemleri tercih edilebiliyor. Windows 10’lu sistemlerde Office 365 ve oyuncu faresi hediye ediliyor. 8799TL seviyesinden başlayan fiyatlar 29999TL seviyesine kadar çıkıyor.



    https://www.casper.com.tr/excalibur-g780-satin-al Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    cevreseldonanım 4 sa.
    hacı bu excalibur serisi gerçekten efsane oldu yani önceden casper normal bir bilgisayar kategorisindeyken şimdi adı olsun performansı olsun 3e katladı benim gözümde diyebilirim.
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 5 sa.
    GTX 1660 TI'ın bilmediğimiz 4 Gb'lık versiyonu mu varmış? O 1650 TI olmasın.
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    DenzeL_28 (Kürşat BİNGÖL) 14 sa. (düzenlendi)
    İşlemcinin içindeki dahili gpuya kilit koyan ve bilgisayarı sürekli masaüstü tarayıcı vb kullanımda 2060 vb ekran kartıyla çalışmaya mahkum eden firma, Excalibur g780 alan yakın bir arkadaşımdan tecrübe edindik. rezalet işlevsiz biosuna girip dahili gpu ayarı varmı vb bakalım dedik biosu görseniz tarih saat, sata portları hariç ayar yapacağınız birşey yok :(
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    ssbrutality (Okan Günaydın ) 15 sa.
    casper ne ya
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    wes4clarriker 15 sa.
    @SPeaky hocam son yıllarda imajını düzeltti diyorlardı ama ne kadar doğru bilemem
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    sniper23 (Enes Şahinler) 16 sa.
    Intel olması otomatik olarak laptopu öldürdü. Artık başka sefere.
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    SPeaky 17 sa.
    Casper eskiden hiç önerilmezdi çok temkinli yaklaşılırdı Casper marka laptoplara. Hala öyle mi ? Yani acaba Excalibur serisi laptop alsam pişman eder mi ya da kısa ömürlü falan mı olur.
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