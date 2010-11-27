Exceleram 8 katmanlı baskılı devre kullandığı Rippler serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu

Almanya merkezli bellek üreticisi Exceleram, yüksek performans ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı Rippler serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Modeline göre 8 katmanlı baskılı devre kullanılan yeni bellek kitleri, firma tarafından özel olarak tasarlanan soğutucu ile geliyorlar. Yine modeline göre Yeşil veya Siyah renkli baskılı devre kullanılan bellek kitleri özellikle Intel platformunu hedef alıyor ve 1600MHz'de görev yapıyorlar. Çift kanal için 4GB, üç kanal içinse 6GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile gelen Rippler serisi bellek kitlerinden Siyah PCB kullanılan modeller 6-8-6-24, diğer modeller ise 7-9-9-24 zamanlamalarıyla geliyor ve modellerin tamamı 1.65v geriliminde çalışıyorlar.

Exceleram'in Rippler serisi bellek kitlerine ait genel özellikler ve Avrupa satış fiyatları şu şekilde;

* ERB300A 4GB (2x2GB) PC3-12800 6-8-6-24 1.65V 8 Layer Black PCB 84.65 Avro

* ERB301A 6GB (3x2GB) PC3-12800 6-8-6-24 1.65V 8 Layer Black PCB 125.13 Avro

* ER3000A 4GB (2x2GB) PC3-12800 7-9-9-24 1.65V 63.18 Avro

* ER3001A 6GB (3x2GB) PC3-12800 7-9-9-24 1.65V 93.24 Avro