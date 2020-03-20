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    Facebook sonunda masaüstü kullanıcıları için karanlık modu sundu

    Facebook'un mobil uygulamalarından sonra masaüstü web sitesi için de karanlık mod, kullanıcıların çoğu için kullanıma sunuldu. Özelliği beğenmeyenler bir süre hâlâ eski tasarıma dönebilecek.
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    sosyal medya
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Facebook sonunda masaüstü kullanıcıları için karanlık modu sundu
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    Facebook sonunda masaüstü kullanıcıları için karanlık modu kullanıma sundu. TechCrunch tarafından yayınlanan makaleye göre Facebook’taki kullanıcıların büyük çoğunluğu, bilgisayardan Facebook’a girdiğinde yeni arayüzle karşılaşacak. Bu arayüz, karanlık modu da içerecek ve ayarlar menüsünden aktive edilebilecek.

    İlk olarak F8 geliştirici konferansında geçen Bahar zamanında bu tasarımdan bahseden Facebook, ancak şimdi uygulamaya geçebildi.

    Ayrıca Bkz. "The Surge 2, PC için Xbox Game Pass platformunda yayınlandı"

    Facebook’un yeni tasarımını beğenmeyen kullanıcılar, bir süre boyunca eski tasarıma dönüp onu kullanmaya devam edebilecek. Karanlık mod, şimdiye kadar sunulduğu tüm uygulamalarda popüler oldu ve kullanıcılar tarafından sevildi. Facebook’un diğer karanlık mod sunan uygulamaları Messenger, Instagram ve WhatsApp olarak sıralanabilir.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    bkaakco (Berk ) 11 sa.
    Başta bu ne dedim garipsedim doğal olarak ama kullanışlı.
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 19 sa.
    o kolpa görseli nereden buldunuz acaba, zira sanayi standardı olan 16:9 monitörlerde yeni arabirimin şöyle rezil bir görünümü mevcut. 21:9 kullananları falan düşünmek dahi istemiyorum.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    4 Yanıt Yanıtla +3
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    HackYemeFuckYeah 19 sa.
    Masaüstünden Facebook'a giren mi kaldı? Önce android uygulamasına karanlık mod getirsin
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