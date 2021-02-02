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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Excalibur Valorant turnuvasına katılım rekor düzeyde oldu

    Reflex Masters #2 Valorant Turnuvası 2 saatlik sürede 280.000'den fazla izlenme, 26.550 maksimum izleyici ve 20.000'den fazla ortalama izleyici sayısına ulaştı.
    02 Şubat 2021, 16:00 (2 hf.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Excalibur Valorant turnuvasına katılım rekor düzeyde oldu
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    Nvidia GeForce ve Excalibur sponsorluğunda Ocak ayında başlayan Reflex Masters #2 Valorant Turnuvası tamamlandı. Turnuvanın büyük finali rekor sayıda izleyicinin katılımıyla sona erdi.

    Nvidia ve Excalibur sponsorluğunda

    NVIDIA’nın Valorant oyununda da etkinleştirilebilen ve sistem gecikmesini düşürerek rekabetçi oyuncuların avantajını korumaya yönelik Reflex isimli teknolojisinden ilham alan ve “Excalibur, Oyunda Güç Budur!” mesajları ile başlanan turnuvaya geniş katılım oldu. Her seviyeden oyuncuya açık olarak başlayan turnuva, 4 açık eleme ile 1000'den fazla oyuncuya kaliteli bir rekabet ortamı sundu.

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    Açık elemelerde belirlenen en iyi 16 takım, 29 Ocak'taki grup aşamalarında 4 ayrı grupta, gruplarının birincisi olmak için mücadele ettiler. Bu aşamada birinci olan Anka E-Sports, Unity Esports, Zero Zone ve Dark Passage takımları, 30 Ocak'ta çiftli eleme usulü düzenlenen finalde kıyasıya bir rekabet sergilediler.

    Turnuvanın büyük finalinde Anka E-Sports, ilk turda karşılaştığı Unity Esports takımı ile finalde tekrar karşılaştı. Seriye ilk mağlubiyetinden dolayı 1-0 yenik başlayan Unity Esports, finalin ilk maçında rakibini son dakikalarda gerçekleştirdiği geri dönüş ile zorlasa da, büyük finalin kazananı namağlup olarak Anka E-Sports oldu.

    Excalibur Valorant turnuvasına katılım rekor düzeyde oldu
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    Ferit "Wtcn" Karakaya, Kemal "KendineMuzisyen" Can Parlak ve Semih "Legoo" Selvi ’nin eğlenceli sunumuyla twitch.tv/wtcn kanalında yayımlanan büyük finaller; profesyonel arena dışında Türkiye'de en fazla ilgi gören yayınlardan biri oldu ve aynı gün içerisinde düzenlenen global Valorant yayınlarını geçti!

    2 saatlik sürede 280.000'den fazla izlenme, 26.550 maksimum izleyici ve 20.000'den fazla ortalama izleyici sayısına ulaşıldı. Etkinlik 1 Şubat Pazartesi twitch.tv/kendinemuzisyen kanalında; turnuvanın şampiyonu Anka E-Sports ve turnuvanın sunucuları Wtcn, KendineMuzisyen, Legoo'nun yer aldığı takım arasındaki gösteri maçı ile sona erdi.



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    Springheel Jack 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    çok güzel bir turnuvaydı özellikle final müsabakalarındaki çekişme harikaydı. anka'yı tebrik etmek lazım hızla yükseliyorlar. bi arkdaş reklam veriliyor diye foruma yükselmiş eğer bir gün ödemeyi sen yaparsan bir daha burada reklam yapılmasın diye muhtemelen yapmazlar. insanların ekmeklerine göz dikmekten vazgeçin rahat bırakın insanları
    çok güzel bir turnuvaydı özellikle final müsabakalarındaki çekişme harikaydı. anka'yı tebrik etmek lazım hızla yükseliyorlar. bi arkdaş reklam veriliyor diye fo...
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    ercumendbehzad 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok eğlenceli bir turnuvaydı. Excalibur kullanıcısı olarak kendilerine teşekkür ediyorum daha çok bu turnuvalarda boy göstermeleri gerekir diye düşünüyorum.
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sırf reklam veriyorlar diye forumun %99'unun ilgilenmediği bir konuyu haber yapmanız çok saçma, forum kalitesini yerlerde. Son yıllarda ciddi kullanıcı sayısı kaybettiniz, böyle giderse 10 yıl sonra bu forum unutulup gidecek.
    Sırf reklam veriyorlar diye forumun %99'unun ilgilenmediği bir konuyu haber yapmanız çok saçma, forum kalitesini yerlerde. Son yıllarda ciddi kullanıcı sayısı k...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    TansuSoykıran95 (Tansu Soykıran) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    casperı böyle turnuvalarda daha çok görmek istiyoruz. çok eğlenceli bir turnuvaydı emeği geçen herkese teşekkürler
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    himmetagbey 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    her reflex master turnuvasında heyecan biraz daha artıyo gerçekten. bu sefer anka ve unity güzel çıkış yaptılar. excalibur ve nvidia'ya teşekkürler
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    cevreseldonanım 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    final maçı çok çekişmeliydi gerçekten feritin sunumuda çok güzel oldu. güzel bir organizasyon oldu
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    ercumendbehzad 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok eğlenceli bir turnuvaydı. Excalibur kullanıcısı olarak kendilerine teşekkür ediyorum daha çok bu turnuvalarda boy göstermeleri gerekir diye düşünüyorum.
    Yanıtla +10
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    Springheel Jack 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    çok güzel bir turnuvaydı özellikle final müsabakalarındaki çekişme harikaydı. anka'yı tebrik etmek lazım hızla yükseliyorlar. bi arkdaş reklam veriliyor diye foruma yükselmiş eğer bir gün ödemeyi sen yaparsan bir daha burada reklam yapılmasın diye muhtemelen yapmazlar. insanların ekmeklerine göz dikmekten vazgeçin rahat bırakın insanları
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    3 3qzotix (bekir yıldız) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Sırf reklam veriyorlar diye forumun %99'unun ilgilenmediği bir konuyu haber yapmanız çok saçma, forum kalitesini yerlerde. Son yıllarda ciddi kullanıcı sayısı kaybettiniz, böyle giderse 10 yıl sonra bu forum unutulup gidecek.
    Yanıtla +9
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