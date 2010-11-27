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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Exceleram 8 katmanlı baskılı devre kullandığı Rippler serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Almanya merkezli bellek üreticisi Exceleram, yüksek performans ve hız aşırtma tutkunları için hazırladığı Rippler serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu. Modeline göre 8 katmanlı baskılı devre kullanılan yeni bellek kitleri, firma tarafından özel olarak tasarlanan soğutucu ile geliyorlar. Yine modeline göre Yeşil veya Siyah renkli baskılı devre kullanılan bellek kitleri özellikle Intel platformunu hedef alıyor ve 1600MHz'de görev yapıyorlar. Çift kanal için 4GB, üç kanal içinse 6GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile gelen Rippler serisi bellek kitlerinden Siyah PCB kullanılan modeller 6-8-6-24, diğer modeller ise 7-9-9-24 zamanlamalarıyla geliyor ve modellerin tamamı 1.65v geriliminde çalışıyorlar.

Exceleram'in Rippler serisi bellek kitlerine ait genel özellikler ve Avrupa satış fiyatları şu şekilde;

* ERB300A 4GB (2x2GB) PC3-12800 6-8-6-24 1.65V 8 Layer Black PCB 84.65 Avro
* ERB301A 6GB (3x2GB) PC3-12800 6-8-6-24 1.65V 8 Layer Black PCB 125.13 Avro
* ER3000A 4GB (2x2GB) PC3-12800 7-9-9-24 1.65V 63.18 Avro
* ER3001A 6GB (3x2GB) PC3-12800 7-9-9-24 1.65V 93.24 Avro


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hacı.basat 9 yıl
Ramler bu fiyatlarla çok zor, ram piyasasına yazık oluyor, satıcı-üretici olarak kendileri dahi fahiş fiyattan gerçekten fayda mı görüyorlar, zarar mı? Oturup ciddi bir hesap yapsalar şu anki fiyatları yarısına kırarlar bence. Ramler ucuzken 16gb ram alıp 1 bilgisayara takıyordu millet, fiyatlar arttı, o fazla ramleri kâr koyup sattılar, dönemin kullanıcısı %100 kâr etti, ne biçim piyasaysa.
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gunescan 9 yıl
En üstteki iyiymiş gerçekten. 8 katlı pcb kullanan bi de geil black dragon'lar vardı değil mi? 1600 ve 2000 Mhz'de soğutmasız kullanılıyordu falan. Gerçi o tamamiyle katmandan değildi ama faydası da vardı heralde...
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OverClocK1ng 9 yıl
Şu en üstteki iyiymiş. Mushkin'in 1600 CAS6-8-6-24 ü gibi. Voltaj da aynı.
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Aysat 9 yıl
cellshock gibi çöker bu da yakında :)
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