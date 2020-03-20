Facebook sonunda masaüstü kullanıcıları için karanlık modu sundu

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Facebook sonunda masaüstü kullanıcıları için karanlık modu kullanıma sundu. TechCrunch tarafından yayınlanan makaleye göre Facebook’taki kullanıcıların büyük çoğunluğu, bilgisayardan Facebook’a girdiğinde yeni arayüzle karşılaşacak. Bu arayüz, karanlık modu da içerecek ve ayarlar menüsünden aktive edilebilecek.

İlk olarak F8 geliştirici konferansında geçen Bahar zamanında bu tasarımdan bahseden Facebook, ancak şimdi uygulamaya geçebildi.

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Facebook’un yeni tasarımını beğenmeyen kullanıcılar, bir süre boyunca eski tasarıma dönüp onu kullanmaya devam edebilecek. Karanlık mod, şimdiye kadar sunulduğu tüm uygulamalarda popüler oldu ve kullanıcılar tarafından sevildi. Facebook’un diğer karanlık mod sunan uygulamaları Messenger, Instagram ve WhatsApp olarak sıralanabilir.

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