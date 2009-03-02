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Expansys, HTC Touch Diamond II için ön sipariş almaya başladı

10 yıl
31,2b
1
22
Diğer
knight
Haber Editörü
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Expansys, HTC Touch Diamond II için ön sipariş almaya başladı
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İngiltere'nin en büyük satış sitelerinden Expansys, iki hafta önce Mobil Dünya Kongresi'nde HTC tarafından sergilenen Diamond II modelinin ön siparişini almaya başladı.

Yeni Diamond, 528 MHz saat hızındaki Qualcomm MSM7200A işlemcisinden güç alıyor ve Windows Mobile 6.1 işletim sistemini kullanıyor. HTC, ek olarak cihazda 288 MB RAM ve 512 MB ROM'a yer vermiş. Cihazın diğer teknik detaylarını sizler için kısaca özetleyecek olursak dört band GSM / HSDPA şebekesi desteği, 13.7 mm kalınlık, 3.2 inç WVGA dokunmatik ekran, hareket sensörü, 5 MP kamera, otomatik odaklama özelliği, FM radyo, WI-FI / GPS / Bluetooth bağlantıları ve 1100 mAh kapasiteli batarya gözlerden kaçmıyor.

Diamond II'nin fiyatı vergiler dahil 399 £ (~964 TL); tahminlenen çıkış tarihi ise 17 Nisan 2009 olarak belirlenmiş.

Teknik özellikler:

Şebeke: Quadband GSM / Dualband HSDPA
EDGE desteği: Var, 10. sınıf
HSDPA desteği: Var
İşletim sistemi:Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional
İşlemci: 528 MHz Qualcomm MSM7200A
RAM / ROM: 288 MB RAM / 512 MB ROM
Boyut ve ağırlık: 107.9 x 53.1 x 13.7 mm / 117.5 g gram
Ekran: 3.2 inç, 800x480 piksel, 65.536 renk dokunmatik TFT
Bellek: MicroSD desteği
Kamera: 5.0 Megapiksel, CMOS sensör, otomatik odaklama, video kaydı
FM radyo: Var, RDS desteği
Bluetooth: Var, v2.0
WI-FI: Var, 802.11 b/g
GPS: Var
Batarya: 1100 mAh lityum iyon (360 saate kadar bekleme; 340 dakikaya kadar konuşma süresi)


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captainn41 10 yıl
arkadaşlar bu telefona nasıl sahip olabilriim.ben araştırdım ve almaya karar verdim...
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ayancıklı 10 yıl
Orjinalden alıntı: captainn41

arkadaşlar bu telefona nasıl sahip olabilriim.ben araştırdım ve almaya karar verdim...


hepsiburada.com/...
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Bradley Cooper 10 yıl
bu bizi aşar :D:D
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Skald 10 yıl
fiyatlar euro sterlin degil uye oldum : All prices on this page are in Euro (€).368 euro iyi fiyat aslinda:)kargo dahil ama gecmez gumrukten
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Vuze 10 yıl
ülkemizdeki fiyatını az çok tahmin edebiliyorum :))))
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Vipracing 10 yıl
İngiltere fiyatı (VAT iadesi ile) 825-850 TL arasında.Gayet kabul edilebilir seviyelerde.Kazık olan bizim ülke.
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00x men00 10 yıl
güzel alet ama bizde biraz uçarrrrrrrrrrrrrr
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onurkillinc 10 yıl
fiyatının neresi iyi anlamadım. Yurt dışı fiyatı bile 1400, garantisiz olarak almak isteyenler bile 1650 + kargo + KDV'ye alabilirler. Yok artık!
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max975 10 yıl
ülkemizde biraz zor alsanda servisi falan omaz başın ağrır.
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tazymazy35 10 yıl
fiyat bence çok iyi hd fiyatını düşünürsek. Ama nasıl getirteceğiz o sorun...
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