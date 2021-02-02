Excalibur Valorant turnuvasına katılım rekor düzeyde oldu

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Nvidia GeForce ve Excalibur sponsorluğunda Ocak ayında başlayan Reflex Masters #2 Valorant Turnuvası tamamlandı. Turnuvanın büyük finali rekor sayıda izleyicinin katılımıyla sona erdi.

Nvidia ve Excalibur sponsorluğunda

NVIDIA’nın Valorant oyununda da etkinleştirilebilen ve sistem gecikmesini düşürerek rekabetçi oyuncuların avantajını korumaya yönelik Reflex isimli teknolojisinden ilham alan ve “Excalibur, Oyunda Güç Budur!” mesajları ile başlanan turnuvaya geniş katılım oldu. Her seviyeden oyuncuya açık olarak başlayan turnuva, 4 açık eleme ile 1000'den fazla oyuncuya kaliteli bir rekabet ortamı sundu.

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Açık elemelerde belirlenen en iyi 16 takım, 29 Ocak'taki grup aşamalarında 4 ayrı grupta, gruplarının birincisi olmak için mücadele ettiler. Bu aşamada birinci olan Anka E-Sports, Unity Esports, Zero Zone ve Dark Passage takımları, 30 Ocak'ta çiftli eleme usulü düzenlenen finalde kıyasıya bir rekabet sergilediler.

Turnuvanın büyük finalinde Anka E-Sports, ilk turda karşılaştığı Unity Esports takımı ile finalde tekrar karşılaştı. Seriye ilk mağlubiyetinden dolayı 1-0 yenik başlayan Unity Esports, finalin ilk maçında rakibini son dakikalarda gerçekleştirdiği geri dönüş ile zorlasa da, büyük finalin kazananı namağlup olarak Anka E-Sports oldu.

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Ferit "Wtcn" Karakaya, Kemal "KendineMuzisyen" Can Parlak ve Semih "Legoo" Selvi ’nin eğlenceli sunumuyla twitch.tv/wtcn kanalında yayımlanan büyük finaller; profesyonel arena dışında Türkiye'de en fazla ilgi gören yayınlardan biri oldu ve aynı gün içerisinde düzenlenen global Valorant yayınlarını geçti!

2 saatlik sürede 280.000'den fazla izlenme, 26.550 maksimum izleyici ve 20.000'den fazla ortalama izleyici sayısına ulaşıldı. Etkinlik 1 Şubat Pazartesi twitch.tv/kendinemuzisyen kanalında; turnuvanın şampiyonu Anka E-Sports ve turnuvanın sunucuları Wtcn, KendineMuzisyen, Legoo'nun yer aldığı takım arasındaki gösteri maçı ile sona erdi.

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