Facebook, hücresel bağlantıya sahip bir akıllı saat geliştiriyor

The Information'ın haberine göre Facebook, bir akıllı saat üzerinde çalışmalar yürütüyor. Geliştirilen akıllı saatin hem sağlık hem de mesajlaşma özelliklerine sahip olması bekleniyor. Projeye yakın isimlerden alınan bilgilere göre yeni Facebook akıllı saati Android işletim sistemini çalıştıracak.

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Facebook'un akıllı saati 2022'de gelebilir

The Information'ın raporu, projeye yakın dört anonim kaynağa dayanarak Facebook'un, akıllı saatine bir akıllı telefon olmadan da çalışabilmesi için hücresel bağlantı özelliği eklemeyi planladığını söylüyor. Facebook'un saati, Messenger ile entegrasyona sahip olabilir. Sağlık tarafında cihaz, kullanıcıların antrenmanları takip etmesine, eğitmenlerle iletişim kurmasına ve muhtemelen Peloton gibi mevcut hizmetlere bağlanmasına izin verebilir.

Facebook'un karşısındaki en büyük engel olarak tüketicilerin şirkete güvenmiyor olması yer alıyor. Veri gizliliği konusunda kötü bir üne sahip olan şirketin, kullanıcıların birçok kişisel verisine erişim sağlanabilecek bir akıllı saati piyasaya çıkaracağı ihtimali bile akıllara öncelikle güven sorununu getiriyor.

Facebook, sızdırılan bilgilere göre akıllı saat konusunda ileri derecede çalışmalar yürütüyor. Şirket ilk akıllı saatini önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Akıllı saatin fiyatının, maliyet ücretlerine yakın bir seviyede olması ve bu sayede pazarda rekabet edebilmesi bekleniyor.

https://www.engadget.com/facebook-watch-rumor-222419888.html

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