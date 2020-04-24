Facebook’tan Karagöz ve Hacivat'lı reklam videosu

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Facebook, Türkiye’ye özel bir tanıtım videosu yayınladı. Koronavirüs nedeniyle sevdiklerimizden uzakta geçirdiğimiz bu Ramazan ayında Facebook üzerinden bir araya gelelim çağrısında bulundu.

140journos ekibinin hazırladığı videoda Karagöz ve Hacivat başrolde. Koronavirüs nedeniyle mahalleliyle bir araya gelemeyen Karagöz ve Hacivat, Facebook grubu kurarak mahalleliyi dijital ortamda bir araya getiriyor.

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Bu sene dostumuzun, akrabamızın, yakınımızın sofrasına fiziksel olarak misafir olamayacağız. Dijital mecralarda yazışarak ve görüntülü görüşme yaparak aynı sofrayı paylaşmaya çalışacağız. Facebook bu durumun altını çiziyor ve insanları kendi platformuna davet ediyor.

Videoyu aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz:

https://www.facebook.com/facebookappTurkiye/videos/229529924779345

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