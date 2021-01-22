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    Huawei Mate X2'nin teknik detayları sızdırıldı: Android 10'u çalıştıracak

    Huawei'nin yaklaşmakta olan yeni katlanabilir telefonu Mate X2, içe katlanabilir bir yapıya sahip olacak. Telefon, Kirin 9000 yonga setinden güç alacak.
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Mate X2'nin teknik detayları sızdırıldı: Android 10'u çalıştıracak
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    Huawei'nin uzun zamandır katlanabilir yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Huawei Mate X2, şirketin ilk katlanabilir telefonu olan Mate X'in halefi olacak. Telefon, birkaç ay önce TENAA'da görüldü ve bazı teknik detayları ortaya çıktı. Son olarak DigitalChatStation yaklaşan katlanabilir akıllı telefonun özelliklerini çevrimiçi sızdırdı.

    Ayrıca Bkz. "Huawei, güncellediği AppGallery arayüzüyle kullanıcıların uygulamalara erişimini kolaylaştırıyor"

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    Huawei Mate X2 neler sunacak?

    Akıllı telefon, içe katlanabilir 8.01 inç büyüklüğünde 2.480 × 2.200 piksel çözünürlüklü bir ekrana sahip olacak. Ayrıca cihazın arkasında ikincil bir 6.45 inç büyüklüğünde 2.700 × 1.160 piksel ekran bulunacak.

    Huawei Mate X2'nin teknik detayları sızdırıldı: Android 10'u çalıştıracak

    Cihaz Kirin 9000 yonga setinden güç alacak ve Android 10'u çalıştıracak.

    Huawei Mate X2'de 50 MP birincil lens, 16 MP ikincil lens, 12 MP ve 8 MP sensör ile desteklenecek  dörtlü arka kamera kurulumu yer alacak. Kamera sistemi ayrıca 10x optik zoom sunacak. Telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlüğünde olacak.

    295 gram ağırlığında ve 161,8 x 145,8 x 8,2 mm boyutlarında olacak olan Huawei Mate X2, 66W hızlı şarj desteği ile 4.400mAh batarya bulunduracak.



    https://www.gsmarena.com/huawei_mate_x2_full_specs_tipped-news-47322.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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