Expansys, HTC Touch Diamond II için ön sipariş almaya başladı

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İngiltere'nin en büyük satış sitelerinden Expansys, iki hafta önce Mobil Dünya Kongresi'nde HTC tarafından sergilenen Diamond II modelinin ön siparişini almaya başladı.

Yeni Diamond, 528 MHz saat hızındaki Qualcomm MSM7200A işlemcisinden güç alıyor ve Windows Mobile 6.1 işletim sistemini kullanıyor. HTC, ek olarak cihazda 288 MB RAM ve 512 MB ROM'a yer vermiş. Cihazın diğer teknik detaylarını sizler için kısaca özetleyecek olursak dört band GSM / HSDPA şebekesi desteği, 13.7 mm kalınlık, 3.2 inç WVGA dokunmatik ekran, hareket sensörü, 5 MP kamera, otomatik odaklama özelliği, FM radyo, WI-FI / GPS / Bluetooth bağlantıları ve 1100 mAh kapasiteli batarya gözlerden kaçmıyor.

Diamond II'nin fiyatı vergiler dahil 399 £ (~964 TL); tahminlenen çıkış tarihi ise 17 Nisan 2009 olarak belirlenmiş.

Teknik özellikler:



Şebeke: Quadband GSM / Dualband HSDPA

EDGE desteği: Var, 10. sınıf

HSDPA desteği: Var

İşletim sistemi:Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional

İşlemci: 528 MHz Qualcomm MSM7200A

RAM / ROM: 288 MB RAM / 512 MB ROM

Boyut ve ağırlık: 107.9 x 53.1 x 13.7 mm / 117.5 g gram

Ekran: 3.2 inç, 800x480 piksel, 65.536 renk dokunmatik TFT

Bellek: MicroSD desteği

Kamera: 5.0 Megapiksel, CMOS sensör, otomatik odaklama, video kaydı

FM radyo: Var, RDS desteği

Bluetooth: Var, v2.0

WI-FI: Var, 802.11 b/g

GPS: Var

Batarya: 1100 mAh lityum iyon (360 saate kadar bekleme; 340 dakikaya kadar konuşma süresi)