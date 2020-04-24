Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Facebook’tan Karagöz ve Hacivat'lı reklam videosu

    Bu Ramazan ayında koronavirüs nedeniyle sosyal mesafeyi uzak tutuyoruz. Facebook, Karagöz ve Hacivat'ı kullanarak Ramazan'da dijital ortamda bir araya gelelim çağrısında bulundu.
    Beğen
    2 sa. (Son Güncelleme: 44 dk.)
    293
    11
    1
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Facebook’tan Karagöz ve Hacivat'lı reklam videosu
    Tam Boyutta Gör

    Facebook, Türkiye’ye özel bir tanıtım videosu yayınladı. Koronavirüs nedeniyle sevdiklerimizden uzakta geçirdiğimiz bu Ramazan ayında Facebook üzerinden bir araya gelelim çağrısında bulundu.

    140journos ekibinin hazırladığı videoda Karagöz ve Hacivat başrolde. Koronavirüs nedeniyle mahalleliyle bir araya gelemeyen Karagöz ve Hacivat, Facebook grubu kurarak mahalleliyi dijital ortamda bir araya getiriyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Facebook ve Sağlık Bakanlığı'ndan iş birliği

    Ayrıca Bkz. "Ramazan ayında tüm operatörlerden 1GB hediye internet"

    Bu sene dostumuzun, akrabamızın, yakınımızın sofrasına fiziksel olarak misafir olamayacağız. Dijital mecralarda yazışarak ve görüntülü görüşme yaparak aynı sofrayı paylaşmaya çalışacağız. Facebook bu durumun altını çiziyor ve insanları kendi platformuna davet ediyor.

    Videoyu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz:

    https://www.facebook.com/facebookappTurkiye/videos/229529924779345



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 53 dk.
    Emeğe saygım var, Sibel hanım çok güzel seslendirmiş ancak tanıtım amaçlı olacaksa Karagöz ve Hacivat'ın seslendirmesinin erkek tarafından yapılması daha uygun olurdu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 dk. Apple AirPods 3 gelecek yıl aynı tasarımla çıkacak 36 dk. Skoda Türkiye, koronavirüsle mücadeleye "iyilik araçları" ile destek veriyor 1 sa. Facebook, WhatsApp'ta reklam yayınlama planından vazgeçmiş değil 1 sa. Meizu 17'nin Snapdragon 865 işlemci ve UFS 3.1 bellek ile geleceği resmileşti 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Facebook’tan Karagöz ve Hacivat'lı reklam videosu Sonraki LG yeni nesil akıllı telefonu Velvet'in lansman tarihini açıkladı 3 sa. Valve, CS:GO ve Team Fortress 2’nin kaynak kodunun sızdığını doğruladı 3 sa. Kamerasıyla dikkat çeken Huawei Nova 7 Pro duyuruldu 4 sa. Huawei Nova 7 5G ve Huawei Nova 7 SE 5G tanıtıldı 4 sa. Milli Savunma Bakanlığı: “Haftalık 10 milyon maske kapasitesine ulaştık” 4 sa. Yeni Trackmania'nın oynanış fragmanı yayınlandı 5 sa. ADATA SLC önbellekleme destekli endüstriyel sınıf SD kartlarını duyurdu 5 sa. Twitter, Koronavirüs pandemisini 5G ağlarıyla ilişkilendiren gönderileri kaldıracak 6 sa. Huawei MatePad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 6 sa. Microsoft Surface Earbuds gelecek ay satışa sunulacak 6 sa. Ramazan ayında tüm operatörlerden 1GB hediye internet 7 sa. Yeni iPhone SE performansıyla şaşırttı: İşte AnTuTu sonucu 15 sa. Bu mesaj cihazınızı çökertebilir: Neredeyse tüm Apple aygıtlarını çökerten yeni bir karakter hatası tespit edildi! 16 sa. Zoom 4 ayda 300 milyon kullanıcı kazandı 17 sa. Alfa Romeo Tonale için geri sayım başladı 17 sa. Apple, iPhone'lardan veri çalınabilmesine neden olan güvenlik açığını kabul etti 18 sa. Huawei Watch GT2, yeni güncellemeyle artık kandaki oksijen seviyesini izleyebiliyor 18 sa. Huawei P40 Lite inceleme | Google'sız ilk orta sınıf Android 18 sa. Apple kendi işlemcisi ile üreteceği Mac'i 2021'de piyasaya sürecek 19 sa. Daha güvenli Zoom 5.0 geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Netflix'e rakip HBO Max'in çıkış tarihi kesinleşti: İşte detaylar
    DonanımHaber
    Venom 2 filminin ismi ve yeni vizyon tarihi açıklandı
    DonanımHaber
    Disney-Sony Anlaşmasından Önce "Sinister Six" Filmi Yapılıyormuş
    Bölüm Sonu Canavarı
    LEC 2020 Bahar Mevsimi Şampiyonu G2 Esports Oldu
    Bölüm Sonu Canavarı
    CUMHURİYET TARİHİNİN EN YÜKSEK VERGİ ORANLARI İLE BU GÜZELİM Ü...
    DH Forum
    İstanbulbilisim'den telefon alınır mı?
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim