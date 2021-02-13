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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook, hücresel bağlantıya sahip bir akıllı saat geliştiriyor

    Facebook, projeye yakın kişiler tarafından sızdırılan bilgilere göre yeni bir akıllı saat üzerinde çalışmalar yürütüyor. Cihaz, önümüzdeki yıl piyasaya sürülebilir.
    13 Şubat 2021, 17:30 (4 gün)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook, hücresel bağlantıya sahip bir akıllı saat geliştiriyor

    The Information'ın haberine göre Facebook, bir akıllı saat üzerinde çalışmalar yürütüyor. Geliştirilen akıllı saatin hem sağlık hem de mesajlaşma özelliklerine sahip olması bekleniyor. Projeye yakın isimlerden alınan bilgilere göre yeni Facebook akıllı saati Android işletim sistemini çalıştıracak.

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    Facebook'un akıllı saati 2022'de gelebilir

    The Information'ın raporu, projeye yakın dört anonim kaynağa dayanarak Facebook'un, akıllı saatine bir akıllı telefon olmadan da çalışabilmesi için hücresel bağlantı özelliği eklemeyi planladığını söylüyor. Facebook'un saati, Messenger ile entegrasyona sahip olabilir. Sağlık tarafında cihaz, kullanıcıların antrenmanları takip etmesine, eğitmenlerle iletişim kurmasına ve muhtemelen Peloton gibi mevcut hizmetlere bağlanmasına izin verebilir.

    Facebook'un karşısındaki en büyük engel olarak tüketicilerin şirkete güvenmiyor olması yer alıyor. Veri gizliliği konusunda kötü bir üne sahip olan şirketin, kullanıcıların birçok kişisel verisine erişim sağlanabilecek bir akıllı saati piyasaya çıkaracağı ihtimali bile akıllara öncelikle güven sorununu getiriyor.

    Facebook, sızdırılan bilgilere göre akıllı saat konusunda ileri derecede çalışmalar yürütüyor. Şirket ilk akıllı saatini önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planlıyor. Akıllı saatin fiyatının, maliyet ücretlerine yakın bir seviyede olması ve bu sayede pazarda rekabet edebilmesi bekleniyor.



    https://www.engadget.com/facebook-watch-rumor-222419888.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    4 435 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Zikerberg’in saatini beleş olsa takmam. Hiç bir programını kullanmıyorum, kullanmam da.
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    volcy123 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Verilerimizi bir de akıllı saat olarak alalim istedi zakırbörg herhalde.
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    sis651 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Niye Android işletim sistemi üstünde geliştiriyorsunuz ki? Facebook temalı Android Wear OS bir saat falan mı yapacaklar acaba?

    Nabız verilerimizi bile anlık olarak satar bunlar. :D
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    esmerbuyucu (E. B.) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Android 🗑
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