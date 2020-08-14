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    Facebook, platin üye olarak Linux Vakfı'na dahil oldu

    Yıllarca birçok açık kaynak projesine katkıda bulunan Facebook, bünyesinde büyük teknoloji şirketlerini barındıran Linux Vakfı'na platin üye olarak dahil oldu.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook, platin üye olarak Linux Vakfı'na dahil oldu
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    Platin üyeleri arasında Google, Intel, Microsoft, Huawei, Qualcomm, Samsung gibi büyük şirketleri bulunduran bir konsorsiyum olan Linux Vakfı, bir yenisini daha bünyesine dahil etti. Biraz gecikmeli olduğu düşünülse de Facebook, Linux Vakfı'na platin üye olarak dahil oldu.

    Facebook uzun yıllardır açık kaynak üzerinde çalışmalar yapıyordu

    Linux Vakfı bir blog gönderisinde, Facebook'un açık kaynak üzerine çalıştığı çeşitli girişimleri listeledi. Listelenen çalışmalardan birisi, telekomünikasyon sağlayıcılarının ulaşılması zor alanlarda mobil ağları entegre etmesini kolaylaştırarak dünyanın uzak bölgelerine hızlı ve güvenilir internet hizmetleri getirmek için açık kaynaklı Telecom Infra Project (TIP) ile birlikte çalışan Facebook'un Bağlantı girişimini içeriyor.

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    Diğer girişimler arasında Facebook'un Data for Good programı ile dünya genelinde insanları etkileyen, COVID-19 gibi sorunları ele almak ve sorunun çözülmesine katkıda bulunmak amacıyla coğrafi verileri paylaşması yer alıyor. 

    Listelenen bir diğer girişim ise deepfake videoları tespit etmek için yeni yollar oluşturmaya teşvik eden bir yarışma olan Deepfake Detection Challenge.

    Ayrıca Bkz. "LTE güvenlik açığı, hackerların mobil çağrıları dinlemesine izin veriyor"

    Facebook'tan Kathy Kam konuya dair: " Linux Facebook'un erken dönem altyapısının bir kısmının omurgasını oluşturdu. Bu nedenle Linux Vakfına'na en üst düzeyde sponsor olma konusunda üzerimize düşeni yapmaktan heyecan duyuyoruz. Linux Vakfı, sadece Linux'un değil, aynı zamanda daha geniş açık kaynak ekosistemlerinde de devam eden başarısında önemli bir rol oynadı ve oynamaya devam ediyor. Facebook'ta misyonumuz, topluluk oluşturmaya ve dünyayı birbirine yakınlaştırmaya odaklanıyor. Açık kaynak, ilk günden itibaren bu misyon için kritik bir rol oynadı ve dünyanın en uzak noktalarına fırsat ve yenilik getirmeye yardımcı olmada önemli bir rol oynamaya devam ediyor. Bu sponsorluğun, Linux'u ve tüm açık kaynağı yıllarca başarılı bir şekilde sürdürme hedefini ilerleteceğini umuyoruz." ifadelerine yer verdi.



    Kaynakça https://www.linuxfoundation.org/blog/2020/08/facebooks-long-history-of-open-source-investments-deepens-with-platinum-level-linux-foundation-membership/ https://www.zdnet.com/article/facebook-joins-the-linux-foundation-as-a-platinum-member/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    eAkman (hic yok) 6 gün
    Simdi linuxculer dusunsun
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    lterlemez 6 gün
    Aha, hapı yuttuk demektir. Bakalım ne çakallıklar ekleyecekler Linux'a...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    agent1453 6 gün lterlemez
    Bir sitede windows 10 mod yapan birisi yazmış, linux a geçeyim de fanlar ses yapmasın :)
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